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La Banca centrale europea esaminerà l’affidamento delle banche sui fornitori di servizi cloud. Le sue priorità di supervisione per il 2027–29, pubblicate il 19 novembre, includono una revisione mirata di queste dipendenze e la continuazione delle ispezioni sulla gestione dei fornitori. Il controllo è sulla capacità delle banche di mantenere o ripristinare le funzioni critiche se un fornitore non può più fornire loro.

Ciò che la BCE vuole controllare nelle banche

La rivista si concentrerà sul ruolo dei fornitori in funzioni critiche e sulla capacità delle istituzioni di rispondere alle interruzioni e quindi riprendere le loro attività. Un incidente con un fornitore può coinvolgere diverse banche alla volta. La questione del supervisore, quindi, non è solo se la banca è entrata in un contratto, ma che cosa può fare se il servizio su cui intende cessa di essere disponibile.

Il programma prevede inoltre di estendere la campagna di ispezione sui rischi dei fornitori. Non annuncia un incidente in corso o la risoluzione di un contratto. La revisione delle dipendenze è inclusa nel lavoro previsto, non nell’elenco dei risultati già stabiliti per ogni banca.

Dal contratto al registro europeo

Il Regolamento Europeo DORA, applicabile a partire dal gennaio 2025, impone agli enti finanziari interessati di mantenere un registro dei loro contratti per i servizi digitali forniti da terzi. Questo registro copre anche servizi che non supportano direttamente una funzione critica. Tuttavia, non tutti i fornitori registrati sono identificati come critici a livello UE.

L’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni professionali e l’Autorità dei mercati finanziari utilizzano queste informazioni in particolare per determinare quali dipendenze superano un’impresa unica. La loro valutazione tiene conto del numero e dell’importanza delle entità interessate, della natura delle funzioni sostenute e della difficoltà di sostituire il fornitore. Hanno pubblicato un primo elenco comune dei fornitori di servizi critici nel novembre 2025.

Il fornitore è supervisionato, la banca rimane responsabile

Il controllo non è allo stesso livello. Per un fornitore designato critico, un’autorità europea leader può rivedere la sua gestione del rischio e formulare raccomandazioni. La BCE afferma che informerà le banche interessate dei rischi individuati in queste raccomandazioni in modo da tenerle in considerazione nella loro gestione dei fornitori. Questa vigilanza europea del fornitore non allevia la banca dei suoi obblighi.

Questa distinzione conta quando diversi stabilimenti si affidano allo stesso servizio. Il controllo del fornitore comporta un rischio comune, mentre ogni banca deve essere in grado di garantire la continuità delle proprie funzioni. La revisione pubblicata non imposta un nuovo rapporto di capitale: si concentra sulla continuità dei servizi, indipendentemente dal livello di capitale annunciato nel bilancio prudenziale.

Archivio: sede della BCE vista da Honsel Bridge a Francoforte, 13 giugno 2021.Gerda Arendt / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Tutta la foto ridimensionata e vestita; sotto la stessa licenza.

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