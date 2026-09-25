🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire
Su una scogliera dominante Enfeh e il mare, a sud di Tripoli, l’abbazia cistercense di Bellmont guarda il patrimonio spirituale del Libano dal 1157.
Fondata nel 1157, abbandonata nel XIII secolo, rinata ortodossa nel XVI secolo
🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout
L’ala Alepina e la sua chiesa di San Giorgio, costruita intorno al 1652
📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle
Oggi sede patriarcale ortodossa e grande università del Libano
Credito foto: François El Bacha, per Libnanews.com
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