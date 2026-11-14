14 novembre 2026
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Karaté: otto medaglie per il Libano ad Amman

Libnanews
· 2 min di lettura · 3 vues

La selezione del karate libanese ha vinto otto medaglie al West Asian Championship di Amman, secondo il comunicato stampa rilasciato il 14 novembre 2026. Randa Choucair ottiene l’oro, mentre Aya Choucair e Salim Chamli ottenere l’argento. Lynn Kain, Luna Daouk, Louloua Choucair, Khaled Habbal e Hassan Daouk completano i risultati con cinque medaglie di bronzo. La delegazione è stata guidata da Elijah Aoun, Sami Alayli, Rami Choucair e Yara Kain. La Federazione si è congratulata con i suoi rappresentanti per i loro risultati.

Randa Choucair sur la première marche du podium en juniors féminines moins de 59 kg à Amman
Randa Choucair, médaillée d’or en juniors féminines moins de 59 kg. Photo transmise avec le communiqué du 14 novembre 2026 par Jalal Beainou. © Photo fournie par Jalal Beainou avec le communiqué de presse
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Comunicato stampa, tradotto dall’arabo.

La selezione del karate libanese ha vinto otto medaglie al West Asian Championship di Amman, in Giordania. Il bilancio presentato il 14 novembre 2026 include una medaglia d’oro, due medaglie d’argento e cinque medaglie di bronzo.

Una medaglia d’oro per Randa Choucair

Randa Choucair raccolse l’oro in combattimento, nella categoria junior donne sotto 59 kg.

Le due medaglie d’argento tornano ad Aya Choucair, in kata femminile per gli under 14, e a Salim Chamli, in combattimento per i 10-11, nella categoria di oltre 45 kg.

Cinque medaglie di bronzo

Gli altri cinque podi libanesi sono i seguenti:

  • Lynn Kain: bronzo nei bambini sotto i 21 anni in combattimento, sotto i 55 kg.
  • Luna Daouk: bronzo nei bambini più piccoli, meno di 54 kg.
  • Louloua Choucair: bronzo sotto i 14 anni.
  • Khaled Habbal: bronzo tra i cadetti, in combattimento, meno di 57 kg.
  • Hassan Daouk: bronzo in combattimento tra gli under 14, sotto i 55 kg.

Gestione della delegazione

Gli arbitri asiatici Élie Aoun e Sami Alayli hanno accompagnato la selezione, insieme a Rami Choucair, allenatore nazionale, e Yara Kain, allenatore kata.

Elie Aoun, capo della delegazione e arbitro asiatico, ha partecipato anche ad una riunione del Comitato amministrativo dell’Unione dell’Asia occidentale, tenutasi a margine del campionato.

A nome della delegazione, Elijah Aoun ha ringraziato il Presidente della Federazione Karate libanese, Moussa Fattouche, il suo Segretario Generale, Georges Malkoun, e i membri del Comitato Amministrativo per il loro sostegno e sostegno.

Il presidente e i membri della Federazione si sono congratulati con la delegazione libanese per i risultati raggiunti in questa competizione regionale.

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