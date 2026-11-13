13 novembre: finanziamento dell’inflazione e dell’AI

L’inflazione degli Stati Uniti sta rallentando oltre un mese, ma rimane alta oltre un anno. I conti di Nebius illustrano le esigenze di finanziamento dell’IA, mentre Nvidia si prepara alla sua transizione. Olio, tasso e scambio completano questo punto economico del 13 novembre, basato su dati ufficiali datati, senza false citazioni istantanee.

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Il rallentamento dei prezzi dei produttori statunitensi non è sufficiente a superare le pressioni inflazionistiche. Pubblicato venerdì 13 novembre 2026, le statistiche di ottobre mostrano un aumento mensile dello 0,3%, dopo l’1,4% di settembre. Ma l’aumento annuale è del 6,5%. L’altro problema è nei conti dell’intelligenza artificiale: la crescita delle vendite non esenta le attrezzature molto costose dal finanziamento.

Oggetto stabilito il 13 novembre. Le osservazioni non sono simultanee e non costituiscono un bilancio di chiusura globale. I mercati americani sono ancora aperti. Sono escluse le quotazioni intraday da cui si potrebbe stabilire il no-zone; le chiusure del giorno precedente e i riferimenti ufficiali sono esplicitamente datati.

Mercati mondiali della giornata: a partire da chiusure consolidate

La sessione precedente dà un punto di riferimento distinto. Giovedì 12 novembre, la S&P 500 aveva terminato alle 7,592.40, la Dow Jones alle 52.297.09 e la Nasdaq alle 25.366.09. Tutti e tre avevano perso circa lo 0,4%. Russell 2000, più rappresentante delle piccole capitalizzazione degli Stati Uniti, aveva divested circa l’1,7%. Si tratta di chiudere giovedì, non di venerdì.

Inflazione più bassa di un mese, più alto di un anno

L’U.S. Bureau of Labour Statistics misura uno 0,3% dei prezzi dei produttori per la domanda finale in ottobre. La cifra è destagionalizzata. Nel corso di 12 mesi, l’aumento non corretto raggiunse il 6,5%, il suo tasso più alto dal novembre 2022. L’indicatore che esclude i servizi alimentari, energetici e commerciali è aumentato dello 0,5% rispetto al mese e del 4,9% rispetto all’anno.

Il dettaglio proibisce di ridurre l’inflazione al petrolio da solo. Le merci aumentano dello 0,5%, i servizi dello 0,2% e il cibo dell’1,3%. L’energia è diminuita leggermente dello 0,1%. Il trasporto merci su strada è in aumento del 3,9%, mentre il diesel è in calo del 7,9%. La pubblicazione è stata pubblicata il 13 novembre alle ore 20.30 negli Stati Uniti d’America orientali, alle ore 1,30 UTC e 3.30 a Beirut.

Il rallentamento mensile non significa un calo generale dei prezzi. Un indice che aumenta meno rapidamente continua ad aumentare. La variazione annuale confronta due livelli di 12 mesi. Si può quindi accelerare come l’ultimo movimento mensile rallenta, in particolare perché il periodo di confronto cambia.

Occorre anche distinguere i prezzi dei produttori e i prezzi pagati dalle famiglie. Le aziende possono assorbire alcuni dei costi ai loro margini, modificare i loro prodotti o rinegoziare i loro contratti. D’altra parte, una diminuzione dell’ingresso non è necessariamente passata immediatamente al prezzo finale. Le scorte e gli impegni commerciali più costosi possono ritardare la trasmissione.

La decisione di Fed non è cambiata venerdì

L’ultima decisione della Federal Reserve Communiqué, datata 28 ottobre, mantiene i fondi alimentati nel 3.75% al 4%. Il voto era da dieci a due. Lisa Cook e Beth Hammack volevano un aumento di un quarto. Questo promemoria non è un nuovo annuncio monetario del 13 novembre.

La banca centrale descrive quindi una forte attività e un’inflazione ancora elevata. I dati di venerdì si nutrono della prossima valutazione, ma non determinano meccanicamente la prossima decisione. Un’anticipazione di mercato, l’opinione di un analista e un tasso effettivamente votato sono tre diverse informazioni. Non vi è alcuna probabilità di un aumento qui a causa della mancanza di una dichiarazione di mercato verificabile e sensibile al tempo.

Capire: Perché i tassi importano per AI Il valore di un investimento dipende da ciò che può guadagnare, ma anche da quanto tempo ci vuole per riceverlo. L’aggiornamento riflette le future entrate in valore oggi. Più alto è il tasso, più basso il valore di una ricetta lontana. Questo meccanismo non si rivolge solo alle imprese con deficit: riguarda qualsiasi progetto la cui spesa precede le entrate. In un’illustrazione puramente educativa, ricevere $100 in cinque anni vale circa $78.35 oggi con un tasso di sconto annuale del 5%. Al 7%, il valore scende a $71.30. Il calcolo è 100 diviso da 1.05 o 1.07 al potere cinque. Questa non è né una previsione di mercato né una valutazione di una società quotata. I rischi, la crescita e i flussi multipli di un progetto reale rendono l’esercizio molto più complesso. Una società può ridurre questa esposizione incassando in anticipo, diffondendo le spese o ottenendo un finanziamento meno costoso. Ma queste possibilità dipendono da contratti reali. Un aumento dei prezzi non dimostra che le condizioni di finanziamento sono già migliorate.

Nvidia: una transizione confermata, risultati ancora attesi

Nvidia ha annunciato il 12 novembre le dimissioni immediate di Jensen Huang dal suo ufficio come Presidente, CEO e Direttore. Colette Kress agisce mantenendo la gestione finanziaria. Harvey C. Jones divenne presidente del consiglio. La ricerca di un leader permanente deve esaminare i candidati interni ed esterni.

Il consiglio dice che aspetta le operazioni, gli impegni del cliente e il programma del prodotto per continuare senza interruzioni. Questa è la posizione dell’azienda, non una garanzia indipendente sulle prestazioni future. Il comunicato stampa mantiene i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2027 a martedì 17 novembre, alle ore 14.00 circa in California, seguito da una conferenza alle 2.

La distinzione è importante per analizzare la sessione. La transizione della leadership è un fatto consolidato. I risultati trimestrali annunciati per la settimana successiva non sono ancora disponibili. Sarebbe prematuro dedurre una revisione della domanda, dei margini o delle consegne. Questo file non include alcun onere personale per spiegare i corsi.

Nebius: la crescita non misura la necessità di finanziamento

I conti non controllati di Nebius, pubblicati il 12 novembre per il trimestre concluso il 30 settembre, offrono un caso concreto. Questa società cloud per l’IA ha 980,8 milioni di dollari in fatturato, rispetto a 146,1 milioni all’anno precedente. Il suo EBITDA rettificato ammonta a 465,8 milioni, ma le attività hanno continuato ad avere una perdita netta di 37,5 milioni.

Le acquisizioni di capitali materiali e immateriali ammontavano a 7,300,4 milioni di dollari nel trimestre. Il flusso di cassa operativo delle attività è continuato è negativo di 273 milioni. Questi elementi rispondono a diverse domande: le vendite riconosciute, le prestazioni regolate, il reddito contabile e gli sbocchi di investimento non sono intercambiabili.

L’EBITDA rettificato è un indicatore non contabile ai sensi degli standard statunitensi, definito e riconciliato con le misure contabili da parte dell’azienda. Non rappresenta i restanti soldi dopo tutti gli investimenti. Né il capex trimestrale dovrebbe essere trattato come un addebito che sarebbe completamente dedotto dal risultato dello stesso trimestre.

La crescita del fatturato può quindi coesistere con un elevato consumo di risorse finanziarie. Ciò non dimostra che gli investimenti saranno improduttivi. Ciò richiede la revisione dei loro orari, impegni dei clienti e risorse disponibili. Un data center costruito oggi deve essere utilizzato e fatturato domani; tra queste due fasi, l’azienda finanzia l’attrezzatura e sopporta il rischio di esecuzione.

Olio: non confondere le previsioni e le quote

Il rapporto di novembre dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, rilasciato questo venerdì, descrive un recupero dell’offerta più veloce della domanda. La produzione mondiale ha raggiunto 105,4 milioni di barili al giorno in ottobre. Il consumo medio previsto per il 2026 è di 102,3 milioni, in calo di 2,7 milioni su un anno. Questi due numeri non coprono lo stesso periodo e quindi non dovrebbero essere sottratti per calcolare un surplus mensile.

L’agenzia ha osservato un aumento di 52 milioni di barili nelle scorte mondiali in ottobre, ma i volumi del mare sono aumentati di 86 milioni. Le azioni di terra continuano a diminuire. Uno stock in transito non garantisce la disponibilità immediata di una raffineria o di un distributore.

Il prezzo di circa $93 dal Mare del Nord Dated citato nel rapporto corrisponde alla sua formulazione. Questo non è il Brent in sessione di venerdì. Le citazioni accessibili di prodotti diversi, in tempi diversi, non sono assemblate artificialmente in un unico corso. I rischi marittimi e i vincoli di raffinazione rimangono distinti dall’unica quantità globale di greggio prodotto.

Lo scambio aggiunge una seconda fattura

Il riferimento della Banca centrale europea per il 13 novembre è di $1.1052 per euro. Mostra anche 176.83 yen, 0.83559 sterline e 0.9266 Franco svizzero per euro. Questi valori sono informativi e la BCE non raccomanda il loro utilizzo come prezzo di transazione.

La consultazione di solito si svolge intorno alle 14:10 in Europa centrale, cioè 13:10 UTC. La pubblicazione si svolge normalmente alle ore 16, o alle ore 15. Questi orari descrivono la procedura abituale, non una certificazione al secondo della dichiarazione del giorno.

Una fattura fittizio di €100.000 rappresenta $110,520 a questo riferimento, esclusi i costi e il margine di cambio. Per una società che incassa in dollari, l’importo da prevedere dipende anche dalla data di pagamento. Il tasso finalmente ottenuto da un intermediario può essere diverso.

Questo meccanismo riguarda direttamente gli importatori: il prezzo del fornitore e lo scambio possono evolversi in direzioni opposte. Una riduzione del prezzo in euro può essere parzialmente annullata da un apprezzamento dell’euro. Al contrario, un movimento valutario favorevole può facilitare un acquisto il cui prezzo di catalogo non è cambiato. È necessario conoscere la valuta di fatturazione prima di concludere che le importazioni diventano più economiche.

I prossimi test sono datati

Il dipinto di venerdì riunisce diversi orizzonti. L’inflazione degli Stati Uniti copre ottobre, i conti di Nebius per il trimestre si sono conclusi a settembre e gli indici degli Stati Uniti per le chiusure del giorno precedente. Le previsioni del petrolio si estendono al 2027. Portarli insieme illumina le tensioni economiche, ma non li trasforma in dati contemporanei per lo stesso minuto.

Il prossimo appuntamento confermato di Nvidia è il 17 novembre. I conti e i commenti di gestione ci permetteranno di esaminare il percorso aziendale oltre l’unica transizione di governance. Per gli indici del 13 novembre, i valori di chiusura rimangono da determinare dopo la fine della sessione.

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