Touch rafforza il suo 4G, senza promettere 5G ovunque

Touch annuncia ulteriori funzionalità oltre 3.300 settori 4G e prepara un driver 5G da 75 siti. Che cosa dicono questi numeri, e non dire, circa il servizio disponibile.

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Touch annuncia un aumento della capacità di rete 4G in oltre 3.300 settori, di cui oltre il 70% sarebbe già in funzione. Nel suo comunicato stampa del 12 novembre 2026, l’operatore distingue questo lavoro dalla preparazione di un pilota 5G a 75 siti. Due figure che descrivono diverse operazioni, non la copertura nazionale nella quinta generazione.

La priorità è ridurre il 4G

Da Akkar a Sud, Touch sostituisce l’attrezzatura di invecchiamento e migliora la capacità disponibile in tempi di punta. La società prevede di raddoppiare le velocità a siti congestionati e un aumento di quattro a cinque volte in quelli che si spostano da 3G a 4G. Questi sono i guadagni previsti dall’operatore, non i risultati di una campagna di misura indipendente.

Il 70 per cento è nelle aree di programma, non nella popolazione libanese. Touch promette anche una connessione più stabile e una migliore ricezione all’interno degli edifici nelle aree trattate. Tuttavia, il comunicato stampa non fornisce una mappa dettagliata delle aree completate o flussi misurati per comune.

5G calendario annunciato prima di novembre

Il sito non inizia con questa release. Alla fine di luglio, il presidente di Touch, Karim Salam, ha annunciato l’arrivo di un primo lotto di attrezzature e ha descritto una distribuzione multistadio. Le soluzioni selezionate provengono da Huawei e Nokia.

Il programma presentato in quel periodo comprendeva 15 siti a Beirut prima della fine di agosto, e altri sessanta tra settembre e novembre. Beirut, la sua periferia e la vicinanza dell’aeroporto sono stati inclusi in questo programma, così come Batrun, Jbeil, Jounieh, Tripoli e Zahlé. Queste scadenze sono state annunciate obiettivi: non dimostrano che tutti questi siti stanno lavorando oggi.

Il 12 novembre si parla ancora di un lancio sperimentale a 75 siti, in coordinamento con l’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. L’apparecchiatura installata è progettata per servire entrambe le generazioni. Questa compatibilità non significa che 5G è già attivato ovunque 4G sia stato potenziato.

Frequenze per organizzare, oltre antenne

Un altro aspetto del progetto è la regolamentazione. Nel suo documento di consultazione sulla riorganizzazione dello spettro, il TRA distingue tra implementazione tecnica, allocazione di frequenza e obblighi di copertura. In particolare, prevede la transizione degli operatori esistenti a frequenze 5G sotto la sua supervisione.

Questo testo, che si concentra sull’accesso wireless fisso, presenta opzioni e meccanismi indicativi. Il TRA afferma che non sono validi per le decisioni di regolamentazione finali. Non può quindi servire come prova di un’autorizzazione commerciale generale rilasciata a Touch.

Per gli abbonati, la distinzione utile rimane tra miglioramento locale in capacità 4G e accesso efficace a un nuovo servizio 5G. L’annuncio di novembre documenta l’avanzamento dei lavori. Non garantisce lo stesso tasso per tutti gli indirizzi o la disponibilità immediata della quinta generazione in tutto il paese.

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