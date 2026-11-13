Aman 2.0: 150.000 famiglie prese di mira dopo il voto

Il 12 novembre il Parlamento ha adottato un prestito di 200 milioni di dollari per rafforzare le reti di sicurezza sociale. Il ministero sta preparando Aman 2.0 per il 2027, con un obiettivo di 150.000 famiglie rispetto a circa 106,000 attualmente. Il progetto combina trasferimenti di denaro, inclusione economica e servizi sociali. Il contributo proposto di 70 milioni di dollari per il bilancio 2027 è finanziato separatamente. La votazione non significa l’apertura immediata di nuovi servizi.

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Il programma Aman 2.0 sta facendo un passo avanti dopo l’adozione del 12 novembre del prestito di protezione sociale da 200 milioni di dollari. Il Ministero degli Affari Sociali sta pianificando l’attuazione nel 2027. Si rivolge a 150.000 famiglie, rispetto a circa 106,000 attualmente, con criteri aggiornati per una migliore integrazione delle famiglie impoverite dalla guerra e dalla crisi economica.

Il voto parlamentare riguarda l’accordo con la Banca mondiale, trasmesso dal decreto 3228. Interviene dopo diversi mesi di attesa. Il 4 settembre, il dipartimento ha avvertito che questo finanziamento aggiuntivo non era ancora entrato in vigore. Le risorse disponibili erano sufficienti per mantenere i trasferimenti fino alla fine del 2026.

Il nuovo accordo deve quindi sostenere sia la continuità degli aiuti che l’ampliamento. Non è un annuncio di pagamento immediato a nuovi destinatari. Il Ministero prevede di completare prima le procedure amministrative e le disposizioni di esecuzione.

Aman 2.0 ha bisogno di rivedere il targeting della famiglia

Il ministro Hanine Sayed intende adattare il programma a situazioni di povertà che sono sorti dalla guerra e dalla perdita di reddito. Il suo dipartimento ha annunciato un aggiornamento dei criteri, accompagnato da audit periodici. I villaggi, le sacche di povertà e le zone più colpite sono mirati.

Questo approccio estende il progetto della Banca Mondiale a gennaio. Il progetto deve rafforzare Daem, la piattaforma che supporta la gestione dei trasferimenti Aman. L’obiettivo è di renderlo un registro sociale più completo, che può essere utilizzato anche da altri programmi pubblici. L’aggiornamento delle registrazioni e delle situazioni deve rendere più rispondenti ai cambiamenti delle condizioni di vita.

Il cambiamento annunciato a 150.000 famiglie rappresenta un ulteriore 44,000 famiglie rispetto al numero citato dal Ministero. Questo è un obiettivo di copertura, non un elenco di nuove ammissioni già convalidate.

$160 milioni per trasferimenti

Durante la sessione, Hanine Sayed ha presentato la distribuzione del prestito, secondo il rapporto della stampa economica libanese. I trasferimenti di denaro sono il primo elemento, con $160 milioni. Gli altri settori sono l’inclusione economica, i servizi sociali e i centri di sviluppo sociale.

Assegnata Importo Trasferimenti monetari $160 milioni Inclusione 20 milioni di dollari Servizi sociali per le persone vulnerabili 5 milioni di dollari Servizi dei centri di sviluppo sociale 7 milioni di dollari

Questi quattro elementi rappresentano $192 milioni, o 96 per cento del prestito. Il Ministero utilizza questa proporzione per designare tutti i supporti familiari, servizi e programmi. Pertanto, non significa che il 96% della busta sarà pagato direttamente in contanti. I trasferimenti di denaro rappresentano l’80% del totale.

Il bilancio dovrebbe comprendere i costi di monitoraggio, amministrazione, audit e finanziamento. La distinzione tra aiuti monetari e servizi spiega perché la busta totale non può essere divisa dal numero di famiglie per calcolare un’indennità individuale.

Un contributo di bilancio nazionale ancora da esaminare

Hanine Sayed ha anche ricordato la proposta di aumentare il contributo dello Stato al programma a 70 milioni di dollari nel progetto di bilancio 2027. Questo ammonta a una decisione di bilancio separata dal prestito adottato il 12 novembre.

Il ministro sostiene un graduale aumento dei finanziamenti nazionali per ridurre la dipendenza dalle risorse esterne a medio termine. Per i beneficiari, il prestito e il contributo di bilancio perseguono lo stesso obiettivo di continuità. Tuttavia, non hanno né la stessa origine né lo stesso calendario legale.

Link supporto finanziario per l’accesso ai servizi

La Banca Mondiale ha approvato questo progetto sociale a gennaio, tra cui un pacchetto di finanziamento separato di 150 milioni di dollari per la trasformazione digitale. Qui si occupa solo della busta sociale di 200 milioni.

Il suo design combina trasferimenti con opportunità di integrazione economica e servizi sociali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alle persone vulnerabili. Aman 2.0 quindi non si limita ad aumentare il numero di appaltatori: deve anche organizzare il loro accesso a questi diversi dispositivi.

Il ministero ha posto l’inizio del nuovo progetto nel 2027, dopo i preparativi necessari. Le procedure precise di registrazione, selezione e pagamento devono accompagnare questa implementazione.

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