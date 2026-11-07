Claude, ChatGPT: Cosa cambia IIA?

Claude e ChatGPT vanno oltre la conversazione per assumere compiti amministrativi, analisi e sviluppo di computer. Le loro nuove offerte avvicinano l’uso, lontano da una separazione tra assistente personale e sviluppatore. Gli studi dell’ILO, dell’OCSE e dei ricercatori dimostrano perché l’esposizione all’intelligenza artificiale, al guadagno di produttività e alla perdita di posti di lavoro deve rimanere distinta. L’assistenza clienti, i servizi esterni, il reclutamento dei giovani e il monitoraggio dei risultati permettono di capire cosa realmente cambia nel lavoro.

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Claude assistente personale, sviluppatore ChatGPT? Le novità di novembre mostrano soprattutto che le due piattaforme si stanno avvicinando. Antropic ha annunciato il 5 novembre 2026, una funzione di analisi finanziaria personale. Tre giorni prima, OpenAI ha presentato un test sui compiti quotidiani. Dietro questa competizione, la sfida del rapporto tra AI e trade diventa più concreta: questi strumenti riprendono le operazioni di ufficio, senza la loro automazione che permette di contare direttamente i lavori aboliti.

Il bordo diventa meno visibile all’utente. Lo stesso assistente può cercare informazioni, esaminare i file, produrre una tabella e preparare un messaggio. Con l’accesso necessario, può anche agire in software. La società non vende più una sola risposta: propone di delegare parte del lavoro che segue la domanda.

Questa evoluzione colpisce i compiti divisi in diverse professioni: assistenza amministrativa, servizio clienti, scrittura, analisi e sviluppo di computer. Può risparmiare tempo, ridurre determinati ordini o cambiare il reclutamento. Tuttavia, gli studi disponibili descrivono situazioni diverse. La dimostrazione commerciale, l’esperienza di produttività e le statistiche dell’occupazione non misurano lo stesso fenomeno.

Claude e ChatGPT avanzano sullo stesso terreno

Il lancio di Personal Finance illustra l’ambizione di Anthropic. La funzione, annunciata nella versione beta negli Stati Uniti per gli abbonamenti Pro, Max e Ultra, collega i conti tramite Plaid. Claude può rivedere i bilanci e le transazioni, classificare le spese o identificare le tasse. Il suo accesso rimane limitato alla lettura: non può muoversi o investire denaro.

Questa offerta accompagna un cambiamento più ampio. Il 16 settembre Antropic annunciò l’incontro di Claude Cowork e la conversazione classica. Le funzioni di lavoro multistadio formano quindi parte di un’interfaccia comune. La società ha presentato anche Claude Docs e Claude Slides, in versione beta, per preparare e modificare documenti e presentazioni.

Questi annunci non fanno di Claude uno strumento esclusivamente amministrativo. Claude Code rimane un agente di programmazione. La sua documentazione descrive la lettura di un repository di codice, la modifica dei file e l’esecuzione dei comandi. Può partecipare a una correzione, la costruzione di una funzione o la preparazione di test.

La situazione è simmetrica all’OpenAI. Codex mira allo sviluppo e ai compiti tecnici. ChatGPT Il lavoro si occupa di ricerca, documenti, fogli di calcolo o presentazioni. Presentata il 9 luglio, questa offerta utilizza strumenti collegati e può seguire lunghe operazioni. La scelta tra i due marchi non corrisponde quindi alla divisione tra segretario e computerista.

Esistono differenze nei modelli, nelle interfacce, nelle integrazioni e nelle condizioni di accesso. Le capacità annunciate non sono disponibili ovunque allo stesso modo. Abbonamento, diritti dell’azienda e software collegato determinano anche ciò che l’assistente può effettivamente fare.

La novità: sostenere diversi passi

Il cambiamento è compreso nella scala di un compito. Chiedere una formula del foglio di calcolo lo lascia all’utente per trovare il file, applicarlo e controllare il risultato. Confondere un’analisi a un agente può causare che faccia parte di questa catena. Il valore del servizio dipende quindi dal risultato consegnato, non solo dalla qualità della frase prodotta.

Prendiamo un esempio di lavoro amministrativo, senza presentarlo come un caso di lavoro osservato. Un manager deve preparare un incontro d’affari. Di solito raccoglie scambi, identifica i file tardivi, aggiorna una tabella e scrive una sintesi. Un assistente collegato può sostenere alcune di queste operazioni. Il gestore deve ancora determinare quali dati sono affidabili e quali impegni può effettuare.

Questo taglio spiega perché un commercio può cambiare prima di scomparire. La preparazione fisica diminuisce, mentre il controllo e l’arbitrato rimangono necessari. In una piccola struttura, una persona può riprendere un’operazione precedentemente affidata a un fornitore. In un altro caso, lo stesso guadagno consente più applicazioni.

L’abolizione di una posizione richiede una decisione aggiuntiva: riorganizzare il lavoro restante, mantenere la qualità prevista e accettare i rischi. La capacità tecnica di produrre un documento non soddisfa questi tre requisiti.

IA e scambi: funzioni amministrative altamente esposte

L’indice pubblicato il 20 maggio 2025 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e NASK ci permette di collocare questa mostra. Circa uno su quattro lavoratori lavorano in un commercio esposto, a vari gradi, al generale AI. La categoria di esposizione massima rappresenta il 3,3% dell’occupazione globale. Le funzioni amministrative vengono prima.

Il metodo inizia con una classificazione di quasi 30.000 compiti. L’indagine di 1.640 lavoratori riguarda 2.861 compiti. Le valutazioni degli esperti e l’estrapolazione assistita dall’IA completano l’analisi. Essi classificano le attività secondo il loro potenziale di trasformazione. Non elencano i dipendenti già sostituiti.

Il risultato non significa quindi che un quarto di posti di lavoro scomparirà. L’OIL considera la trasformazione degli scambi più probabile della loro completa automazione. Un posto amministrativo comprende, ad esempio, il sequestro ma anche scambi, eccezioni e decisioni relative al funzionamento effettivo di un’organizzazione.

Questa distinzione vale anche per le professioni qualificate. Produrre una prima sintesi legale non significa rappresentare un cliente. La preparazione di una tabella finanziaria non riguarda la certificazione dei conti. L’IA può riprendere un’operazione importante senza assumere le responsabilità connesse al commercio.

Nel supporto del cliente, il guadagno di produttività misurato

Il servizio clienti fornisce un solido esempio di assistenza al lavoro. Uno studio di Erik Brynjolfsson, Danielle Li e Lindsey Raymond, pubblicato nel 2025, analizza 5.172 agenti e circa tre milioni di conversazioni. L’introduzione di un assistente generale aumenta il numero di problemi risolti all’ora del 15% in media.

Lo strumento suggerisce risposte che i dipendenti possono accettare o rifiutare. Il vantaggio meno esperto più. Aiuta a diffondere pratiche utili all’interno del team. Il lavoro umano quindi non scompare dal protocollo: rimane al centro del rapporto con il cliente.

Il contesto conta. L’implementazione studiata è stata principalmente nell’autunno 2020 e nell’inverno 2021, in una società di software americana. Gli agenti lavorano principalmente nelle Filippine. I ricercatori confrontano gli sviluppi pre e post-equipazione con quelli di agenti non attrezzati, temporaneamente o durante il periodo osservato.

Questo risultato non misura le prestazioni di Claude o ChatGPT nel novembre 2026. Né dimostra una riduzione del 15% del personale. Una società può utilizzare questo guadagno per assorbire più richieste, migliorare il servizio o ridurre il suo bisogno di lavoro. Lo studio della produttività non si divide automaticamente tra queste scelte.

I fornitori possono essere colpiti prima dei dipendenti

Un’indagine OCSE fa luce su un altro canale. Alla fine del 2024 con più di 5.000 piccole e medie imprese in sette paesi, esamina il loro uso di AI generale. Tra le società di utenti, l’83% ha riferito una necessità totale per il personale invariato. Una diminuzione è riportata del 9,1%, rispetto ad un aumento del 5,5%.

L’uso di fornitori esterni ha un segnale distinto: il 14,3% degli utenti segnala di aver ridotto il loro utilizzo grazie all’intelligenza artificiale generale. L’indagine riguarda Austria, Canada, Germania, Irlanda, Giappone, Corea e Regno Unito. Pubblicato nel novembre 2025, si occupa di dichiarazioni aziendali, non di un esperimento.

Queste risposte non stabiliscono un certo numero di licenziamenti causati dall’IA. Essi mostrano perché il personale interno non è sufficiente per osservare il cambiamento. Una missione può essere ripresa internamente, un contratto non può essere rinnovato o una nuova necessità può essere assorbita senza reclutamento.

Per un indipendente, la differenza è importante. La scomparsa di un ordine influisce sulla sua attività, anche se nessun datore di lavoro annuncia una cancellazione del lavoro. Tuttavia, è necessario misurare i volumi e i redditi interessati a parlare di un declino dell’occupazione, piuttosto che dedurre da un’unica possibilità tecnica.

Codice di più non significa fornire software migliore

Lo sviluppo concentra questa tensione. Gli agenti possono leggere più file, proporre modifiche e eseguire test. Ma un test di successo non garantisce che il programma soddisfi la necessità, resiste all’uso inaspettato o protegge correttamente i dati. La revisione del risultato rimane un compito separato dalla sua produzione.

Le misure di produttività dipendono anche dal contesto. Un esperimento METR, condotto tra febbraio e giugno 2025, ha coinvolto 16 sviluppatori esperti e 246 compiti. I partecipanti stavano lavorando a progetti open source che conoscevano bene. L’accesso agli strumenti AI ha aumentato il loro tempo di esecuzione del 19%.

Questo risultato non deve diventare un verdetto permanente. Il 24 febbraio 2026, METR ha spiegato che il suo follow-up non ha più consentito una stima affidabile. Alcuni sviluppatori si rifiutarono di partecipare se dovessero lavorare senza IA. I compiti selezionati e l’uso parallelo di diversi agenti hanno anche complicato il confronto.

L’organizzazione considerava un miglioramento plausibile fin dall’inizio del 2025, senza poterlo quantificare saldamente. Il punto utile per un’azienda rimane quindi pratico: misurare le proprie scadenze, errori e tempi di audit. Il numero di linee generate descrive la produzione intermedia, non il valore del software consegnato.

Il reclutamento dei giovani merita particolare attenzione

I dati sull’occupazione forniscono un’altra scala di osservazione. In uno studio pubblicato il 5 marzo 2026, gli economisti di Antropic attraversano una descrizione delle professioni americane, gli usi di Claude e le statistiche pubbliche. Non rilevano un aumento sistematico della disoccupazione nelle occupazioni più esposte dalla fine del 2022.

Tuttavia, essi riferiscono un segnale sull’ingresso nell’occupazione. Nel gruppo di 22-25 anni, gli autori stimano un calo relativo del 14% del tasso di accesso a nuovi posti di lavoro nelle professioni esposte. Essi confrontano il periodo successivo al lancio di ChatGPT con il 2022 e con l’evoluzione delle professioni non esposte. Questo risultato è a malapena statisticamente significativo. Gli autori evidenziano diverse possibili interpretazioni, tra cui un cambiamento di professione, un ritorno a scuola o di ritenzione in una posizione esistente.

Lo studio pertanto non consente l’assegnazione di ogni lavoro mancante all’IA. La sua misurazione dell’esposizione dipende anche dall’uso di una singola piattaforma e delle scelte di classificazione. Un’attività osservata in Claude non rappresenta tutto il lavoro svolto in una professione.

Il rischio organizzativo rimane comprensibile: i compiti semplici sono spesso utilizzati per imparare. Se sono in gran parte delegati, le aziende devono organizzare la formazione dei principianti in modo diverso. Ciò solleva una questione di trasmissione delle competenze, anche quando la forza lavoro totale rimane stabile.

Un assistente affidabile deve anche sapere quando fermarsi

Gli strumenti quotidiani rendono la questione del controllo più pressante. OpenAI ha presentato LifeVal il 2 novembre per valutare i compiti personali, come la preparazione di un bilancio o l’accesso ai servizi pubblici. La società sostiene di aver costruito questa valutazione da sondaggi uso del tempo e un sondaggio di 3.995 persone.

Questo lavoro mostra l’ampliamento del mercato target. Non è una misura indipendente di posti di lavoro sostituiti. Né un risultato di prova garantisce il successo di ogni passo reale, con i suoi documenti mancanti, le sue regole locali e le sue decisioni coinvolgenti.

La fiducia dipende quindi da capacità di scrittura meno spettacolari che rapide: recuperare l’origine di una quantità, segnalare l’ambiguità e chiedere la convalida. Un errore in una nota preparatoria rimane corretto. Lo stesso errore, propagato in un ordine o file amministrativo, può costare tempo e denaro.

L’accesso deve seguire questa differenza. Permettere la lettura dei documenti non equivale a consentire la loro diffusione. Preparare un messaggio non significa inviarlo. Per un datore di lavoro, la produttività reale deve incorporare controlli, sicurezza dei dati e il recupero necessario dopo le cattive prestazioni.

In Libano le cifre straniere non sono sufficienti

I risultati internazionali non permettono di quantificare i lavori libanesi aboliti da Claude o ChatGPT. Uno studio della Banca mondiale-ILO pubblicato il 17 marzo 2026 riguarda 135 paesi. Mostra che i compiti della stessa professione e l’accesso alla tecnologia digitale variano notevolmente a seconda dell’economia.

Applicare un indice uniforme ovunque può sopravvalutare alcune esposizioni. Ma la connessione insufficiente o strumenti inaccessibili possono anche evitare di godere i guadagni. La divisione digitale non è quindi una semplice protezione: può limitare la capacità dei lavoratori di adattarsi.

Per valutare un’attività locale, è necessario esaminare le sue operazioni effettive, le lingue di lavoro, i documenti e i clienti. La produzione di testo o codice può essere tecnicamente accessibile. Il trattamento delle eccezioni, la conoscenza del file e la responsabilità del cliente richiedono una valutazione separata.

Anche le nuove missioni di monitoraggio, integrazione o formazione non dimostrano una creazione di posti di lavoro netti. Possono diventare posti di lavoro, ma anche aggiungere agli obblighi dei dipendenti già presenti. Il bilancio dipenderà dal reclutamento, dalle partenze, dagli ordini e dal volume di lavoro effettivamente elaborato.

La novità di Claude offre già un limite concreto a questa delegazione. Il suo strumento finanziario può spiegare le transazioni, ma il suo lancio rimane americano e il suo accesso bancario rimane in sola lettura. Antropic chiede di controllare le cifre importanti con la banca. Tra la sintesi prodotta e la decisione vincolante, c’è ancora un controllo da fare.

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