Karaté: Selezione libanese in rotta verso Giordania

La delegazione della selezione del karate libanese lasciò il Libano per partecipare al campionato asiatico occidentale, tenutosi in Giordania dal 12 al 14 novembre 2026, secondo il comunicato trasmesso l’11 novembre da Jalal Beainou.
Gestione della delegazione
Élie Aoun, arbitro asiatico, dirige la delegazione. È accompagnato da Rami Choucair, allenatore della selezione nazionale, Sami Alayli, arbitro asiatico, e Yara Kain, un kata trainer.
Undici atleti in diverse categorie
La lista comprendeva i seguenti atleti:
- 10-11 anni: Salim Chamli, in combattimento, oltre 45 kg.
- Sotto 14 anni, kata: Aya Choucair e Omar Ghazouli.
- Sotto 14, lotta: Hassan Dauk, meno di 57 kg; Louloua Choucair, più di 52 kg; Charbel Hanna, meno di 50 kg.
- Cadetti, lotta: Karim Halawi meno di 52 kg; Khaled Habbal, meno di 57 kg Luna Dauk, meno di 54 kg.
- Giovani donne, lotta: Randa Choucair, sotto i 59 kg.
- Meno di 21 anni: Lynn Kain, sotto i 57 kg.
Dodici paesi partecipanti
Il campionato comprende Libano, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Iraq, Palestina, Siria e Yemen.
Fonte: Comunicato stampa in arabo trasmesso da Jalalal Beainou l’11 novembre 2026, tradotto in francese.
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