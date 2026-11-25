Il trattato firmato a Canberra dà la priorità ai partner del Pacifico per la sicurezza delle Isole Salomone. Esso prevede anche accordi di mobilità e sostegno al bilancio australiano, ma non è ancora in vigore.

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L’Australia e le Isole Salomone hanno firmato un trattato a Canberra mercoledì 25 novembre, dando priorità ai partner di sicurezza del Pacifico, fornendo al contempo una ulteriore cooperazione sulla mobilità e lo sviluppo. Il testo copre l’uso di paesi al di fuori della regione, senza annunciare la ripartizione delle relazioni con la Cina. Essa non entra in vigore al momento della firma.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese e la sua controparte Salomone Matthew Wale hanno firmato l’accordo quasi sei mesi dopo aver annunciato l’apertura dei negoziati il 3 giugno. Il testo espande un rapporto che già aveva firmato un trattato di sicurezza nel 2017, attivato per la prima volta su richiesta di Honiara dopo lo disordini del novembre 2021. Il nuovo trattato va oltre le condizioni di cooperazione con i paesi terzi e aggiunge impegni per l’istruzione, l’energia e le finanze pubbliche.

Priorità regionale, ma nessun divieto generale di cooperazione

L’articolo 5 riconosce l’Australia come principale partner di sicurezza delle Isole Salomone. Esso prevede la cooperazione di polizia a lungo termine, guidata da Solomon e sostenuta da Canberra, nonché le consultazioni preliminari sulla sicurezza e le infrastrutture sensibili. Questi includono porti, aeroporti ed energia, telecomunicazioni e reti di servizi digitali.

Honiara si impegna a non permettere alcuna base militare o di sicurezza straniera nel suo territorio. Il testo definisce una tale base come una struttura sotto il controllo di un governo o di un’entità straniera. Fornisce inoltre che le infrastrutture sensibili rimangano protette contro la militarizzazione, le interferenze estere e l’accesso non autorizzato. Queste clausole sono distinte da quelle che governano la scelta dei partner di sicurezza.

In quest’ultimo punto, il trattato privilegia i membri del Forum delle Isole del Pacifico. Esso prevede anche il caso di necessità che questi membri non possano soddisfare: se Salomone allora si rivolge a un partner esterno, essi devono preservare la sicurezza dei firmatari e della regione. Il testo non prevede un veto australiano generale sulle relazioni esterne di Honiara. Non si rivolge specificamente alla Cina.

Il precedente cinese del 2022 rimane sullo sfondo

Pechino e Honiara avevano firmato un accordo quadro sulla cooperazione di sicurezza nel 2022, la cui firma era stata confermata dal Ministero degli Affari Esteri cinese. La Cina lo ha presentato come mezzo per cooperare, tra l’altro, sulla legge e sull’ordine, sull’aiuto umanitario e sul soccorso alle catastrofi. Il nuovo trattato con l’Australia non dichiara nullo e nullo questo accordo e non si limita a risolvere la questione della compatibilità delle loro regole di attuazione.

La differenza è importante: una base controllata dall’estero, la cooperazione di polizia, un cantiere civile e un accordo commerciale non sono coperti dalle stesse disposizioni. L’accordo con Canberra stabilisce regole per i primi soggetti; Non vieta, ad esempio, un investimento civile straniero unicamente a causa della nazionalità del suo finanziatore. Il passo successivo sarà come i governi distinguono quando un progetto colpisce un porto, una rete digitale o un’altra infrastruttura che si considera sensibile.

Mobilità e finanziamento: modalità ancora da definire

Il trattato prevede inoltre che l’Australia faciliti la circolazione dei cittadini delle Isole Salomone e che entrambi i paesi sviluppino la mobilità professionale e la formazione. Ha esortato Canberra a sostenere la creazione e la capitalizzazione di un fondo di ricchezza sovrano delle Isole Salomone e a fornire sostegno di bilancio. Esso comprende anche una partnership in infrastrutture e sviluppo di energia rinnovabile. Il testo firmato non fissa il calendario o gli importi per tutti questi impegni da soli.

Un comitato congiunto, che deve riunirsi almeno una volta all’anno, monitorerà l’applicazione del trattato. Entrambi i governi devono ancora definire le loro priorità e sviluppare un piano di finanziamento. La firma apre questa fase ma non entra in vigore: l’articolo 9 si applicherà al ricevimento dell’ultima notifica diplomatica che conferma il completamento delle procedure interne.

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