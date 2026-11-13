Dogana libanese: Come applicare

La dogana libanese recluta le guardie per il loro servizio di terra. I candidati civili e militari, maschi e femmine, saranno in grado di file dal 30 novembre al 29 dicembre 2026. Età, diplomi, monete e luoghi di deposito: Ecco le condizioni annunciate e il calendario da rispettare secondo le iniziali.

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La dogana libanese sta aprendo il reclutamento delle guardie speciali per il suo servizio di contrabbando anti-land. L’annuncio rilasciato il 13 novembre 2026 è destinato a civili e membri in servizio attivo, sia uomini che donne. I file saranno ricevuti dal 30 novembre al 29 dicembre 2026, in un calendario alfabetico e in cinque centri. Il luogo di deposito dipende dal registro di stato civile del richiedente, non il suo luogo di residenza.

L’amministrazione specifica le condizioni di età, diploma, dimensione e guida. Inoltre dettaglia le mostre da presentare. Il deposito non è un’ammissione: si tratta di una domanda per l’assunzione di guardie doganali tirocinanti. L’annuncio non indica il numero di messaggi aperti.

Dogana libanese: chi può applicare?

Il candidato deve essere cittadino libanese da almeno 10 anni. Per i civili, il testo stabilisce una specifica staffa di nascita: dal 12 aprile 2002 all’11 aprile 2009 incluso. Attaccò questa condizione all’inizio della competizione scritta e l’11 aprile 2027. Questo riferimento non sostituisce le informazioni pratiche sul luogo e il calendario degli eventi, assenti dall’annuncio.

Un’esenzione si applica al personale militare in servizio attivo nell’esercito, nelle forze di sicurezza interna, nella sicurezza generale o nella sicurezza di stato. La loro lunghezza di servizio può aumentare il limite di età. Tuttavia, non devono superare i 30 anni alla data della concorrenza.

Il diploma minimo è il brevetto, o una qualifica accademica o professionale ufficialmente equivalente. I documenti che istituiscono il livello di istruzione devono sostenere la certificazione delle autorità competenti del ministero dell’istruzione e dell’istruzione superiore.

Due soglie di dimensione sono incluse nel testo. Il minimo è di 165 centimetri per scapoli libanesi, prima parte almeno, o un equivalente ufficiale. Sono 167 centimetri per gli altri candidati. L’annuncio richiede anche una capacità fisica di servire nella polizia doganale.

Prestazioni giudiziarie e di guida

Il candidato deve godere dei suoi diritti civili. La legge esclude le persone condannate a un reato, per almeno due reati ordinari, o solo uno dei reati espressamente elencati.

Questa lista comprende, tra l’altro, furto, frode, abuso di fiducia, appropriazione di fondi, stupro, estorsione, falsificazione e assegni non finanziati. Esso copre anche i reati relativi alle armi di guerra, contrabbando e narcotici. Aggiunge i reati di moralità ai sensi del titolo VII del codice penale e dei reati militari menzionati nell’annuncio. Queste esclusioni si applicano anche alle persone che sono state riabilitate o hanno beneficiato di un’amnistia, gli Stati dell’amministrazione.

I requisiti di guida includono la mancanza di alcol o dipendenza dalla droga e il gioco d’azzardo non pratica. Il candidato non deve appartenere o collaborare con un partito. Il testo richiede anche che non persegui una professione che è considerata disonesta. Gli ex membri che servono più di sei mesi devono fornire un certificato di buona condotta militare.

Un calendario secondo il nome iniziale

I documenti devono essere presentati dai candidati stessi. La reception si svolgerà dalle 8:00 alle 17:00, ora Libano, nelle seguenti date. La tabella amministrativa classifica i candidati secondo la prima lettera del loro nome in arabo:

30 novembre e 1 dicembre: – Si’.

– Si’. 2 dicembre: e poi…

e poi… 3 e 4 dicembre ث, ج et ح.

ث, ج et ح. 7 dicembre: خ, د et ذ.

خ, د et ذ. 8 dicembre: ر e ▼.

ر e ▼. 9 e 10 dicembre: oh, dio.

oh, dio. 11 dicembre: ض, ط et ظ.

ض, ط et ظ. 14 e 15 dicembre: ع.

ع. 16 dicembre: غ, ف et ق.

غ, ف et ق. 17 e 18 dicembre: ▼, ل e م.

▼, ل e م. 21 e 22 dicembre: ن, ه, و and ي.

ن, ه, و and ي. 23, 28 e 29 dicembre:candidati che non hanno presentato i loro file nelle date programmate.

Tutte queste date riguardano l’anno 2026. Non si tratta quindi di una continua apertura delle finestre per un mese: ogni candidato ha i giorni corrispondenti alla sua iniziale, e poi i tre giorni di cattura indicati.

Cinque centri, per luogo di registrazione

La scelta del centro dipende dalla posizione del registro civile. L’annuncio assegna i depositi come segue:

Beirut: centro di polizia doganale di Beirut, porto di Beirut.

centro di polizia doganale di Beirut, porto di Beirut. Monte Libano: centro del distacco doganale del mare di Jounieh, al porto di Jounieh.

centro del distacco doganale del mare di Jounieh, al porto di Jounieh. Libano settentrionale e Akkar: tripoli Customs Police Centre, El Mina.

tripoli Customs Police Centre, El Mina. Libano meridionale e Nabatiyah: saida centro di polizia doganale nel porto di Saida.

saida centro di polizia doganale nel porto di Saida. Bekaa e Baalbek-Hermel:rayak Customs Detachment Centre, Rayak.

Parti da preparare prima di muoversi

Il file include un campione individuale di stato civile di meno di tre mesi con una fotografia recente. Per i membri attivi, l’annuncio prevede una copia della carta militare, timbrata e firmata secondo le regole indicate, o il modulo numero due.

Sono richieste sei fotografie recenti e certificate in formato 3.5 × 5 cm. È richiesto anche un certificato di residenza e un certificato di buona condotta rilasciato dal mukhtar del luogo di residenza. Questi documenti non devono avere più di un mese. Il certificato deve menzionare esplicitamente buona condotta, mancanza di alcol e tossicodipendenza, e il gioco d’azzardo non pratica.

Il verbale penale deve anche avere meno di un mese. I candidati devono allegare una copia certificata del brevetto o del suo equivalente ufficiale. La lista documentaria cita il BP2, il successo del primo anno di liceo, il BT1, il BT2 o il baccalaureato tecnico. L’amministrazione richiede anche il più alto diploma ufficiale ottenuto.

Le copie dei diplomi o dei certificati devono essere certificate dal Ministero dell’Istruzione. Un originale può essere accettato se la sua presenza è espressamente indicata sulla busta del file. Il candidato può quindi sostituirlo con una copia certificata.

Per i membri in servizio attivo, è richiesta l’autorizzazione scritta di comando o direzione. I membri e gli ex membri devono registrare le fasi del loro servizio e le loro valutazioni disciplinari. Un certificato di buona condotta dall’autorità militare è richiesto quando il servizio supera sei mesi. Infine, l’Amministrazione annuncia di richiedere successivamente una certificazione giudiziaria dei candidati di successo al fine di verificare l’esistenza di eventuali procedimenti giudiziari.

2025 candidati devono riapplicare

La procedura precedente per l’assunzione di guardie era stata interrotta dal comunicato n. 2581/ش. Le persone che avevano archiviato un file possono recuperare i loro vecchi documenti.

Devono riferirsi alla sede della principale divisione garage, Rue des Banques a Beirut, nell’edificio della Banca Araba, al quarto piano. Questo recupero consente di riutilizzare le parti ancora ricevibili, ma non significa trasferimento automatico delle applicazioni. Qualsiasi nuova applicazione rimane soggetta alle condizioni attuali, in particolare all’età.

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