I sindacati di trasporto stradale hanno annunciato processioni verso il centro di Beirut alle 9,30 Jennifer Barreto è incoronata Miss Universo a San Juan; Perla Harb non ha superato il primo turno. Il Libano gioca a mezzogiorno il suo quarti di finale beach football contro il Bahrain.

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Mercoledì 25 novembre 2026, ore 8 a Beirut.I sindacati dei trasporti stradali hanno chiesto uno sciopero fino a mezzogiorno, con marce annunciate alle 9.30 a Beirut. A Porto Rico, Jennifer Barreto ha vinto Miss Universo; La Perla Harb libanese non è entrata nella Top 30. In Tailandia, il Libano gioca a mezzogiorno, il tempo di Beirut, il suo quarto finale della Asian Beach Football Cup contro il Bahrain.

Trasporti in Libano: processioni previste alle 9.30

Il programma delle federazioni dei trasporti su strada prevede raduni da 6 a 12 a mezzogiorno. In Greater Beirut, i punti annunciati includono Dora, la rotonda dell’Ambasciata del Kuwait, il bivio di Cola, Khaldé-Aramoun e la rotonda Kafaat ad Hadath. Alle 9.30, le accademie devono partire per Riad al-Solh e Martyrs Squares. I sindacati hanno annunciato un briefing stampa alle 10.30 a Riad al-Solh Square.

I raduni sono previsti anche in Aley, Jbeil, Safra, Saida, Tripoli, Akkar e Bekaa. I sindacati promettono di lasciare le strade aperte per i veicoli civili. Questo non garantisce una circolazione fluida vicino alle riunioni. I luoghi menzionati sono coperti dal programma sindacale, non da un elenco di strade chiuse. I trasportatori chiedono l’attuazione degli impegni dello Stato, compresa l’assistenza ai conducenti e la supervisione dei trasporti su strada pubblica.

Miss Universo: Porto Rico vince, Perla Harb esce nel primo turno

Jennifer Barreto ha vinto il concorso a San Juan la sera di martedì 24 novembre, ora locale. Il messicano Fátima Bosch gli ha dato la corona. Domenicano Melissa Núñez e Venezuelana Clara Vegas completano il podio. Philippine Bea Millan-Windorski e New Zealander Georgia Waddington occupano gli altri due posti nella Top 5.

Perla Harb, che ha rappresentato il Libano, non è tra i 30 semifinalisti. Nessuna classifica individuale è stata annunciata per coloro che sono stati proiettati in questa prima selezione. La Garance Authie francese raggiunse la Top 12 ma non raggiunse le finali alle cinque.

Yemen: Il governo rafforza la difesa di Aden

L’esercito governativo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha detto martedì che l’Houthis era venuto vicino ad Aden, che ospita le principali istituzioni governative. Le forze governative rafforzarono la difesa dell’agglomerato dopo il loro ritiro, annunciato il 15 novembre, di posizioni vicino allo stretto di Bab al-Mandeb. Questa evoluzione non significa che gli Houthis siano entrati in città. Aden ospita anche servizi sanitari e operazioni umanitarie in un paese in cui la guerra ha spostato milioni di persone.

Francia: Sarkozy e Bruni si riferirono a Takieddine

Martedì, i giudici d’inchiesta hanno notificato a Nicolas Sarkozy, Carla Bruni e ad altri imputati il loro licenziamento dal tribunale correzionale. L’indagine si concentra sulle circostanze in cui Ziad Takieddine, un intermediario franco-lebanese, è tornato nel 2020 sulle sue accuse di finanziamento libico della campagna presidenziale 2007. Questa procedura è diversa dal processo di finanziamento della campagna. Il licenziamento non è una condanna e l’accusato rimane presunto innocente.

Beach football: il Libano gioca il suo quarto contro il Bahrain a mezzogiorno

La Confederazione calcistica asiatica ha dato il via alle 17:00 in Thailandia, mezzogiorno a Beirut. Il Libano finì secondo nella sua band dopo aver vinto l’Afghanistan e il Vietnam. Il suo ultimo gioco di polli ha provocato una sconfitta di 7-2 contro l’Iran, secondo il record ufficiale della partita. Il quarto finale è giocato a Phang Nga, Ban Nam Khem Beach Arena.

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