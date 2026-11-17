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Il Ministero dell’Economia e del Commercio ha riferito 21,114 assegni e 1.119 minuti tra il 2 e 13, 2026. I generatori elettrici concentrano 675 osservazioni di fronte al cibo. I servizi hanno anche trasferito 983 casi ai tribunali, alcuni dei quali più vecchi, e hanno ricevuto 2.276 reclami. Queste trasmissioni non sono convinzioni. Il bilancio comprende anche 33 sospensioni di marketing e 10 autorizzazioni per la ripresa dopo la verifica della conformità.