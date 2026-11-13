La Furies aprirà Cinemamed a Bruxelles il 26 novembre

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Forni, il primo lungometraggio di Rami Kodeih, aprirà Cinemamed a Bruxelles giovedì 26 novembre 2026. La proiezione inizierà alle 20:00 presso il Palace Cinema, Anspach Boulevard. L’evento lancerà un’edizione speciale in Libano con il programma « News from Lebanon ».

L’evento è particolarmente interessante per il pubblico libanese in Belgio: il film sarà presentato in arabo, con sottotitoli francesi. Il festival annuncia un’anteprima, preceduta dalla cerimonia di apertura. L’invito alla stampa del 13 novembre prevede anche la presenza di registi. La programmazione pubblica conferma la sede e il calendario della sessione.

Furie a Cinemamed: due sorelle che si affacciano sul blocco bancario

La storia si svolge a Beirut durante il crollo economico. Una giovane donna non può ritirare i risparmi necessari per la chirurgia della sorella, soffrendo di cancro. Le due donne poi cercano di recuperare i loro soldi attraverso una rapina. Un camionista e un ex miliziano li accompagnano.

È una finzione, non un documentario su un particolare presa di ostaggi. La crisi bancaria fornisce il quadro per lo scenario. Il film combina questa situazione sociale con una storia d’azione focalizzata sui legami tra le due sorelle.

Rym Mroue e Maria Nakouzi appaiono al casting, insieme a Hasan Akil e d-Issam Bou Khaled. Rami Kodeih firma la realizzazione e l’assemblaggio. Condivide la scrittura con Nora Mariana Salim. Tony Kopec fornisce fotografia e Arthur Joly fornisce musica. RT Caratteristiche e Nausika Films portano la produzione; Vedette Film appare come partner di distribuzione per questa presentazione.

Il film, il cui titolo originale èGhadabdura 133 minuti. La sua circolazione internazionale è già iniziata: è stata presentata nella sezione Spotlight di Venezia della Mostra. La fase di Bruxelles è quindi una nuova presentazione al pubblico, non una prima mondiale.

Un focus libanese oltre la notte di apertura

La 26a edizione di Cinemamed si svolgerà dal 26 novembre al 4 dicembre 2026. Il festival annuncia un programma congiunto con il BAFF, Brussels Art Film Festival, con il titolo « News from Lebanon ». Questo focus riunisce diverse forme di cinema, dal documentario al cortometraggio e alla finzione.

La selezione comprendeI gatti, il mare e tutto in mezzo, da Karel Malkoun, nel concorso ReVolution.Oggi l’occhio ha, da Rakan Mayasi, è in concorso ufficiale.Solo i ribelli, di Danielle Arbid, è annunciato a Panorama.

Il programma comprende anche il documentarioTempo di rilascio rang, di Heiny Srour, e il cortometraggioGioielli falsiDa Jessy Moussallem. Questa selezione non è quindi limitata al film di apertura. Orari e camere devono essere controllate per ogni lavoro: la sessione del 26 novembre al Palazzo non è valida per altre proiezioni.

Informazioni pratiche per la sessione del 26 novembre

Luogo: palazzo del cinema, viale Anspach 85, 1000 Bruxelles.

palazzo del cinema, viale Anspach 85, 1000 Bruxelles. Data e ora: giovedì 26 novembre 2026 alle ore 20, ora locale di Bruxelles.

giovedì 26 novembre 2026 alle ore 20, ora locale di Bruxelles. Film: Forni, Rami Kodeih, 2:13 am, versione araba originale con sottotitoli francesi.

Forni, Rami Kodeih, 2:13 am, versione araba originale con sottotitoli francesi. Tariffa annunciata: 12 euro per la serata di apertura.

12 euro per la serata di apertura. Biglietti:al bancone Palace o presso la sua biglietteria online.

I passi Cineville, Cinemamed e Palazzo, così come l’articolo 27, non sono accettati per questa sessione speciale. Il festival fornisce un drink al Palace Atrium dopo la proiezione. I sedili rimangono soggetti alla disponibilità della biglietteria.

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