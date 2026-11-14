Media: applicazioni aperte, la legge resta contestata

Le domande per la componente mediatica della National Media Authority sono aperte dal 13 novembre all’8 dicembre. I sindacati e gli editori della stampa partecipano a questa procedura e chiedono un emendamento alla legge. Il testo distingue sette membri eletti e tre membri nominati dal governo. Le condizioni di accesso, incompatibilità, controllo dei file e appuntamento finale sono passi separati. Non è stato ancora fatto ricorso per presentare l’Autorità come pienamente costituita.

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Le domande per la componente mediatica della National Media Authority sono aperte dal 13 novembre 2026. I file possono essere presentati fino all’8 dicembre, incluso il segretariato del decano della facoltà di informazione dell’Università libanese a Tayoune, durante le ore di servizio. Questo passo viene in un momento in cui le due principali organizzazioni di stampa professionali stanno ancora chiedendo un emendamento alla legge che stabilisce il regolatore.

Il contrasto non significa che la procedura sia sospesa. Il 13 novembre, Aouni Kaaki, presidente del sindacato stampa, e Joseph Kossaifi, presidente dell’unione editoriale, ha spiegato la loro posizione: contestano il testo, ma partecipano alla sua applicazione da quando è entrato in vigore. Essi avevano partecipato, il giorno precedente, ad una riunione convocata da Souheil Abboud, presidente del Consiglio Superiore della Giustizia.

Legge applicata e modifiche ancora necessarie

I due leader sindacali accolgono con favore la disposizione espressa da Georges Adwan, presidente della commissione parlamentare per l’amministrazione e la giustizia, per esaminare gli emendamenti proposti. Essi desiderano lavorare con questa commissione e il Ministro dell’Informazione, Paul Morcos, per correggere le disposizioni che considerano insufficienti. Tuttavia, questa apertura al dialogo non è né un voto né un cambiamento giuridico già acquisito.

La loro partecipazione all’istituzione dell’Autorità non è pertanto valida per tutte le regole. In particolare, sperano di rafforzare la rappresentanza dei media. In questa fase, le domande sono organizzate nel quadro esistente, non sulla base dei cambiamenti desiderati dai sindacati.

La legge n. 69 fu promulgata il 27 agosto 2026. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 settembre e prevede la sua entrata in vigore non appena pubblicata. Non è più solo un progetto parlamentare. D’altra parte, l’esistenza giuridica dell’Autorità e l’effettiva nomina dei suoi membri rimangono due fasi diverse.

National Media Authority: Chi seleziona i membri?

La regola 74 prevede dieci membri. Sette devono essere eletti direttamente dagli organi designati nella legge. Gli altri tre sono selezionati dal Consiglio dei ministri tra i candidati proposti. Il governo quindi non nomina l’intero regolatore da solo, ma mantiene un ruolo nella sua composizione finale.

Per la sede riservata ad un esperto di media, il collegio elettorale comprende il preside e i direttori dei rami della facoltà di informazione dell’Università libanese, così come i sindacati mediatici stabiliti dalla legge. L’elezione è a maggioranza assoluta. Gli stessi organi propongono anche due candidati per alimentare la procedura che porta alle tre designazioni governative.

Questa distinzione è importante: essere proposti al governo non significa essere stati eletti direttamente all’Autorità. Né può un elenco di candidati annunciare una composizione finale. Il Consiglio dei ministri deve esaminare i fascicoli presentati, scegliere tre membri a maggioranza di due terzi, e poi un decreto deve riunire i membri eletti e quelli che ha nominato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Un record professionale e garanzie di idoneità

La comunicazione pubblicata dal Ministero dell’Informazione chiede una domanda scritta e firmata. Deve includere un curriculum vitae dettagliato, una recente identificazione personale o estratto, un certificato medico ufficiale e un record criminale di meno di tre mesi. Una dichiarazione firmata deve attestare il rispetto delle condizioni di ammissibilità e l’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

I file sono registrati e riconosciuti. Dopo la chiusura, gli organi competenti verificano le condizioni e i documenti. Le interviste possono essere organizzate se necessario. Il parere prevede un successivo annuncio della data e delle modalità dell’elezione, in merito alla trasparenza e all’uguaglianza tra i candidati. Non annuncia un’elezione già tenuta.

La legge stabilisce diversi criteri che vanno oltre una carriera mediatica. In particolare, i candidati devono possedere la nazionalità libanese per più di 10 anni e presentare le competenze e l’esperienza necessarie. Il limite di età è di 69 anni al momento dell’elezione o della nomina, con un’eccezione che aumenta il limite a 74 anni per i membri della magistratura.

L’indipendenza non è limitata alla procedura di scelta

L’articolo 73 vieta alcuni recenti legami con la politica economica e gli interessi del settore. I candidati non devono aver tenuto una posizione politica o di leadership in un partito politico o associazione durante i tre anni precedenti la loro candidatura. La legge riguarda anche interessi diretti o indiretti nelle aziende mediatiche o nei loro fornitori, con un’estensione di alcune restrizioni ai parenti.

Una volta eletto o nominato, i membri rimangono soggetti alle incompatibilità della regola 76. Sono vietate altre attività pubbliche o private, ad eccezione dell’istruzione universitaria. Il testo esclude, in particolare, la cumulazione con gli organi ministeriali, parlamentari, partigiani o con la gestione degli organi economici interessati. Queste garanzie devono essere applicate durante il periodo di carica, non solo quando si archivia il file.

L’articolo 72 concede all’Autorità personalità giuridica e autonomia amministrativa e finanziaria. I suoi membri non sono diretti da nessun’altra autorità, compresi gli organi che li hanno eletti o nominati. Il mandato è di sei anni, non rinnovabile. Un meccanismo speciale per metà rinnovo dopo tre anni si applica al primo college.

Queste regole danno un contenuto specifico alla nozione di indipendenza. Tuttavia, la loro implementazione richiede il controllo di file, incompatibilità e decisioni successive. La scadenza immediata per le domande di questo componente multimediale rimane 8 dicembre. Il voto e le designazioni finali restano in corso, mentre i sindacati continuano a richiedere una revisione del testo.

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