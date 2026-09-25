Washington promette un nuovo ritiro israeliano: cosa si sta negoziando tra Kfar Tebnit, Ali al-Taher e l’implementazione dell’esercito

- Advertisement -

46

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una promessa americana su due settori identificati con precisione

Il problema meridionale non è più limitato ad una discussione astratta di un possibile ritiro israeliano. I contatti si sono svolti con gli Stati Uniti su una nuova operazione territoriale che coinvolge Kfar Tebnit e Ali al-Taher. Washington avrebbe promesso di esercitare pressione e sostegno alle forze israeliane per ritirarsi da questa nuova area. L’esercito libanese entrerà poi nelle aree evacuate per schierare ed esercitare l’autorità statale. Il progetto è presentato come una nuova « zona sperimentale », costruita sul modello della prima esperienza di negoziazione.

Questa precisione cambia la natura delle informazioni. Questa non è una dichiarazione generale americana a favore della sovranità libanese. Sono identificate due sedi e viene descritta una sequenza operativa. Israele dovrebbe prima evacuare le posizioni in questione. L’esercito libanese avrebbe poi preso il controllo. Washington interviene per ottenere questo movimento israeliano. L’immediato problema è quindi se questa promessa americana sarà seguita da un cambiamento concreto nella mappa militare.

Il progetto arriva in un momento in cui il processo di negoziazione è in uno stato di stagnazione. La prima fase sperimentale non ha creato la catena rapida prevista. Eppure l’esercito libanese ha esteso il suo controllo su vaste aree del Tiro Caza. Il ragionamento delle autorità libanesi consiste ora nell’utilizzare questa progressione per rivendicare una considerazione. Se l’esercito assume le sue responsabilità, Israele deve a sua volta abbandonare nuove posizioni.

Un punto è particolarmente sottolineato: l’esercito non ha bisogno del permesso di alcun partito di entrare nel territorio libanese e schierare la sua autorità lì. Questa dichiarazione si riferisce direttamente al dibattito sulle condizioni di ritiro. Per Beirut, il dispiegamento dell’esercito sul proprio territorio non può essere soggetto all’autorizzazione israeliana. Il problema è l’occupazione precedente di posizioni e non la legittimità dell’esercito per riprenderli.

Kfar Tebnit e Ali al-Taher diventano così molto più di due punti sulla mappa. Essi devono determinare se il meccanismo negoziato può ancora produrre prelievi successivi o se il primo esperimento rimarrà non esteso.

La prima zona sperimentale al cuore del braccio

La difficoltà deriva in particolare dall’interpretazione totalmente opposta che Beirut e Israele danno della prima esperienza. Israele ha inviato a Washington una valutazione negativa dei suoi risultati. Secondo la versione israeliana comunicata agli americani, diversi membri e quadri di Hezbollah ritornarono alla prima area dopo la sua evacuazione. Questa tassa è usata per sfidare l’efficacia del regime e per giustificare la riluttanza per passare rapidamente a un secondo esperimento.

Il Libano rifiuta questa versione. Egli considerava le accuse israeliane inesatte e considerava che erano destinate a sconfiggere il processo di negoziazione, consolidare l’occupazione e forse preparare un ritorno al più ampio confronto. L’esercito libanese stesso ha fornito una risposta dettagliata per sfidare le affermazioni israeliane su ciò che è successo nella prima area.

Questa disputa è fondamentale per comprendere il caso di Kfar Tebnit e Ali al-Taher. La discussione non riguarda solo la volontà di Israele di lasciare due nuovi settori. Si occupa del bilancio stesso del meccanismo già testato. Se Washington accetta l’argomento israeliano che il primo esperimento non ha funzionato, può richiedere più garanzie prima di qualsiasi ulteriore evacuazione. Se, al contrario, ritiene che l’esercito libanese abbia compiuto correttamente la sua missione, ha un argomento da chiedere a Israele di procedere alla fase successiva.

La nuova zona sperimentale sarebbe quindi tanto un test dell’esercito libanese quanto un test di mediazione statunitense. Sarebbe utile accertare se le accuse israeliane costituissero un ostacolo duraturo o se Washington fosse disposta a superarle. Qui è dove la promessa di pressione dell’America ha senso. Esso suggerisce che i contatti non sono stati interrotti nonostante la disputa sulla prima area e che rimane da considerare una seconda sequenza.

Questa versione battaglia è anche una battaglia sul calendario. Israele può utilizzare qualsiasi sfida al primo esperimento per ritardare il secondo. Al contrario, Beirut cerca di dimostrare che il dispositivo funziona e che il ritardo non è più giustificato. In mezzo, Washington deve decidere che lettura richiede e quali garanzie aggiuntive richiede.

Ciò che Washington sta veramente chiedendo in Libano

Tuttavia, la posizione americana sembra più esigente della promessa di un nuovo ritiro suggerirebbe. A Washington, vengono poste domande sul perché l’esercito non si dirige più direttamente verso alcuni depositi militari di Hezbollah e siti a sud. Le domande americane vanno oltre questa regione. Essi riguardano anche la presenza di armi nell’area di Beirut, considerata una funzione più interna che una funzione direttamente legata al confronto con Israele.

Questa estensione geografica è importante. Essa mostra che, per parte dell’amministrazione degli Stati Uniti, il problema non si ferma al confine o addirittura a sud dei Litani. Il problema è il monopolio di stato efficace delle armi. Washington non solo vuole che l’esercito sostituisca le forze israeliane nelle aree evacuate. Attende misure per dimostrare che l’autorità statale si estende anche alle infrastrutture militari di Hezbollah.

Nel dibattito con i visitatori libanesi è riportata una linea americana particolarmente dura: non è necessario concedere aiuti significativi allo Stato prima che vengano prese misure concrete. In questo contesto, il ritiro israeliano sarebbe direttamente legato alla capacità dello Stato libanese di imporre la sua autorità. L’idea che Washington avrebbe spinto Israele a lasciare il Libano senza azioni precedenti e decisive da parte dell’esercito è anche descritta in questi scambi come un’illusione.

Questa posizione crea una tensione con la promessa di Kfar Tebnit e Ali al-Taher. Da un lato, Washington avrebbe accettato di spingere Israele per un’altra evacuazione. D’altra parte, i funzionari degli Stati Uniti stanno facendo progressi condizionali su ulteriori risultati libanesi. La negoziazione consiste proprio nel riunire queste due logiche.

La lettura americana della sicurezza regionale è cambiata anche dal 7 ottobre. I modelli precedenti non sarebbero più considerati sufficienti a Gaza o in Libano. Per Washington, le assicurazioni di sicurezza devono ora essere più concrete e più facilmente verificabili. Questo spiega perché la questione dei depositi di armi, delle posizioni militari e della vera autorità dell’esercito prende un posto così nelle discussioni.

Il ritiro israeliano diventa una controparte politica

Per Beirut, accettare questa logica senza controparte israeliana sarebbe politicamente pericolosa. Il governo ha già affermato il suo impegno per il monopolio delle armi e per il dispiegamento dell’esercito. Deve quindi essere in grado di dimostrare che ogni progressione nello stato porta anche ad un declino dell’occupazione.

Questo sarebbe esattamente ciò che rappresenterebbe un ritiro di Kfar Tebnit e Ali al-Taher. Permetterebbe al governo libanese di presentare una sequenza tangibile: progressione dell’esercito, negoziazione americana, ritiro israeliano e nuova distribuzione. L’operazione dovrebbe quindi fornire un argomento per negoziare i sostenitori contro coloro che ritengono che il processo impone obblighi al Libano senza alterare sufficientemente la presenza israeliana.

Il problema è che le richieste israeliane rimangono elevate. La posizione pubblica dei leader israeliani è quella di collegare un più ampio ritiro al trattamento delle capacità militari di Hezbollah. Le autorità israeliane rifiutano inoltre di considerare l’accordo quadro come un obbligo che porta automaticamente alla pronta evacuazione di tutte le posizioni.

Questa discrepanza spiega perché l’applicazione del testo è rallentata dopo la prima fase. Il Libano ritiene che abbia adempiuto i suoi impegni schierando l’esercito nella zona sperimentale. Israele ritiene che il risultato della sicurezza non sia soddisfacente. Washington poi cerca di costruire una nuova fase limitata per evitare il crollo del processo.

I progetti Kfar Tebnit e Ali al-Taher dovrebbero essere inclusi in questo quadro. Non è ancora la seconda fase generale di prelievo. È più come un tentativo di dimostrare che il metodo rimane valida nonostante le accuse israeliane.

Ottava sessione di negoziazione sospesa alle elezioni israeliane

Un’altra incertezza riguarda la prossima riunione formale. Nawaf Salam ha chiesto se un ottavo giro di negoziati libanesi-israeliani sarebbe stato convocato in ottobre o se sarebbe stato rinviato dopo le elezioni israeliane. Questo problema dovrebbe essere affrontato direttamente con il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio.

Il calendario non è secondario. Un’idea era circolata intorno ad un’ottava sessione, a volte chiamata « Roma 3 », durante la prima settimana di ottobre. In particolare, l’obiettivo era di impedire all’accordo quadro di dare l’impressione di essere entrato in una fase di coma diplomatico. Ma questa possibilità incontra ostacoli legati alla campagna elettorale israeliana.

Benjamin Netanyahu ha poco incentivo a fare un ritiro probabile essere presentato dai suoi avversari come una concessione qualche settimana prima dell’elezione. La questione libanese è quindi parte dei calcoli di politica interna israeliana. Una misura che potrebbe essere negoziata in un altro periodo diventa più difficile quando ogni movimento territoriale può essere sfruttato nella campagna.

Questa situazione spiega anche la tendenza osservata in diverse capitali occidentali. I risultati delle elezioni sono strettamente monitorati. L’ipotesi di un ritorno da Netanyahu coesiste con quella di una ricomposizione intorno a personalità come Gadi Eisenkot. Ma i funzionari libanesi sono essi stessi incoraggiati a non sopravvalutare questi scenari. Un cambiamento di maggioranza non garantirebbe automaticamente un cambiamento di dottrina sul sud.

Per il Libano, tuttavia, l’attesa della votazione è un costo. Le operazioni militari continuano. I residenti sono impedito di tornare normalmente in diverse aree. La ricostruzione rimane sospesa dalla sicurezza. Ogni rinvio dei negoziati estende quindi una situazione non solo diplomatica.

L’accordo quadro minacciato da crescenti condizioni

Il vero pericolo è che l’accordo quadro cambierà gradualmente la sua natura. Progettato per organizzare un’uscita di crisi, rischia di diventare uno spazio in cui vengono aggiunte nuove condizioni prima di ogni passo. I negoziati non scompaiono, ma cessano di produrre un movimento regolare.

La parte libanese ritiene che l’accordo dovrebbe portare al ritiro completo di Israele. Alcuni funzionari assicurano anche che Donald Trump rimane impegnato a questo obiettivo. Ma tra il principio e l’esecuzione, diversi casi si sono interposti: valutazione della prima zona sperimentale, armi Hezbollah, implementazione dell’esercito, elezioni israeliane, il futuro delle condizioni finali e internazionali di aiuto in Libano.

Il sostegno internazionale diventa condizionale. La significativa partecipazione alla riunione preparatoria dedicata al sostegno dell’esercito a Parigi ha confermato che il Libano rimane monitorato dai suoi partner. Ma la mancanza di risultati finanziari immediati ha anche inviato un messaggio: l’aiuto non è più considerato automatico. I capitali esteri vogliono vedere misure concrete prima di mobilitare più risorse.

Questa logica colpisce direttamente l’esercito. Gli viene chiesto di estendere il suo controllo anche quando il suo rafforzamento dipende in parte dal sostegno internazionale condizionato dai risultati che deve produrre. Il meccanismo può quindi diventare circolare: più missioni sono richieste dall’esercito per sbloccare gli aiuti, mentre più assistenza è necessaria per svolgere queste missioni in modo sostenibile.

Il terreno continua a deteriorarsi durante le discussioni

Mentre i negoziati stanno cercando una nuova zona sperimentale, Israele continua le sue operazioni. Colpi e distruzione hanno colpito diverse parti del sud. Kfar Tebnit stessa appare nella geografia delle operazioni militari. Altre località e settori, tra cui Kfar Shuba, Beit Yahoun, Qantara, Tallousa e Mansouri, rimangono sotto pressione.

Questa realtà è essenziale. Ciò significa che i negoziati non sono condotti in una situazione di cessate il fuoco stabilizzata. Il territorio discusso dai diplomatici continua a subire la trasformazione militare. Le case vengono distrutte. Le zone agricole sono colpite. Lo spostamento degli abitanti continua. L’esercito deve prepararsi per il suo dispiegamento in aree le cui infrastrutture a volte sono state gravemente danneggiate.

Il problema del ritiro non è quindi limitato alla partenza dei soldati israeliani. L’esercito libanese può recuperare un’area le cui case, strade e servizi sono stati distrutti. Il ritorno dello Stato implica quindi un’operazione molto più ampia di demining, sicurezza, ricostruzione e ripristino dei servizi.

Questa dimensione spiega perché il governo insiste sul ritorno degli abitanti e sulla ricostruzione parallela dei negoziati militari. Un ritiro che non permette alle famiglie di tornare produce solo una sovranità incompleta. Il risultato deve essere misurato attraverso la ripresa della vita civile.

Finul aggiunge una seconda scadenza al file

Il problema diventa più complesso con la fine prevista della missione Finul. Dopo 48 anni di presenza internazionale a sud dei Litani, il Libano deve ora prepararsi per il periodo post-Finale cercando di assicurare il ritiro israeliano.

La ricerca di una forza sostitutiva non è stata ancora completata. Si sta studiando un’iniziativa franco-italiana. Diversi paesi europei hanno mostrato interesse. Altri Stati, compresi gli Stati asiatici, potrebbero partecipare a una formula ampliata. Ma le discussioni riguardano la missione di questa futura forza, la sua area di intervento, le sue capacità e le garanzie di sicurezza concesse ai suoi militari.

Il disaccordo è profondo. Un concetto europeo favorisce una presenza essenzialmente intesa a mantenere la stabilità e sostenere l’esercito. Un approccio più esigente vorrebbe dare alla nuova forza un ruolo più ampio nell’estensione dell’autorità statale, con possibili implicazioni a nord dei Litani. I paesi che si occupano delle truppe vogliono sapere esattamente cosa verrà chiesto di fare prima di unirsi.

Una proroga tecnica della Finale per sei mesi è stata menzionata per dare tempo ai negoziati. Questa possibilità, tuttavia, trova riluttanza americana. Un’altra via è quella di rafforzare il ruolo degli osservatori internazionali della tregua. Ancora una volta, nessuna decisione finale è presa.

La conseguenza del file di prelievo è diretta. Se Kfar Tebnit, Ali al-Taher e altri settori sono evacuati prima della transizione internazionale, l’esercito sarà in grado di consolidare gradualmente le sue disposizioni. Se Israele mantiene le sue posizioni mentre Finul comincia a ridurre la sua presenza, il sud può entrare in un periodo in cui l’architettura di sicurezza diventa ancora più fragile.

Una promessa americana da giudicare su tre risultati

Il contenuto reale della promessa americana può infine essere valutato attraverso tre criteri specifici. Il primo è l’evacuazione effettiva di Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher. Senza un movimento israeliano, l’impegno rimarrà una garanzia diplomatica senza traduzione territoriale.

La seconda è la distribuzione dell’esercito libanese. Se Israele si ritira, le forze regolari dovranno poter entrare immediatamente nei settori interessati e stabilire un controllo duraturo. Questa distribuzione dovrà anche rispondere alle accuse fatte dopo il primo esperimento. L’obiettivo sarà quello di dimostrare che l’esercito può impedire il ritorno delle strutture militari che escono dallo stato.

Il terzo criterio sarà il più importante: l’esistenza di un passo successivo. Se la nuova area sperimentale funziona ma non viene preparato un ulteriore prelievo, il processo rimarrà bloccato in una logica di test permanenti. Se, al contrario, Kfar Tebnit e Ali al-Taher spianano rapidamente la strada per un’ulteriore evacuazione, l’accordo quadro riprenderà slancio.

La credibilità americana è a questo livello. Washington non deve solo convincere Beirut a fare passi difficili. Deve anche dimostrare che può ottenere la controparte prevista da Israele. Senza questo equilibrio, l’accordo può essere visto come un meccanismo in cui i titoli libanesi sono immediatamente verificati mentre i prelievi israeliani rimangono negoziabili in ogni fase.

Per le autorità libanesi, la questione è altrettanto importante. Hanno scelto di affidarsi all’esercito degli Stati Uniti, alla negoziazione e alla mediazione per recuperare gradualmente il territorio. Kfar Tebnit e Ali al-Taher sono ora un test concreto di questa strategia. Se si verifica il ritiro, il governo avrà un risultato verificabile. Se rimane sospesa, la domanda non sarà più solo quando Israele si ritirerà. Essa si concentrerà sulla capacità stessa dell’accordo quadro di trasformare gli impegni diplomatici in sovranità effettiva.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews