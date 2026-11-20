Giovedì 19 novembre, il Teatro dell’Opera di Damasco ha ospitato un tributo a Fairouz. Il cantante Nirmin Chawki, l’Orchestra d’Arte Siriana e il coro Atr hanno preso il controllo di diverse canzoni sotto la direzione di Hussein al-Qaddour. Una sequenza affidata ai bambini ha ricordato il luogo di questo repertorio nella memoria musicale siriana.

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Al Damasco Opera, l’Orchestra d’Arte Siriana, il coro Atr e il cantante Nirmin Chawki ripresero le canzoni di Fairuz giovedì 19 novembre. La serata, organizzata in occasione del suo compleanno, ha dato un posto alle voci dei bambini. Fairouz era il destinatario del tributo, non l’esecutore del concerto.

Un’apertura dedicata a Damasco

Nirmin Chawki ha aperto la serata con AmbedueUna canzone indirizzata a Damasco. L’ensemble poi alternava pezzi di carattere diverso. Il programma ha attraversato il muachah andalusia Lama bada yatathanna, poi da canzoni associate a Fairouz come Natarouna ktir e Fi qahwa aal-mafraq. La prima canzone si riferì direttamente alla città ricevendo il concerto; la seguente fece anche canzoni e arie sonore diventano familiari al di fuori del teatro.

Il capo Hussein al-Qaddour diresse l’Orchestra d’Arte siriana e il coro Atr. Ha detto all’agenzia pubblica siriana che la selezione era destinata a rappresentare diversi periodi del repertorio, mantenendo il suo carattere melodico in una lettura orchestrale. Il Ministero della Cultura siriano ha sponsorizzato la serata, organizzata da JME. Questo dispositivo ha così riunito un solista, un’orchestra e diversi gruppi di voci, non una nuova rappresentazione di Fairouz.

I bambini avevano la loro sequenza

Bambini cantato # Tiri you tayara # e Traduzione:Il loro intervento non era limitato ad un accompagnamento del solista: era una sequenza del programma, distinta dai passaggi corali e orchestrali. I rapporti danno nomi diversi per il gruppo di bambini. Essi concordano sulla sua partecipazione, senza permettere la conservazione di un personale specifico.

Questa scelta cambiò il modo in cui si sentiva il repertorio. Le canzoni che il pubblico conosceva da una voce solista sono state distribuite tra l’orchestra, un coro e artisti più giovani. Il programma non copre l’intera carriera del cantante; Ha messo insieme canzoni d’infanzia, aria più intima e un tributo alla città. Non c’è elemento per vedere l’annuncio di un ritorno da Fairouz sul palco.

Dalla scena del Damasceno al record

Il collegamento con Damasco non è uscito da questo concerto. La Bibliothèque nationale de France conserva le registrazioni pubblicate nel 1962 sotto il titolo Festival Internazionale di DamascoFairouz è apparso nella canzone, accompagnata dall’orchestra e dai cori. Il catalogo fornisce la data di pubblicazione e gli interpreti; non solo dà la data precisa di ogni beneficio registrato.

Il viaggio dell’artista pubblicato dalla sua etichetta menziona anche una performance al Damasco International Fair nel 1963. Entrambi i marcatori gettano luce sul rapporto tra la scena Damascene e il repertorio che circolava sul disco. Nel novembre del 2026 non fu più la stessa distribuzione: la serata dell’Opera riprese questi collegamenti attraverso il lavoro degli esecutori siriani e la partecipazione di un coro per bambini.

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