L’Unione europea mobilita 500 generatori di emergenza per l’Ucraina. L’annuncio di Dublino, datato 12 novembre, non dettaglia il loro potere o le loro destinazioni. Il dibattito sul finanziamento ucraino per il 2027 è dovuto seguire il 26 e 27 novembre.

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Come si avvicina l’inverno, l’Unione europea mobilita 500 generatori della sua riserva per l’Ucraina. Questa misura è stata annunciata il 12 novembre 2026 da António Costa e Ursula von der Leyen, dopo il loro incontro con Volodymyr Zelensky a Dublino. È un aiuto d’urgenza, separato dal dibattito sul finanziamento ucraino per il 2027.

Una riserva di emergenza, non una rete sostitutiva

Secondo la Commissione europea, il rescUE costituisce una riserva strategica integrata nel meccanismo europeo di protezione civile. Esso integra le risorse proposte dai paesi partecipanti quando una crisi richiede capacità aggiuntive. L’Unione finanzia queste riserve, che non sono limitate all’energia: esse comprendono anche strutture mediche, strutture ricettive e attrezzature di trasporto.

Il pannello di energia riunisce generatori di diverse dimensioni. Alcuni possono alimentare l’alloggiamento; altri sono destinati ad edifici pubblici o servizi essenziali, compresi ospedali e stazioni di riscaldamento. La Commissione indica che migliaia di aerei sono già stati schierati in Ucraina dall’invasione russa. Il pacchetto annunciato a Dublino fa parte di questo aiuto di soccorso.

Tuttavia, il comunicato del 12 novembre non specifica la potenza dei 500 generatori, le loro stazioni di servizio o il loro programma di consegna dettagliato. Pertanto, il numero delle famiglie non può essere calcolato. L’annuncio non costituisce inoltre la conferma del ricevimento di tutte le attrezzature.

Due calendari separati

Costa e von der Leyen annunciano anche il supporto per la consegna di quattro ponti galleggianti norvegesi e 200 autobus. Per le esigenze finanziarie del 2027, si rinvia al Consiglio europeo del 26 e 27 novembre, sulla base di una proposta della Commissione. Allo stesso tempo, la dichiarazione prevede la presentazione di un pacchetto di sanzioni di venti secondi contro la Russia, senza annunciarne l’adozione.

Archivio fotografico: Kiev, 25 novembre 2022. Bektour, Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Questa immagine non mostra né la consegna annunciata né la situazione di novembre 2026.

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