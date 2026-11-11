11 novembre 2026
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Karaté: Selezione libanese in rotta verso Giordania

Libnanews
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La delegazione libanese del karate si diresse verso la Giordania per il Western Asian Championship dal 12 al 14 novembre 2026. Undici atleti erano presenti nella selezione, guidata da Élie Aoun, Rami Choucair, Sami Alayli e Yara Kain.

La délégation libanaise de karaté réunie avant son départ pour la Jordanie
La délégation libanaise de karaté pour le championnat d’Asie de l’Ouest, en Jordanie du 12 au 14 novembre 2026. Photo jointe au communiqué transmis par Jalal Beainou. © Photo fournie avec le communiqué transmis par Jalal Beainou
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La delegazione della selezione del karate libanese lasciò il Libano per partecipare al campionato asiatico occidentale, tenutosi in Giordania dal 12 al 14 novembre 2026, secondo il comunicato trasmesso l’11 novembre da Jalal Beainou.

Gestione della delegazione

Élie Aoun, arbitro asiatico, dirige la delegazione. È accompagnato da Rami Choucair, allenatore della selezione nazionale, Sami Alayli, arbitro asiatico, e Yara Kain, un kata trainer.

Undici atleti in diverse categorie

La lista comprendeva i seguenti atleti:

  • 10-11 anni: Salim Chamli, in combattimento, oltre 45 kg.
  • Sotto 14 anni, kata: Aya Choucair e Omar Ghazouli.
  • Sotto 14, lotta: Hassan Dauk, meno di 57 kg; Louloua Choucair, più di 52 kg; Charbel Hanna, meno di 50 kg.
  • Cadetti, lotta: Karim Halawi meno di 52 kg; Khaled Habbal, meno di 57 kg Luna Dauk, meno di 54 kg.
  • Giovani donne, lotta: Randa Choucair, sotto i 59 kg.
  • Meno di 21 anni: Lynn Kain, sotto i 57 kg.

Dodici paesi partecipanti

Il campionato comprende Libano, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Iraq, Palestina, Siria e Yemen.

Fonte: Comunicato stampa in arabo trasmesso da Jalalal Beainou l’11 novembre 2026, tradotto in francese.

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