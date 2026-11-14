Karaté: otto medaglie per il Libano ad Amman

Comunicato stampa, tradotto dall’arabo.
La selezione del karate libanese ha vinto otto medaglie al West Asian Championship di Amman, in Giordania. Il bilancio presentato il 14 novembre 2026 include una medaglia d’oro, due medaglie d’argento e cinque medaglie di bronzo.
Una medaglia d’oro per Randa Choucair
Randa Choucair raccolse l’oro in combattimento, nella categoria junior donne sotto 59 kg.
Le due medaglie d’argento tornano ad Aya Choucair, in kata femminile per gli under 14, e a Salim Chamli, in combattimento per i 10-11, nella categoria di oltre 45 kg.
Cinque medaglie di bronzo
Gli altri cinque podi libanesi sono i seguenti:
- Lynn Kain: bronzo nei bambini sotto i 21 anni in combattimento, sotto i 55 kg.
- Luna Daouk: bronzo nei bambini più piccoli, meno di 54 kg.
- Louloua Choucair: bronzo sotto i 14 anni.
- Khaled Habbal: bronzo tra i cadetti, in combattimento, meno di 57 kg.
- Hassan Daouk: bronzo in combattimento tra gli under 14, sotto i 55 kg.
Gestione della delegazione
Gli arbitri asiatici Élie Aoun e Sami Alayli hanno accompagnato la selezione, insieme a Rami Choucair, allenatore nazionale, e Yara Kain, allenatore kata.
Elie Aoun, capo della delegazione e arbitro asiatico, ha partecipato anche ad una riunione del Comitato amministrativo dell’Unione dell’Asia occidentale, tenutasi a margine del campionato.
A nome della delegazione, Elijah Aoun ha ringraziato il Presidente della Federazione Karate libanese, Moussa Fattouche, il suo Segretario Generale, Georges Malkoun, e i membri del Comitato Amministrativo per il loro sostegno e sostegno.
Il presidente e i membri della Federazione si sono congratulati con la delegazione libanese per i risultati raggiunti in questa competizione regionale.
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