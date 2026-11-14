Karaté: otto medaglie per il Libano ad Amman

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La selezione del karate libanese ha vinto otto medaglie al West Asian Championship di Amman, secondo il comunicato stampa rilasciato il 14 novembre 2026. Randa Choucair ottiene l’oro, mentre Aya Choucair e Salim Chamli ottenere l’argento. Lynn Kain, Luna Daouk, Louloua Choucair, Khaled Habbal e Hassan Daouk completano i risultati con cinque medaglie di bronzo. La delegazione è stata guidata da Elijah Aoun, Sami Alayli, Rami Choucair e Yara Kain. La Federazione si è congratulata con i suoi rappresentanti per i loro risultati.