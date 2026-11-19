CERT-EU raccomanda di correggere tempestivamente le installazioni NGINX colpite dal suo avviso del 18 novembre. Il responsabile deve verificare il prodotto utilizzato, il suo ramo e le misure correttive previste. L’aggiornamento è seguito da controlli operativi, senza confondere anomalie tecniche con prove di compromesso da parte del servizio interessato.

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Il parere pubblicato il 18 novembre dal CERT-EU invita i service manager che utilizzano NGINX ad aggiornare gli impianti interessati. Sono disponibili versioni corrette. Per le aziende e i loro fornitori, la priorità è controllare il prodotto effettivamente utilizzato, la sua industria di manutenzione e la presa in considerazione delle misure correttive.

L’avviso non riguarda un’applicazione da installare sul telefono degli utenti di Internet. È destinato a team che amministrano i servizi web, così come aziende di hosting e fornitori che li operano per i loro clienti. Una società che utilizza alloggi gestiti deve quindi chiedere al proprio fornitore se il suo servizio è interessato e quale aggiornamento è stato applicato.

CERT-EU ha pubblicato il suo parere 2026-022 il 18 novembre 2026. Si rivolge a cinque vulnerabilità e raccomanda una correzione rapida, con priorità data ai servizi basati su Internet. A partire dalla data della presente comunicazione, l’organizzazione non ha segnalato lo sfruttamento in natura. Questa data non costituisce una garanzia per la continuazione e non giustifica l’attesa di un incidente prima di correggere.

NGINX Open Source: due benchmark ufficiali

L’elenco ufficiale dei consulenti di sicurezza NGINX indica le versioni 1.33.7 e 1.31.9 come non volnerabili ai cinque difetti dei rami stabili e principali. Le corrispondenti versioni successive beneficiano anche di queste correzioni. La versione stabile 1.30.6 non è quindi il punto di riferimento per questo avviso.

Le serie di versioni interessate variano in base alla colpa. Sarebbe fuorviante riassumerle con una sola data di partenza applicabile a tutte le strutture. La verifica copre la versione e il pacchetto effettivamente distribuito, con l’avviso di sicurezza del fornitore che li distribuisce.

Questa distinzione conta quando un host o la distribuzione stessa fornisce manutenzione. Il gestore del sito deve ottenere la conferma della patch per il pacchetto fornito, piuttosto che dedurre la sua sicurezza da un numero visualizzato fuori contesto. L’obiettivo non è quello di cambiare il ramo a caso, ma di unire una versione corretta e supportata nel percorso di manutenzione scelto.

NGINX Plus: non confondere i numeri

La documentazione ufficiale annuncia due nuove versioni di NGINX Plus del 18 novembre: PLS.37.0.8.1 LTS e PLS.37.3.0.1 CR. Il primo è il monitoraggio a lungo termine; il secondo sul canale delle versioni continue. Entrambi sono presentati come versioni con correzioni di sicurezza.

Il numero NGINX Plus non è direttamente paragonabile al numero NGINX Open Source. Le note di rilascio distinguono il prodotto commerciale, il suo canale e la base software utilizzata. Per decidere un aggiornamento, i team devono seguire la documentazione del loro prodotto e chiedere il supporto per la corrispondenza con le loro opinioni.

La presenza di un contratto di assistenza non dimostra inoltre che un vecchio ramo sta ancora ricevendo correzioni. Il grafico del ciclo di vita del fornitore separa la fine dello sviluppo, la fine degli aggiornamenti di sicurezza e la fine del supporto tecnico. Tali scadenze devono essere verificate separatamente, in particolare per le strutture detenute per diversi anni.

Una manutenzione da confermare, non solo per annunciare

La preparazione deve identificare la persona responsabile dell’intervento, la versione prevista e la possibilità di invertire. Un backup e una validazione sfruttabili in un ambiente di prova riducono il rischio di interrompere un servizio durante la modifica. Anche le dipendenze delle applicazioni devono essere prese in considerazione dal team operativo.

Dopo l’intervento, chiudere il biglietto non è sufficiente. Deve essere confermato che la versione corretta funziona effettivamente, quindi controlla le funzioni essenziali del servizio e monitora la sua stabilità. Un fornitore deve essere in grado di specificare cosa è stato aggiornato, quando e con quale risultato di validazione.

Le anomalie nei giornali possono giustificare un’indagine, ma non solo dimostrano un compromesso. Al contrario, l’assenza di errore visibile non sostituisce l’aggiornamento. Per un cliente ospitante, le parti utili rimangono una conferma scritta della portata trattata e del risultato dei controlli effettuati dopo la manutenzione.

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Immagine di illustrazione: Markus Spiske / Pexels. Codice del computer su uno schermo, non correlato alle vulnerabilità descritte. Abito editoriale.

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