Brasile: Mezzo secolo di politica di etanolo · Voci globali

Il Brasile continua a sviluppare etanolo oltre cinquant’anni dopo il lancio del programma Proálcool nel novembre 1975. Dal 2026 agosto, la benzina ordinaria ha temporaneamente incorporato il 32% di biocarburante. I veicoli flessibili permettono anche agli automobilisti di scegliere il loro carburante in base ai prezzi e ai consumi. La produzione ora combina canna da zucchero e mais. Questo modello si basa su una catena industriale e regolamentare a lungo termine i cui effetti energetici e ambientali devono essere chiaramente distinti.

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Più di mezzo secolo dopo il lancio del programma Proálcool, il Brasile continua ad espandere il ruolo dell’etanolo nei trasporti. Dal 1o agosto 2026, la benzina ordinaria deve incorporare temporaneamente il 32% di questo biocarburante. Questa decisione aggiunge alla scelta già offerta ai motoristi dotati di un motore flex, capace di guidare con etanolo o benzina.

Il punto di partenza istituzionale risale al decreto del 14 novembre 1975 che istituisce il Programma Nazionale di Alcool. Lo scopo era quello di sviluppare un combustibile nazionale in un contesto segnato dallo shock petrolifero. Il cinquantesimo anniversario apparteneva quindi al 2025: nel novembre 2026, questa politica si sta avvicinando al suo 55° anniversario.

La continuità è notevole, ma il modello è cambiato. Lo sviluppo iniziale era basato sulla canna da zucchero e sul sostegno pubblico per la produzione e la tecnologia. Ora combina le regole di incorporazione, un’industria automobilistica adattata e la produzione in cui il mais sta diventando sempre più importante.

Etanolo brasiliano passa anche attraverso la benzina

L’Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti afferma che il tasso del 32% si applica alla benzina C ordinaria, con o senza additivi. La benzina Premium rimane al 25%. La misura sostituisce temporaneamente il tasso del 30% precedentemente applicabile alla benzina ordinaria.

La risoluzione del Consiglio nazionale per la politica energetica prevede 180 giorni dal 1° agosto, con una sola possibile proroga per lo stesso periodo. Non è quindi ancora un cambiamento finale da tutte le specie al 32%.

Il Ministero delle Miniere e dell’Energia presenta questo aumento come mezzo per ridurre la necessità di importazioni di benzina. Egli afferma che la decisione si basa su test tecnici, compreso il funzionamento di veicoli e moto. L’adozione definitiva della nuova miscela, o un tasso più elevato, rimane legata a valutazioni aggiuntive.

Il motore flessibile lascia una scelta alla pompa

Un altro passo di strutturazione è stato l’arrivo di automobili flessibili nel marzo 2003. Questi motori permettono la proporzione di etanolo e benzina da cambiare nel serbatoio, senza richiedere al conducente di mantenere lo stesso combustibile ad ogni riempimento.

Questa scelta trasforma il prezzo visualizzato in un calcolo di utilizzo. L’etanolo contiene meno energia per litro: un litro inferiore non garantisce un costo inferiore per viaggiare la stessa distanza. La regola comune in Brasile è di verificare se il suo prezzo rimane circa il 70% di quello della benzina.

Questo benchmark rimane indicativo. Il relativo rapporto dipende dal consumo effettivo del veicolo con ogni combustibile. Per confrontare, il prezzo per litro deve essere diviso per la distanza viaggiata con quel litro. La flessibilità tecnica del motore è quindi utile solo se l’automobilista può anche apprezzare il costo del viaggio.

Cane mantiene il suo posto, il mais cresce

Secondo i dati del Conab riportati dalla stampa il 10 novembre 2026, le stime di produzione variano da 2025-2026 a 37,5 miliardi di litri. Cane è 27,33 miliardi e grano 10,17 miliardi. La previsione per il 2026-2027 è di 41.9 miliardi di litri, di cui 11.9 miliardi sono il granturco.

Quest’ultimo valore è una proiezione di campagna, non un volume già prodotto. Tuttavia, illustra la diversificazione delle materie prime mobilitate per soddisfare la domanda di automobilisti e gli obblighi di incorporazione.

Il problema dell’energia non esonera una valutazione ambientale precisa. La natura rinnovabile della materia prima non significa emissioni. Gli effetti dipendono in particolare dalle pratiche agricole, dall’energia utilizzata per trasformare le colture, i trasporti e l’uso del suolo.

Il caso brasiliano mostra soprattutto che un combustibile alternativo si sta sviluppando con tutta la catena: produzione agricola, fabbriche, distribuzione, motori compatibili e regole pubbliche. Dopo mezzo secolo, l’etanolo rimane sia un prodotto agricolo, una scelta per il conducente e uno strumento di sicurezza energetica.

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