Pubblicità, sponsorizzazione, prestiti e contributi dei proprietari non danno la stessa leva a un media. In Libano, la comprensione di questi canali permette di distinguere i legami economici documentati dalle accuse di intervento editoriale. La ricerca fa luce sulle fragilità storiche del settore, mentre la legge del 2026 prevede registri di proprietà e reddito. La loro effettiva attuazione, la verifica delle dichiarazioni e la separazione tra commercio e redazione rimangono prove concrete di trasparenza finanziaria.

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Chi finanzia i media libanesi, e cosa può realmente sapere il loro pubblico? La domanda non è limitata al nome di un giornale o all’azionista di un canale. Esso copre anche ricavi pubblicitari, prestiti, donazioni e condizioni allegate a queste risorse. Per comprendere il rapporto tra banche e informazioni, si devono distinguere tre cose: possedere un media, finanziare la sua attività e intervenire nelle sue decisioni editoriali.

Questa distinzione diventa particolarmente importante quando la redazione copre gli interessi economici di coloro che contribuiscono al suo bilancio. Un’indagine sui depositi, le perdite bancarie o l’assegnazione del costo di ristrutturazione richiede che gli argomenti di ogni attore siano esaminati senza dipendere dal suo accordo. La sola trasparenza finanziaria non garantisce questa libertà. Tuttavia, consente al lettore di identificare gli interessi coinvolti.

Relazioni economiche documentate, non finanziamento unico

La relazioneSeguire il denaro, pubblicato nel luglio 2023 da The Policy Initiative e dalla Samir Kassir Foundation, distingue la pubblicità bancaria, la sponsorizzazione di trasmissioni o articoli e contributi da parte di individui del settore bancario. Cita anche il finanziamento dei media digitali da parte degli uomini d’affari. Il suo sondaggio si basa su otto interviste qualitative e dati pubblicitari.

Lo stesso lavoro stima i ricavi pubblicitari TV a $9 milioni nel 2022, rispetto a circa $80 milioni nel 2018. Queste stime storiche non descrivono ricavi per il 2026. Essi mostrano lo shock economico che gli editori sono stati confrontati, senza assegnare automaticamente ogni deficit a un finanziatore bancario.

Un’altra distinzione decisiva in questo studio è che il valore degli spazi pubblicitari calcolati a prezzi pubblicati non è l’importo effettivamente raccolto. Gli sconti negoziati impediscono la lettura di un calendario tariffario come dichiarazione di pagamenti. Per quanto riguarda le stime del finanziamento informale, la relazione li presenta come base di prova, non come conti controllati.

Advertiser, prestatore, proprietario: tre diversi poteri

Un inserzionista acquista visibilità definita da un contratto. Un creditore detiene un debito e si aspetta un rimborso. Un azionista ha diritti nella società. Queste posizioni possono essere combinate ma non sono intercambiabili. Confondendole impedisce di comprendere il canale attraverso il quale potrebbe essere esercitata una dipendenza.

Prendiamo un caso ipotetico: una società paga per una campagna pubblicitaria in un media che lo indaga. Il pagamento non dimostra che l’indagine viene monitorata. Il rischio sorge se il rinnovo della campagna diventa una condizione implicita della copertura, se la gestione commerciale interviene nell’editoria o se i media non possono sopportare la perdita di questo cliente. Sono poi le pratiche, i contratti e la concentrazione dei ricavi da esaminare.

Allo stesso modo, il finanziamento personale di un proprietario non può essere trattato, senza documenti contabili, come una spesa della sua banca. E il bilancio di un’organizzazione professionale non rappresenta tutte le spese dei suoi membri. Un’aggiunta senza distinzione tra questi canali può contare due volte un pagamento o assegnare il payer sbagliato.

La proprietà visibile non è sufficiente

Il Media Ownership Monitor dedicato al Libano nel 2024 è stata una limitazione importante: conoscere gli azionisti non ha consentito l’accesso alle fonti di finanziamento e di fatturato dei media studiati. La sua ricerca ha quindi contraddistinto la trasparenza della proprietà e della trasparenza finanziaria. Questo risultato descrive un’indagine prima della nuova legge sui media.

Per il pubblico, una lista di proprietari risponde alla domanda « chi possiede l’azienda? ». Non dice quale parte del suo bilancio dipende da un cliente, se un anticipo è rimborsabile, o se l’assistenza è assegnata a un programma particolare. Una presentazione utile dovrebbe separare le categorie di entrate e spiegare legami economici significativi, piuttosto che raggruppare tutte le risorse sotto una formula generale di « supporto ».

Ciò che la legge 2026 prevede

La legge n. 69, promulgata il 27 agosto 2026 e pubblicata il 3 settembre, prevede registri con l’Autorità Nazionale dei Media. L’articolo 16 richiede la pubblicazione completa delle informazioni registrate sul suo sito e l’accesso gratuito alla carta.

L’articolo 17 si applica in particolare ai proprietari, ai dirigenti, alle aziende che superano il 5 % e ai beneficiari economici. La sezione 18 si occupa di dettagliati rendimenti finanziari e ricavi, tra cui pubblicità, abbonamenti, vendite, prestiti e donazioni. Esso prevede la trasmissione annuale e, durante le campagne elettorali, un ritorno del reddito entro una settimana di ricevimento. L’articolo 19 consente all’Autorità di monitorare le informazioni, in particolare dai revisori.

L’esistenza di tali disposizioni non dimostra la loro effettiva attuazione. Il parere pubblicato il 12 novembre dal Ministero dell’Informazione apre ancora, dal 13 novembre all’8 dicembre, le candidature per la selezione di un esperto di media all’interno dell’Autorità. Impostare il regolatore, ricevere le dichiarazioni, verificarle e renderle ricercabili sono passi diversi.

La concreta prova di indipendenza

La trasparenza diventa utile quando ci permette di confrontare informazioni comparabili: l’identità del finanziatore, la natura del contributo, il periodo coinvolto e il peso nelle risorse multimediali. Per un programma sponsorizzato, il pubblico dovrebbe anche essere in grado di distinguere il messaggio commerciale dal lavoro giornalistico e che mantiene la decisione su argomenti e ospiti.

Queste garanzie non devono essere utilizzate per rivendicare l’identità delle fonti riservate di un giornalista. Il finanziamento di una società di stampa e la protezione di coloro che informano un editore sono due soggetti distinti. L’obiettivo è quello di rendere leggibili gli interessi economici, di non dare a un finanziatore o a un’autorità un diritto di controllo su ogni indagine.

Per i media libanesi, quindi, la sfida è meno di proclamare l’indipendenza assoluta che renderli verificabili: separazione delle funzioni di business e editoriale, trattamento esplicito dei conflitti di interesse e trasparenza delle risorse. È su questi meccanismi che la fiducia duratura può essere costruita, al di là dei sospetti e delle dichiarazioni di principio.

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