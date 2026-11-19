Per 403 centri dati statunitensi, uno studio stimava il consumo di elettricità a circa 82 ore terawatt tra il maggio 2024 e l’aprile 2025. Le emissioni assegnate raggiungono 25,7 milioni di tonnellate di CO2 nello scenario centrale. La portata, il metodo e le revisioni dei calcoli richiedono diverse precauzioni.

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Quanto energia elettrica viene consumata dai maggiori data center statunitensi, e quali emissioni sono assegnate a loro? Uno studio pubblicato il 16 novembre 2026 fornisce una stima dettagliata per 403 installazioni. Il suo scenario centrale è di circa 82 ore terawatt su 12 mesi, o 1,8 per cento del consumo di energia elettrica degli Stati Uniti, e 25,7 milioni di tonnellate di CO2. Queste figure descrivono un perimetro preciso tra il maggio 2024 e l’aprile 2025, non il bilancio globale dell’intelligenza artificiale nel 2026.

Centri dati: un campione, diversi scenari

Il team di Harvard ha identificato strutture utilizzando informazioni specifiche del sito e immagini satellitari. Poi ha stimato la loro attività elettrica. Il risultato non proviene da una raccolta esaustiva dei contatori ad ogni centro: dipende dagli scenari di carico, cioè dalle ipotesi sul loro livello di funzionamento.

Questa distinzione spiega la gamma pubblicata. Sulla base di ipotesi, il consumo di 403 piante varia da 68 a 99 ore terawatt. Lo scenario centrale è un punto di riferimento tra queste ipotesi, non una misura esatta applicabile a ogni edificio. Una potenza installata, che descrive una capacità, deve anche essere distinta dall’energia effettivamente utilizzata per un periodo.

La posizione conta quanto il volume consumato

Le emissioni sono calcolate assegnando il mix elettrico della loro regione alle piante. Questo metodo utilizza medie annuali. Non segue, ora per ora, l’origine fisica della corrente che arriva ad ogni server.

Il rilascio scientifico dettaglia questa miscela: circa il 54% dell’elettricità assegnata proviene da combustibili fossili, il 21% dal nucleare e il 25% dalle rinnovabili. Virginia concentra 142 centri campione, davanti all’Oregon con 56 e Ohio con 38. Con circa 21 ore terawatt, da solo rappresenta quasi un quarto del consumo stimato.

A volume comparabile di calcolo, la posizione e il sistema elettrico circostante possono quindi cambiare il bilancio assegnato. Ma questa contabilità non deduce automaticamente quale impianto aggiuntivo avrebbe operato, o chiuso, in assenza di un centro. Un’attribuzione media e una misura degli effetti di una decisione di regolamento non rispondono alla stessa domanda.

Dati revisionati, non tutte le versioni combinate

Il deposito pubblico dei ricercatori spiega una precisione metodologica essenziale: il calcolo principale utilizza tutta la produzione di energia elettrica nel suo denominatore, tra cui nucleare e rinnovabili. Il calcolo limitato alla produzione di combustione viene mantenuto come una diagnosi, non come base per i principali risultati.

In questa versione, l’intensità media di carbonio ponderata dei centri studiati raggiunge circa 314 grammi di CO2 per chilowattora, rispetto ad un riferimento nazionale di circa 348 grammi. I dati più alti in una prepubblicazione di giugno non dovrebbero quindi essere misti con i risultati finali di novembre.

I fascicoli pubblici danno uno scenario centrale di 81,8 ore terawatt e 25,7 milioni di tonnellate di CO2. Sono utilizzati per verificare i totali regionali e le ipotesi di calcolo. D’altra parte, gli indirizzi dettagliati, i dettagli di contatto e le caratteristiche commerciali delle strutture rimangono soggetti a restrizioni di trasmissione. La disponibilità del codice non significa che tutti i dati originali siano pubblici.

Che cosa lo studio non permette di attribuire a AI

Queste infrastrutture hanno molteplici usi: servizi di elaborazione remota, archiviazione e calcolo, incluso intelligenza artificiale. Harvard nota che i dati disponibili non separano il consumo dal consumo di usi generalisti da quello di attività specializzate in AI. Attribuire le 82 ore terawatt a robot conversazione da soli sarebbe quindi errato.

Il campione non copre anche tutte le installazioni americane. E il periodo si concluse nell’aprile del 2025. I ricercatori stimano che l’espansione da allora ha probabilmente aumentato le esigenze, ma il loro studio non fornisce un totale misurato per novembre 2026.

Infine, il lavoro non quantifica direttamente gli effetti sulla salute. Esso fornisce una base per esaminare le relazioni tra siti di calcolo, reti elettriche e emissioni, non un conteggio di malattie attribuibili ai centri. Per giudicare un progetto concreto, resta necessario conoscere la sua attività, l’offerta e gli effetti locali, piuttosto che applicare meccanicamente la media nazionale di questo campione.

Illustrazione fotografia: codice del computer su uno schermo, 5 maggio 2016. Markus Spiske / Pexels. Non rappresenta nessuno dei centri studiati.

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