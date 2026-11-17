L’indicatore economico composito della Banca del Libano ha registrato una media di +9,5 nel 2025, dopo -4,3 nel 2024. Descrive il miglioramento delle risposte degli intervistati. Non significa che il PIL sia aumentato del 9,5% o che ogni settore abbia riconquistato il suo livello di attività pre-crisi. L’indagine aziendale BDL si basa sulle opinioni dei dirigenti aziendali. La revisione macroeconomica del dicembre 2025, pubblicata nell’aprile del 2026, pubblicò la sua metodologia e i suoi risultati. Ci permette di leggere le differenze tra industria, commercio, costruzione e turismo, senza trasformare un parere sull’evoluzione dell’attività in una misura diretta dei volumi prodotti.

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L’indicatore economico composito della Banca del Libano ha registrato una media di +9,5 nel 2025, dopo -4,3 nel 2024. Descrive il miglioramento delle risposte degli intervistati. Non significa che il PIL sia aumentato del 9,5% o che ogni settore abbia riconquistato il suo livello di attività pre-crisi.

L’indagine aziendale BDL si basa sulle opinioni dei dirigenti aziendali. La revisione macroeconomica del dicembre 2025, pubblicata nell’aprile del 2026, pubblicò la sua metodologia e i suoi risultati. Ci permette di leggere le differenze tra industria, commercio, costruzione e turismo, senza trasformare un parere sull’evoluzione dell’attività in una misura diretta dei volumi prodotti.

L’indagine aziendale BDL si basa su tre risposte

L’indagine è stata condotta trimestrale dal 1996, chiedendo alle aziende se una variabile è aumentata, è rimasta stabile o declinata. I problemi includono la produzione, la domanda, l’occupazione, gli investimenti e le azioni. I leader confrontano il trimestre concluso nello stesso trimestre dell’anno precedente e indicano le loro aspettative per il prossimo.

Il BDL descrive un campione di 1.030 aziende in quattro settori principali. La sua selezione tiene conto della regione, della sottoattività e della dimensione, misurata dal fatturato. Le risposte sono raccolte da manager, sia in manutenzione che via e-mail, da parte di team di banche centrali.

La figura del 1030 descrive il campione presentato dal metodo. Non dovrebbe essere sostituito senza giustificazione da un certo numero di questionari effettivamente ricevuti ogni trimestre. La documentazione consultata non fornisce il tasso di risposta specifico a ciascuna delle 2025 indagini.

Un equilibrio di opinione non è un tasso di crescita

Per ogni domanda, la BDL calcola la differenza ponderata tra la percentuale degli intervistati che segnala un aumento e la proporzione riportando una diminuzione. Revenue dà più peso alle aziende più grandi. Il risultato, chiamato equilibrio di opinione, può variare da -100 a +100.

Un esempio fittizio aiuta ad evitare frequenti confusioni. Se le risposte ponderate favorevoli rappresentano il 40% del totale e i negativi del 25%, il saldo è +15. Altre risposte indicano stabilità. Questo risultato non significa un aumento del 15% della produzione o un aumento solo del 15% delle imprese.

L’indagine misura una direzione, non l’ampiezza di ogni cambiamento. Un’azienda che annuncia un piccolo aumento e un’altra segnalazione un forte aumento entrambi rispondono nella categoria « aumento ». La ponderazione non trasforma queste risposte in quantità fisiche prodotte.

Nel 2025, i settori non raccontano la stessa storia

Il saldo di opinione sulla produzione industriale è passato da -12 nel primo trimestre a -9 nel secondo, poi +9 nel terzo e +1 nel quarto. La seconda metà appare quindi più favorevole. La media annuale, tuttavia, rimane negativa a -2,8 rispetto a -10,8 nel 2024.

Il commercio sta cambiando in modo diverso. Il suo indice di vendita ha raggiunto +24 nel terzo trimestre, prima di tornare a +8 nel quarto. La costruzione rimase negativa durante i quattro trimestri, anche se il suo bilancio generale di attività è migliorato a -13 alla fine dell’anno. Un miglioramento può quindi corrispondere a una situazione meno sfavorevole, senza passare attraverso il territorio positivo.

Bilancia del parere, punti T1 2025 T2 2025 T3 2025 T4 2025 Produzione industriale – 12 -9 +9 +1 Vendite commerciali -6 +8 +24 +8 Attività di costruzione generale – 25 – 32 -21 – 13 Cambiamenti nell’occupazione alberghiera – 14 – 8 +52 +38

Il +52 osservato per gli hotel nel terzo trimestre non è un tasso di occupazione 52%. Essa mostra l’equilibrio delle risposte sull’evoluzione dell’occupazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Non dà la proporzione di camere effettivamente occupate.

Le prenotazioni alberghiere offrono un’altra ombra: il loro equilibrio rimane negativo nel quarto trimestre, a −25, mentre quello dell’occupazione è positivo. Le due domande non misurano la stessa dimensione. Mettendoli insieme in una formula generale « boom turistico » perderebbe questa differenza.

Il composito raccoglie segnali senza sostituire il PIL

L’indicatore composito utilizza diverse variabili in ciascuno dei quattro settori. Il BDL seleziona quelli che considera più legati all’attività economica e poi combina indicatori settoriali. Le ponderazioni si basano su un metodo statistico che cerca i loro movimenti comuni, l’analisi nei componenti principali.

Il composito raggiunse +17 nel terzo trimestre 2025, poi +15 nel quarto. Questi valori informano il clima aziendale al momento delle indagini. Essi non costituiscono un’aggiunta di fatturato o una stima autonoma della ricchezza prodotta in tutti i settori del paese.

La BDL evidenzia la correlazione di questo indicatore con altre misure di attività. Una correlazione storica non garantisce che ogni futuro movimento del PIL avrà la stessa intensità. L’interesse dei compositi risiede principalmente nella velocità del segnale e nella capacità di rilevare i cambiamenti in direzione.

Le aspettative dovrebbero rimanere separate dai risultati

Nel commercio, il saldo di vendita previsto è stato +27 nel primo trimestre 2025 e +20 nel secondo. Queste non erano vendite già fatte. Alla fine dell’anno, questo indicatore è pari a +4. La distinzione tra osservazione e aspettativa deve rimanere visibile in qualsiasi presentazione dell’indagine.

Per seguire il 2026, sarà necessario mantenere le stesse domande e periodi di confronto e quindi confrontare le risposte ai dati effettivamente prodotti. I risultati del 2025 forniscono un punto di partenza documentato. Non estendono automaticamente il recupero segnalato dopo nuovi eventi economici o di sicurezza.

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