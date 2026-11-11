Gaza: Netanyahu risponde alla pressione sull’aiuto invernale · Voci globali

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Martedì 10 novembre 2026, l’ufficio di Benjamin Netanyahu difese l’ingresso di attrezzature umanitarie per preparare Gaza per l’inverno. N12 presenta questa affermazione come una conferma indiretta di un relax, dopo una chiamata di Donald Trump. Ma i volumi proposti riprendono un bilancio israeliano già annunciato. A terra, le valutazioni umanitarie continuano a descrivere rifugi distrutti, scorte esaurite e attrezzature bloccate al di fuori dell’enclave.

Ciò che il Canale 12 riferisce precisamente

In un pubblicato il 10 novembre alle ore 10:30 e aggiornato l’11 novembre alle 1:45N12 spiega che il comunicato stampa inglese dell’ufficio del Primo Ministro suggerisce che Israele sta consentendo l’attuazione del programma invernale. Il canale sta avvicinando questo annuncio ad un’intervista telefonica durante la quale Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di andare avanti nell’attuazione del suo piano di Gaza.

Questo contenuto del ricorso, tenuto giovedì 5 novembre, è attribuito da N12 a due fonti informate. Non è quindi una dichiarazione pubblica del Presidente degli Stati Uniti. La catena riferisce anche sulla preparazione di un meccanismo per l’ingresso di apparecchiature a doppio uso, civili e militari, evitando la loro resa diretta ad Hamas.

Una dichiarazione che difende anche il record israeliano

The dichiarazione del Primo Ministro, riprodotta da Zman Israel, mette in evidenza più di 91.000 tende, più di 8.200 camion di teloni, coperte, abbigliamento e altri rifornimenti, così come 12 camion che pompano acque reflue. Cita anche riparazioni di rete e carburante per impianti di pompaggio.

Netanyahu sostiene di lavorare con gli Stati Uniti e il Consiglio della Pace. Ma egli sostiene che la ricostruzione deve essere preceduta dal disarmo di Hamas e dalla demilitarizzazione di Gaza. Il suo ufficio ha accusato il movimento di deviare le attrezzature umanitarie per scopi militari. Queste accuse sono quelle del governo israeliano; il rilascio non fornisce una verifica indipendente delle presunte diversità.

Le cifre non provano una nuova consegna dopo la chiamata

L’esercito israeliano era già presente, in un del 6 novembreun totale di oltre 85.000 tende e 8.000 camion dall’inizio del programma. Esso distingueva le richieste approvate da attrezzature effettivamente trasportate, citando difficoltà logistiche e di bilancio per alcuni dei carichi.

Il bilancio di 91.000 tende e 8.200 camion fu poi rivendicato dall’esercito e dal COGAT il 9 novembre, secondo il loro rapporto dal Times di Israele. Il suo recupero il giorno successivo non permette di misurare un supplemento inserito a seguito della pressione americana. Nessun conto indipendente consultato collega una particolare consegna a questo scambio telefonico.

Pace Consiglio pressione pubblica documentata

Il 9 novembre, il Consiglio della Pace, presieduto da Trump, ha invitato Israele ad autorizzare e agevolare immediatamente i rifornimenti necessari per il riparo, l’acqua, la sanificazione e il drenaggio. Esso ritiene che le misure previste siano insufficienti dopo le inondazioni. Invita Hamas a disarmare e rinunciare al potere.

Questo comunicato, già elaborato da Libnanewsstabilisce la pressione pubblica. La risposta dell’ufficio Netanyahu rappresenta il nuovo sviluppo. La portata e le modalità di qualsiasi ulteriore apertura rimangono da valutare sulla base di autorizzazioni concrete e passaggi effettivi.

Migliaia di famiglie rimangono a rischio

The bilancio OCHA adottato l’8 novembre e pubblicato il 9 novembre ha descritto le conseguenze delle piogge che hanno avuto inizio il 6 novembre: più di 26.000 famiglie hanno cercato assistenza per il riparo o le proprietà danneggiate. I partner riportano oltre 6.000 rifugi di famiglia distrutti e 17.400 danneggiati. Queste valutazioni sono preliminari.

Le forniture umanitarie di tende, teloni, coperte e abbigliamento a Gaza erano quasi esaurite. All’esterno, oltre 150.000 tende acquistate da partner umanitari e Stati sono pronte a essere spedite, tra cui circa 117,000 dal Comitato di Rilievo egiziano di Al-Arich. La loro disponibilità al di fuori di Gaza non significa che hanno attraversato i punti di ingresso.

OCHA richiede permessi israeliani e finanziamenti per rifugi, nonché pompe, oli motore, pezzi di ricambio e attrezzature pesanti. L’acqua che si accumula tra tende rende igienico-sanitari inseparabili dalla protezione fredda.

I bisogni superavano già i mezzi prima delle piogge

The relazione OCHA del 5 novembre stimati i restanti bisogni per circa 121.000 tende, 561.000 telopoli, 57.000 kit di soccorso di emergenza e 1,7 milioni di materassi al 1° novembre. Ha riferito una mancanza di finanziamento di $186,5 milioni per le esigenze invernali stimato a $267.9 milioni.

Questi requisiti non sono confusi con la cumulazione israeliana di voci o con il numero di tende disponibili all’estero: le date, i perimetri e la funzione degli indicatori differiscono. Una tenda entrata diverse settimane prima potrebbe essere stata distribuita, indossata o distrutta.

OCHA ha anche avvertito che la sospensione ha annunciato il 1 novembre di spedizioni umanitarie e commerciali dall’Egitto, con alcune eccezioni, minacciato approvvigionamento alimentare. Se persiste, la produzione e la distribuzione di alimenti liberi potrebbero aumentare da circa 600.000 a 330.000 al giorno. Questo è stato un rischio proiettato, non un declino già misurato.

Ripari e reti sostenibili da riparare

The Il Consiglio dei rifugiati norvegese ha allertato il 5 ottobre le conseguenze delle restrizioni su legno, cemento, piastra e altri materiali necessari per la riparazione. L’organizzazione descrisse un ciclo di sostituzione di tende e telopoli che si deteriorarono in pochi mesi a causa della mancanza di rifugi più resistenti.

La sua stima in quel momento ha posto circa 950.000 persone nei siti di inondazione a medio o alto rischio. La mancanza di spazio per spostare le famiglie, le necessità di drenaggio e le attrezzature pesanti inadeguate hanno reso i preparati difficili. Questo avvertimento precedente mostra che la risposta invernale non è limitata al conteggio delle tende.

Al fine di valutare il follow-up al comunicato stampa del 10 novembre, gli indicatori decisivi saranno i volumi effettivamente inseriti, la loro distribuzione alle famiglie e il ritorno al servizio delle attrezzature idriche e igienico-sanitarie. Dichiarazioni politiche e bilanci cumulativi da soli non ci permettono di sapere quante famiglie ora hanno rifugio sicuro.

Foto di illustrazione: tende di sfollati nella pioggia di Deir al-Balah, 23 gennaio 2025. Questo archivio non mostra le inondazioni del novembre 2026. Ashraf Amra / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Tutta la fotografia, senza ritoccare la scena. Fonte, credito e licenza.

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