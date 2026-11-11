Nawaf Salam ha contattato i funzionari giudiziari e di sicurezza dopo cinque arresti tra le altezze di Batrun e Bcharré. Il Primo Ministro afferma che la legge sarà l’unico limite alle indagini. L’ufficio del procuratore presenta le persone arrestate come membri di Hezbollah. I conti dei media differiscono sulla natura dei documenti che presumibilmente hanno tenuto. Nella relazione istituzionale non sono previsti piani di attacco. Le accuse politiche rimangono distinte dalle attesi conclusioni della giustizia in questo caso.

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Nawaf Salam ha contattato mercoledì 11 novembre 2026 i funzionari giudiziari e di sicurezza circa cinque uomini arrestati tra le alture di Batrun e Bcharré. Da Antalya, il Primo Ministro ha assicurato che la legge sarà l’unico limite di indagini. L’Ufficio del Pubblico Procuratore presenta quelli arrestati come membri di Hezbollah.

Salam segue l’indagine di Antalya

Secondo una relazione dell’agenzia ufficiale libanese, il capo di governo si è unito ai ministri dell’Interno e della Giustizia. Ha anche contattato il Procuratore Generale della Corte di Cassazione e il Direttore Generale delle Forze di Sicurezza Interna (FSI).

Presente in Turchia per la conferenza climatica COP31, Nawaf Salam giudica le circostanze di questi arresti sospetti. Egli afferma che il tempo per mancanza di responsabilità e casi soffocati è finito. Questa posizione politica non pregiudica i risultati dell’indagine.

Cinque arresti nelle altezze di Batrun

L’ufficio del procuratore Ahmad Rami al-Hajjj ha confermato il seguito di questo caso martedì 10 novembre. Le indagini sono condotte dal ramo di intelligence delle forze di sicurezza interne (ISF). La registrazione dell’ufficio del procuratore non specifica le spese previste, l’identità delle cinque persone o le circostanze dettagliate del loro arresto.

Il rapporto trasmesso martedì dall’ufficio del procuratore ha menzionato solo le altezze di Batrun. Quello dedicato a Nawaf Salam pone il gruppo tra questa zona e le altezze di Bcharré. Il punto esatto e l’ora degli arresti non sono specificati.

La natura dei documenti rimane incerta

Una catena libanese ha riferito che i cinque uomini detenevano documenti e mappe, alcuni dei quali erano presumibilmente strappati. Questo dettaglio non è incluso nella relazione istituzionale consultata.

Un altro mezzo, citando fonti di sicurezza anonime, descrive i nomi dei cuscinetti di carta. Esso afferma che la loro qualifica come mappe o piani non è stabilito e dipende ancora da esami tecnici. Nessuno di questi conti solo può affermare una preparazione per attacco o attribuire un’intenzione a coloro arrestati.

Una reazione politica separata dall’indagine

Mercoledì 11 novembre, il deputato Ghiyath Yazbek, membro del blocco delle forze libanesi, ha risposto a questi arresti in una dichiarazione. Chiede alle autorità di essere più solida e accusa Hezbollah di prepararsi ad un’espansione militare interna. Queste accuse politiche non sono conclusioni giudiziarie.

In questa fase, l’ufficio del procuratore conferma il follow-up delle indagini preliminari, senza annunciare un giudizio. Gli arrestati rimangono presunti innocenti. Le ragioni precise per la loro presenza in questo settore e la natura dei documenti sequestrati devono ancora essere stabilite dall’indagine.

A Beirut Courthouse, archivio non datato. Illustrazione generale della giustizia, distinta dal luogo di arresto. Foto: Archivio Libnanews. Abito Libnanews.

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