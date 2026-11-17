Il 17 novembre 2026 di Apple ha interrotto gli account iCloud, l’App Store e diversi strumenti professionali. Il gruppo ha invocato un aggiornamento interno. L’App Store viene dichiarato restaurato dopo tre ore e quindici minuti, ma la connessione iCloud rimane influenzata nell’ultima dichiarazione ufficiale. A Filadelfia, un negozio è stato impedito di elaborare acquisti. Vengono inoltre segnalate disgregazioni in altri negozi e uffici, senza alcuna conferma generale delle vendite o degli utenti interessati.

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Un aggiornamento interno ha causato un crash di Apple martedì 17 novembre 2026, interrompendo l’App Store, collegandosi agli account iCloud e a diversi strumenti aziendali. Le difficoltà di vendita sono state anche riportate nei suoi negozi. Il recupero sta progredendo: l’App Store è segnalato per essere ripristinato, ma diversi servizi sono rimasti nell’ultimo stato ufficiale consultato.

Apple ha attribuito le interruzioni ad un aggiornamento interno. In una dichiarazione rilasciata durante il giorno, il gruppo ha indicato che molti dei suoi sistemi funzionavano di nuovo. Ha specificato che era necessario ulteriori lavori per mettere altri online. Questa comunicazione non è quindi un annuncio generale di recupero.

Errore Apple: App Store restaurato dopo tre ore

La dichiarazione ufficiale di Apple stabilisce l’inizio dell’incidente di App Store alle 8:45, ora del Pacifico americano. Questo corrisponde a 1645 UTC, 1745 a Parigi e 1845 a Beirut. Ritorno alla normalità è registrato alle ore 12 nella stessa zona, alle ore 20 UTC, alle ore 9 a Parigi e alle ore 10 a Beirut.

L’interruzione documentata durò tre ore e quindici minuti. Apple afferma che alcuni utenti sono stati colpiti. Lo stesso incidente riguarda il programma di acquisto del volume, che potrebbe aver impedito agli utenti di effettuare acquisti. Tuttavia, il riferimento a un servizio ripristinato non porta alla conclusione che tutti gli strumenti associati all’account Apple funzionano di nuovo.

La connessione iCloud rimane un punto di blocco

Nei dati aggiornati ufficiali alle ore 20:15 UTC, la voce sugli account e la connessione iCloud rimane segnata come un incidente in corso. La sua data di inizio è 1645 UTC. Apple afferma che il servizio può essere lento o non disponibile e classifica l’incidente come interessa tutti gli utenti, senza pubblicare alcun numero di connessioni realmente interrotte.

Le applicazioni web di iCloud rimangono anche segnalate come disturbate per alcuni utenti. La posta di iCloud, d’altra parte, appare separatamente con un incidente risolto. Questi statuti separati spiegano perché il ritorno di una funzione non significa necessariamente quello dell’intero ambiente iCloud.

Gli utenti hanno segnalato disconnessioni inaspettate su iPhone e Mac, quindi controllare i guasti durante i loro tentativi di riconnettersi. Altri hanno incontrato difficoltà nel caricare l’App Store o scaricare applicazioni. Queste testimonianze descrivono gli effetti visibili dell’interruzione; Non misurano il numero totale di persone colpite.

Acquisti bloccati in un negozio di Philadelphia

La ripartizione non era limitata ai servizi accessibili da un telefono. A Filadelfia, a circa 12:30 ora locale, un cliente è arrivato al negozio Apple all’incrocio di 18th Street e Walnut Street. Un dipendente gli ha spiegato che gli acquisti non potrebbero essere trattati a causa di un’interruzione del computer.

Il pagamento stand-alone dall’app Apple Store non era disponibile, secondo un rapporto TV locale. Un altro dipendente ha descritto un problema con il sistema. Questo caso stabilisce una difficoltà concreta in questo negozio, ma non è sufficiente dire che tutti i negozi Apple hanno cessato le vendite per lo stesso periodo.

Le interruzioni in altri negozi e negli uffici del gruppo sono state segnalate anche dalla stampa specializzata. La loro portata esatta rimane meno documentata rispetto ai servizi pubblici di Apple. Nessun registro dettagliato del numero di negozi, uffici, vendite o appuntamenti interessati è stato fornito negli articoli consultati.

Gli strumenti professionali e scolastici pertinenti

Il grafico ufficiale mantiene un incidente comune con Apple Business, Apple School Manager e Schoolwork. Il suo inizio è registrato alle 18:40 UTC, cioè alle 19.40 a Parigi e alle 8.40 a Beirut. Apple riferisce ritardi o indisponibilità per parte degli utenti, senza indicare ulteriori tempi di risoluzione in questa dichiarazione.

Un’altra funzione ancora interessata: l’acquisto di AppleCare direttamente da un dispositivo. La sua interruzione è iniziata alle 16:15 UTC, 30 minuti prima di quella dell’App Store. Apple lo presenta come una non disponibilità di acquisto, non come una ripartizione di tutte le garanzie o servizi di supporto.

La distinzione rimane essenziale in quanto i sistemi ritornano online. Apple ha identificato un aggiornamento interno che ha causato le interruzioni, ma non ha ancora fornito un rapporto tecnico completo negli articoli esaminati. Il restauro della connessione iCloud e degli strumenti professionali e scolastici è rimasto da confermare all’ultimo punto ufficiale disponibile.

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