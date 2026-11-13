Il Premio Mahmoud Kahil partecipa al CairoComix

Il Premio Mahmoud Kahil, amministrato da un centro dell’Università Americana di Beirut, è incluso nel programma CairoComix dal 13 al 15 novembre 2026. Il festival accoglie il pubblico gratuitamente al Mahmoud Mokhtar Center di Cairo. La mostra di opere partecipanti, workshop giornalieri, incontri, firme e mercato degli editori costituisce questa undicesima edizione. La celebrazione del premio era stata rinviata a causa della guerra. I visitatori troveranno anche uno spazio dedicato ai designer indipendenti, vicino alla metropolitana Opera.

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Il Mahmoud Kahil Prize, amministrato a Beirut dall’Università americana di Beirut (AUB), si unisce al CairoComix quest’anno. Il festival ospita la sua undicesima edizione dal 13 al 15 novembre 2026 presso il Mahmoud Mokhtar Cultural Centre nel quartiere Gezira del Cairo. Una mostra delle opere partecipanti e una cerimonia di premiazione sono incluse nel programma.

Per i lettori in Egitto, l’accesso al festival è gratuito. La stazione della metropolitana Opera serve il posto. Per tre giorni, l’incontro riunisce autori, editori e amanti dei fumetti arabi e internazionali.

Premio Mahmoud Kahil al Cairo

Il Rada and Mutaz Sawaf Center for Studies on AUB’s Arab Comics organizza questo premio annuale. Esso distingue diverse forme di creazione: cartone animato, disegno stampa, illustrazione e illustrazione dei libri per bambini. Il suo perimetro supera così l’unico album di fumetti.

A partire dal 18 agosto, AUB annunciò che i vincitori dell’undicesima edizione sarebbero stati celebrati a CairoComix nel mese di novembre. L’università ha dichiarato che questo appuntamento, di solito previsto per aprile, era stato posticipato a causa della guerra. La presenza del premio al Cairo è quindi parte di un calendario riorganizzato, non nella creazione di una nuova distinzione.

Workshop, editori e autori indipendenti

Il programma annunciato comprende tre workshop giornalieri, incontri e firme. Comic Souk riunisce editori, mentre uno spazio dedicato, India Square, ospita la creazione indipendente. La mostra principale presenta l’opera dei partecipanti al Premio Mahmoud Kahil.

Creato nel 2015, CairoComix dedica il suo incontro annuale a varie pratiche di fumetti in Egitto e nella regione. L’organizzazione 9th Art indossa questa edizione. Il mercato del festival comprende anche librerie e creatori che pubblicano al di fuori dei tradizionali canali editoriali.

Il centro AUB è tra i sostenitori annunciati, insieme a Tosh Fesh, Pro Helvetia, l’Istituto francese al Cairo e l’Ambasciata tedesca in Egitto. Il Mahmoud Mokhtar Centre e il settore delle arti plastiche del Ministero della Cultura egiziano sono partner.

Un’opera editoriale altrettanto distinta

Il premio è accompagnato da una produzione editoriale. Nel mese di agosto, AUB ha annunciato quattro premi internazionali per il libro e i poster della sua decima edizione. Tarek Atrissi aveva progettato la grafica; Lina Ghaibeh aveva scritto e modificato. Queste distinzioni comprendevano disegno tipografico, scrittura e disegno del libro.

A Cairo, il pubblico sarà in grado di scoprire le opere associate alla prossima edizione. Il festival prosegue fino a domenica 15 novembre al centro di Mahmoud Mokhtar, con ingresso gratuito.

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