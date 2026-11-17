Il Ministero dell’Economia e del Commercio annuncia 21,114 ispezioni sul campo e 1.119 minuti in Libano, dal 2 al 13 novembre 2026. Questa valutazione, pubblicata il 17 novembre, riguarda le attività della Direzione per la protezione dei consumatori e dei suoi servizi regionali. I generatori elettrici concentrano la maggior parte delle violazioni notate.
I generatori rappresentano 675 minuti
Il Dipartimento divide i minuti in tre set. Il settore dei generatori di elettricità ammonta a 675. Infrangements relativi alla sicurezza alimentare, prezzo e peso rappresentano 361. Gli altri 83 riguardano in particolare i prezzi, le misure e gli strumenti di pesata.
|Settore
|Processo verbale
|Generatori elettrici
|675
|Alimentazione: sicurezza, prezzo e peso
|361
|Altri reati
|83
|Totale
|1 119
I generatori rappresentano quindi circa il 60% dei minuti, secondo il calcolo effettuato dal bilancio. Il comunicato stampa non dettaglia le carenze in questo settore. Pertanto, non consente che questi risultati siano divisi tra fatturazione, metri o altri obblighi.
983 comunicazioni ai tribunali, non 983 condanne
Nello stesso periodo, i servizi hanno trasmesso 983 minuti alle autorità giudiziarie competenti. Una parte riguarda le osservazioni prima del 2 novembre. Questo numero non corrisponde quindi solo ai nuovi file elaborati durante i 12 giorni del bilancio.
Queste trasmissioni non sono convinzioni. Il Ministero non fornisce una serie di giudizi o ammende. Esso annuncia inoltre 33 decisioni di sospendere la commercializzazione dei prodotti e 10 autorizzazioni per riprendere, dopo la verifica della loro conformità. Il comunicato stampa non nomina i prodotti interessati.
2.276 reclami ricevuti
Il dipartimento ha riferito di aver ricevuto 2.276 reclami attraverso i suoi canali di segnalazione. Non specifica quanti sono stati risolti o quanti hanno portato a un record. Le denunce ricevute, i controlli effettuati e i casi di cui al giudice rimangono tre indicatori distinti.
I consumatori possono segnalare le pratiche di un business o di un business a 1739, il numero di protezione dei consumatori inviato dal Dipartimento. Il suo sito offre anche l’accesso ai reclami. Il dipartimento richiede una relazione continua per guidare le ispezioni.
Illustrazione: stalla vegetale a Beirut, luglio 2016. Fotografia per archivio, non legata ai negozi controllati o alle violazioni di questo bilancio. Peter Feghali / Unsplash, via Wikimedia Commons, CC0 1.0.
Commenti