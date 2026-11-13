13 novembre 2026
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LibnanewsJournal – 13 novembre 2026, 6 p.m. edizione

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LibnanewsJournal – 13 novembre 2026, 6 p.m. edizione

I titoli del giornale Libnanews del 13 novembre 2026: scatti riportati in Haddatha e Zawtar nel sud del Libano; assistenza per le persone sfollate internamente; nuova udienza nell’inchiesta sul porto di Beirut; ispezioni nucleari in Iran.

Gli annunci di aiuto non sono validi per la conferma del pagamento. Un’udienza non pregiudica il senso di colpa. La relazione confidenziale IAEA novembre non è stata consultata direttamente.

Fotografie: François el Bacha / Libnanews (South, archivio pubblicato nel 2019; port, 13 agosto 2020), NNA (housing, broadcast il 13 novembre 2026), Mostafa Meraji (Qom, 2011, CC0). Le immagini di archivio sono identificate nel video.

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