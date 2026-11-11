Egitto: Il costo dell’attesa per i media digitali

In Egitto, i funzionari dei media digitali descrivono le domande di licenze che rimangono indecisi dopo il pagamento delle tasse e la preparazione dei loro file. Riunione al sindacato dei giornalisti il 7 novembre, hanno chiesto procedure più chiare. La legge prevede un periodo di 90 giorni da una domanda completa e un limite di £ 50.000 per le spese del sito. Il regolatore invoca i requisiti da soddisfare e afferma che continua a considerare le applicazioni in sospeso.

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In Egitto, i funzionari dei media digitali denunciano il costo e la durata delle procedure di licenza. Incontro il 7 novembre al sindacato dei giornalisti, hanno descritto le richieste che non erano state decise dopo il pagamento delle tasse e la preparazione dei loro file. Il Consiglio Supremo per il Regolamento Media ha risposto che le domande in sospeso devono soddisfare requisiti legali, procedurali o finanziari.

La riunione del Comitato Libertà, alla presenza del presidente del sindacato Khaled al-Balchi e del suo capo Iman Aouf, ha rivelato una difficoltà comune con diversi progetti editoriali. Secondo le testimonianze riportate, l’incertezza colpisce non solo i siti di opposizione, ma anche pubblicazioni specializzate o pubblicazioni vicine alle autorità.

Il pagamento non finisce in attesa

Il rappresentante di un sito dedicato all’economia, che impiega circa 20 giornalisti sindacali, ha detto di aver contribuito 50.000 sterline egiziane il 29 ottobre 2018 e ha allegato i documenti richiesti. Dice di non aver ricevuto una risposta. Questa cronologia è quella presentata dal richiedente, non il risultato di un esame avversario del suo fascicolo amministrativo.

Il fondatore di un altro sito ha spiegato che aveva depositato la sua domanda e pagato le tasse nel settembre 2024. Secondo lui, la squadra aveva circa 21 giornalisti e corrispondenti. Ha detto di aver aumentato il capitale della società da £ 10.000 a £ 10.000 su richiesta delle autorità, senza che la procedura venga completata alla data della riunione.

Questo manager attribuisce all’attesa di una riduzione dell’attività e un maggiore utilizzo dei social network. La sua testimonianza illustra un costo che supera la tassa di licenza da solo: i fondatori devono formare una società, mobilitare il capitale e organizzare un editoriale mentre le condizioni per la continuazione del progetto rimangono incerte.

Le licenze dei media digitali hanno un quadro giuridico

L’articolo 60 della legge 180 del 2018 prevede che il Consiglio agisca entro 90 giorni dalla data in cui la domanda è completa. Imposta un limite di £ 50.000 per i costi relativi a un sito elettronico. Il punto di partenza della scadenza è quindi essenziale: non si confonde necessariamente con un primo deposito o pagamento.

Alla riunione, il giornalista Amr Badr ha sfidato l’applicazione di questo massimale come somma forfettaria. Ha anche chiesto chiarificazione delle scadenze e del regime applicabile ai progetti di stampa. I costi sono aggiunti, ha sottolineato, a quelli del registro commerciale, delle formalità fiscali e del sostegno legale e contabile.

La legge distingue diverse categorie e procedure. Le sezioni 6 e 59 richiedono espressamente una licenza per i siti elettronici. Sarebbe quindi errato presentare qualsiasi previa autorizzazione come invenzione dell’unico regolamento di attuazione. Il dibattito sindacale riguarda anche l’interpretazione e l’attuazione di questo quadro.

Regolare invoca i file da completare

In una dichiarazione del 7 novembre sul suo sito ufficiale, il Conseil Supérieur, presieduto da Khaled Abdel Aziz, afferma che ha concesso licenze alle strutture che soddisfano i requisiti. Esso collega i rifiuti o un ulteriore esame al rispetto dei requisiti previsti dai testi.

La Commissione presenta casi non regolamentati come una percentuale limitata di fronte ad una grande maggioranza di siti autorizzati. Egli ha indicato che le sue commissioni continuavano a rivedere i casi per accelerare le decisioni ed era disponibile a fornire supporto procedurale e legale. Il comunicato stampa non fornisce un bilancio quantificato per misurare queste proporzioni.

Khaled al-Balchi ha detto di avere informazioni su 95 siti. Questo numero non costituisce un totale nazionale dei media senza una licenza o un conteggio di tutte le richieste in sospeso.

Il sindacato vuole ora documentare i casi e ottenere procedure di decisione e di ricorso più leggibili. Per gli editori interessati, il problema immediato è concreto: conoscere i documenti mancanti, il programma di revisione e le ragioni di una decisione, in modo da poter organizzare la loro attività e i lavori che dipendono da esso.

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