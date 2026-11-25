Per la sua prima visita in Ucraina come Primo Ministro Ungherese, Péter Magyar ha discusso con Volodymyr Zelensky forniture di energia, collegamenti transfrontalieri e diritti di minoranza ungherese. Budapest mantiene le sue riserve sul finanziamento europeo di Kiev.

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Il primo ministro ungherese Péter Magyar ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Transcarpatia martedì 24 novembre durante la sua prima visita in Ucraina dal suo arrivo al capo del governo. I due leader hanno annunciato che avrebbero proseguito insieme diversi progetti di trasporto ed energia. Budapest chiede anche di accelerare le garanzie della scuola promesso alla minoranza ungherese in Ucraina.

I due uomini iniziarono il loro viaggio a Oujhorod, dove rendevano omaggio ai soldati che erano morti nella guerra, e poi tennero una conferenza stampa a Berehove, una città chiamata Beregszász in ungherese. Hanno visitato Kossuth Lajos High School e un ospedale il cui nuovo edificio ha aperto in ottobre. Secondo Budapest, la ristrutturazione della struttura è stata sostenuta da entrambi gli stati.

Gas e ferrovia: progetti da attuare

La presidenza ucraina cita tra le discussioni sulle forniture di gas e diesel in Ucraina, nonché l’aumento dell’uso delle strutture di stoccaggio del gas ucraino da parte delle aziende ungheresi. Questi sono due aspetti distinti: uno riguarda le forniture ucraine e l’altro un servizio di stoccaggio che potrebbe beneficiare gli operatori ungheresi. Budapest desidera coinvolgere l’industria nella preparazione di questa cooperazione. I comunicati stampa non specificano volumi o prezzi.

I leader hanno anche discusso la riabilitazione di attraversamenti di confine, l’apertura di nuovi punti di attraversamento e la creazione di collegamenti ferroviari diretti su nuove rotte. Kyiv sostiene che i team di entrambi i paesi sono stati istruiti per prepararsi all’attuazione. Nessun orario di apertura o itinerario dettagliato è stato reso pubblico alla fine della riunione.

Budapest vuole accelerare le garanzie scolastiche

Il governo ungherese ricorda l’accordo di dieci punti raggiunto all’inizio dell’anno sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina. Péter Magyar ha chiesto che gli impegni relativi all’uso della lingua e all’istruzione siano attuati più rapidamente. Secondo la relazione ungherese, Kyiv sta studiando la possibilità di rendere efficace entro il 30 giugno 2027 alcune garanzie relative all’insegnamento nella lingua madre. Questo è un obiettivo menzionato durante la visita, non una misura già in vigore.

Budapest distingue anche le donazioni già fatte, stimate dal governo a circa 1 miliardo di forints, tra cui attrezzature mediche, medicinali e generatori, da un nuovo programma dotato anche di 1 miliardo di forints per la salute, l’istruzione e la cultura della comunità ungherese in Transcarpatia.

Resta il disaccordo sul bilancio europeo

Péter Magyar ha condannato l’aggressione russa e ha detto che era pronto a fornire aiuti umanitari nei settori medico ed energetico. Tuttavia, ha respinto l’idea di collegare il prossimo bilancio UE sette anni al finanziamento dell’Ucraina. Ha anche ritenuto che Kyiv dovrebbe seguire le stesse fasi di adesione degli altri paesi candidati. La visita fissa quindi progetti bilaterali precisi, senza annunciare un cambiamento di posizione ungherese su questi due dossier europei.

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