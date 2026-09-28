Rifugiati siriani: il ritorno accelera quando i soldi cominciano a perdere

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Il ritorno dei rifugiati siriani sta entrando in una fase paradossale. Mentre le partenze verso la Siria si intensificano e i paesi ospiti vogliono accelerare il movimento, il meccanismo finanziario per le famiglie che accompagnano inizia a mancare di risorse. Nel 2026, 87.345 persone hanno già beneficiato dell’assistenza finanziaria relativa al loro ritorno da paesi che ospitano rifugiati siriani. All’interno della Siria, 99.949 persone, rappresentanti 27.085 famiglie tornate in Siria, sono state assistite con ritorno e reintegrazione. Tuttavia, circa 70.000 famiglie ammissibili sarebbero ora rimaste nella lista d’attesa, mentre i fondi disponibili sarebbero solo sostenere circa 37.500.

Il disavanzo è sufficientemente elevato per l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati di richiedere altri 20 milioni di dollari per continuare l’assistenza finanziaria per i primi mesi successivi all’arrivo in Siria. Queste somme non sono utilizzate per convincere i rifugiati ad andarsene. Al contrario, le indagini dei beneficiari mostrano che l’aiuto viene di solito dopo che la decisione di ritorno è stata presa. È usato per rendere questa scelta materialmente possibile: pagare per il trasporto, per spostare il commercio di famiglia, per ottenere documenti, per rimanere in alloggio, per comprare cibo o semplicemente per viaggiare attraverso le prime settimane in un paese in cui il ritorno non significa necessariamente immediatamente trovare una casa, reddito e servizi pubblici.

Ecco dov’e’ il paradosso. I governi dei paesi ospitanti hanno a lungo richiesto che il ritorno sia facilitato. In un momento in cui diventa più importante, ridurre le risorse dedicate al suo sostegno rischia proprio di indebolire le famiglie che fanno il passo. Quindi la domanda non è più solo quanti siriani ritornano. È quello di determinare in quali condizioni possono rimanere dopo il reddito.

$100 da lasciare, $600 per ricominciare

Il meccanismo di aiuto consente di misurare in modo molto concreto l’economia di un ritorno. Nei paesi ospitanti, una persona che decide volontariamente di tornare in Siria può ricevere una sovvenzione una tantum di $100. Per le famiglie più vulnerabili, il supporto aggiuntivo tra $100 e $300 può essere fornito secondo le necessità. Una volta in Siria, le famiglie che soddisfano i criteri del programma sono ammissibili per l’assistenza di reintegrazione di $ 600, che è anche pagato una volta.

Questi importi possono sembrare modesti in termini di costo di una mossa e di trasferimento completo. Lo sono. Il regime stesso riconosce che l’aiuto non copre tutte le spese relative alla restituzione. Piuttosto, la loro funzione è di assorbire alcuni dei costi immediati che, per una famiglia con risorse molto basse, possono essere sufficienti per rendere il viaggio impossibile.

I trasporti sono le prime spese. Tutti quelli intervistati tra i rifugiati che ritornano dal Libano e dall’Iraq presumibilmente hanno usato alcuni dei loro aiuti per pagare il loro viaggio in Siria. In Turchia questa percentuale raggiunge il 96%. In Giordania, gli importi sono stati distribuiti tra i trasporti, le esigenze di base e il rimborso del debito. Dietro il dibattito politico sul ritorno appare quindi una realtà molto semplice: andare a casa costa soldi.

Una famiglia non attraversa il confine con pochi vestiti. Potrebbe essere necessario trasportare mobili o effetti accumulati per anni di esilio, pagare le formalità, trovare un veicolo e finanziare diversi giorni o settimane senza reddito. I $100 per persona non sono quindi un bonus di partenza. Essi riducono parte del costo di una decisione già presa.

Il denaro non è quello che decide i rifugiati per tornare

Questa è una delle lezioni più importanti imparate da sondaggi dei beneficiari. L’aiuto finanziario facilita il ritorno, ma generalmente non sarebbe il grilletto. Gli intervistati hanno indicato che avevano già deciso di partire prima di ricevere il supporto.

Questa distinzione è essenziale in un caso spesso ridotto a un’equazione finanziaria. Sarebbe difficile immaginare che aumentare la quantità di aiuti sarebbe sufficiente a causare un’ondata di ritorni. I dati disponibili non lo supportano. La decisione dipende da elementi molto più profondi: percezione della sicurezza, situazione familiare, possibilità di trovare una casa, prospettive di lavoro e apprezzamento di ciò che attende la famiglia dall’altra parte del confine.

L’aiuto poi interviene. Trasforma un’intenzione in una mossa fattibile.

Questa funzione può sembrare secondaria. Non lo e’. Una persona può desiderare di tornare per diversi mesi senza avere le risorse necessarie per pagare il viaggio e le prime spese. Più grande è la famiglia, più aumenta il costo. Per le famiglie più vulnerabili, quindi, poche centinaia di dollari possono determinare non il desiderio di tornare, ma il momento in cui quel desiderio può diventare realtà.

Questo è proprio il motivo per cui la mancanza di finanziamento diventa un problema in quanto aumentano i rendimenti. Non deve necessariamente impedire alle famiglie più determinate di partire. Tuttavia, può ritardare i più poveri o portarli a tornare a condizioni molto più precarie.

70 000 famiglie ammissibili, solo 37 500 coperti

Il segnale di allarme principale proviene dalla lista di attesa. Circa 70.000 famiglie soddisferebbero i criteri di sostegno. Le risorse disponibili coprirebbero circa 37.500. Il divario supera quindi 30.000 famiglie.

Questo non è più un rischio di bilancio astratto. Il programma ha già una popolazione identificata che potrebbe ricevere assistenza se esistessero i fondi. La mancanza di risorse determina direttamente il numero di famiglie accompagnate.

Il requisito aggiuntivo è stimato a $ 20 milioni. Tale somma è destinata a continuare l’aiuto a coloro che sono tornati nei primi mesi successivi al loro arrivo. Rispetto ai bilanci internazionali per più di un decennio per la crisi siriana, l’importo può sembrare limitato. Quando si tratta della situazione di una famiglia senza reddito stabile, può determinare la possibilità di pagare l’affitto, l’acquisto di cibo o trattare con le spese più urgenti.

Questa differenza di scala riassume parte del problema umanitario. Poche centinaia di dollari sono modesti per un minore internazionale ma considerevoli per una famiglia che ha esaurito i suoi risparmi in diversi anni di viaggio.

La carenza si verifica anche in un momento in cui il sistema di aiuto deve cambiare la sua funzione. Durante gli anni di spostamento, le risorse erano in gran parte dedicate al mantenimento delle famiglie nei paesi ospitanti. Quando il ritorno accelera, una parte crescente dello sforzo deve seguire le persone in Siria. Il finanziamento non scompare con il ritorno. Deve trasferirsi con lui.

Il primo mese in Siria può decidere la sostenibilità del ritorno

Questo è probabilmente il problema meno visibile. Un rifugiato che attraversa il confine non è più fisicamente presente nel suo paese ospitante, ma il suo viaggio non è completo. Il successo del ritorno dipende in gran parte da ciò che trova.

Il $600 per la reintegrazione è proprio il risultato di questo periodo critico. Può contribuire ad alloggio, cibo e spese essenziali. Il suo scopo non è quello di finanziare una famiglia su base sostenibile, ma di darle un minimo di margine quando deve ricostruire la sua vita quotidiana.

I risultati dell’indagine mostrano che l’effetto è misurabile. Delle famiglie intervistate in Siria dopo il pagamento dell’aiuto, il 96% ha riferito un miglioramento delle loro condizioni di vita. Inoltre, il 94% ha riferito una diminuzione del livello di stress all’interno della famiglia. Nel complesso, l’89 per cento degli intervistati sul sostegno al ritorno ha indicato che l’assistenza aveva migliorato la loro capacità di coprire le spese, mentre circa il 90 per cento ha riferito una diminuzione della tensione familiare.

Questi risultati non significano certo che un singolo aiuto di poche centinaia di dollari risolve le difficoltà di reintegrazione. Piuttosto, mostrano quanto sia piccolo il margine finanziario di alcune famiglie. Una somma relativamente piccola può avere un effetto immediato sullo stress delle famiglie proprio perché la famiglia ha poche riserve.

La domanda poi diventa quella del prossimo. Cosa succede quando i 600 dollari vengono spesi?

Il ritorno non può essere sostenibile senza reddito

È qui che l’aiuto umanitario raggiunge il suo limite. Può pagare per il viaggio e assorbire le prime spese. Non può sostituire un’economia. Per una famiglia di rimanere in Siria per molto tempo, deve avere accesso a reddito, alloggio e servizi essenziali.

La sfida è tanto più importante perché non tutte le famiglie che ritornano hanno un patrimonio intatto. L’abitazione è stata distrutta o danneggiata durante gli anni di guerra. Alcune proprietà hanno cambiato uso o non sono più immediatamente accessibili. Le famiglie possono tornare nelle loro aree di casa senza essere in grado di tornare alla loro vecchia casa.

L’aiuto al ritorno deve quindi essere distinta dalla ricostruzione. I $100 prima della partenza sono usati per attraversare il confine. La reintegrazione di 600 dollari può aiutare nelle prime settimane. Nessuno di questi importi può finanziare la riparazione sostanziale di una dimora o garantire diversi mesi di reddito.

Più grande diventa il movimento di ritorno, più importante diventa questa distinzione. Una politica basata esclusivamente sul numero di attraversamenti di frontiera potrebbe produrre statistiche incoraggianti, consentendo allo stesso tempo di sviluppare una nuova precarietà all’interno della Siria.

Il vero indicatore del successo non è quindi solo il numero di persone che ritornano, ma il numero di famiglie che possono rimanere lì.

Tagliare aiuto troppo presto potrebbe costare di più allora

La mancanza di finanziamento ha un paradosso economico a questo proposito. I paesi ospitanti e i donatori hanno un interesse per rendimenti volontari sostenibili. Un ritorno fallito può causare un nuovo cambiamento e ricreare alcuni dei costi che sono stati ricercati con precisione per ridurre.

Il finanziamento dei primi mesi di reintegrazione può quindi essere meno costoso della gestione di una nuova situazione di spostamento in futuro. Il ragionamento non è solo umanitario. Riguarda l’efficacia della spesa internazionale.

Una famiglia che torna in Siria con risorse sufficienti per muoversi, trovare alloggi temporanei e soddisfare le sue esigenze fondamentali ha più tempo per cercare lavoro e riorganizzare la sua vita. Una famiglia che arriva quasi senza soldi deve scegliere immediatamente tra debito, aiuto familiare o nuova mobilità.

Ecco perché gli ulteriori 20 milioni di dollari richiesti assumono una dimensione strategica. Non rappresentano solo il finanziamento di un programma sociale. Esse costituiscono parte del costo di stabilizzare il movimento di ritorno.

Se i donatori ritengono che il ritorno dei rifugiati sia ora una priorità, riducendo con precisione le risorse per consolidare, creerebbe una contraddizione difficile da giustificare.

Il Libano ha interesse ad aiutare le famiglie in Siria

Per il Libano, la posta in gioco è particolarmente importante. Da più di un decennio il paese sostiene le conseguenze economiche, sociali e politiche dell’afflusso massiccio dei siriani. Il ritorno è quindi presentato da gran parte della classe politica come obiettivo nazionale.

Ma l’interesse libanese non si ferma al confine. Un ritorno fragile che porta una famiglia a lasciare alcuni mesi dopo non fa nulla a lungo termine. Beirut aveva quindi un interesse oggettivo nell’avere programmi internazionali dedicare più risorse alla fase post-partenza.

Questa realtà può cambiare il dibattito con i donatori. Da anni, i funzionari libanesi hanno criticato le organizzazioni internazionali per finanziare la presenza di rifugiati nei paesi ospitanti piuttosto che il loro ritorno. Quando i ritorni diventano più numerosi, la domanda può essere riformulata: le risorse precedentemente spesi in Libano accompagnano gradualmente le famiglie in Siria?

La logica non implica una repentina scomparsa degli aiuti nei paesi ospitanti. Le popolazioni vulnerabili rimangono lì e ancora bisogno di sostegno. Piuttosto, implica una graduale ricollocazione delle risorse secondo i movimenti effettivi.

Il finanziamento diventa poi uno strumento di transizione.

Una lista di attesa che crea disuguaglianza tra i ritorni

L’attuale carenza produce anche una differenza tra le famiglie che possono beneficiare dello stesso programma. Alcuni ricevono sostegno, altri devono aspettare perché le risorse sono insufficienti. Questa situazione può diventare particolarmente difficile da gestire quando le persone hanno livelli comparabili di vulnerabilità.

L’aiuto deve quindi essere prioritario. Le famiglie più fragili, quelle con meno risorse o le esigenze più urgenti, dovrebbero essere servite prima logicamente. Ma qualsiasi priorità lascia le famiglie fuori dal sistema.

Più aumenta la lista di attesa, più probabilmente il programma perderà parte della sua capacità di accompagnare il movimento quando si verifica. Una famiglia può decidere di tornare prima del loro turno. Si dirigerà poi lo stesso viaggio senza l’assistenza prevista.

Il paradosso è evidente: i più poveri sono proprio quelli per i quali l’assistenza finanziaria può fare la più grande differenza, ma sono anche più esposti alle conseguenze di una carenza di bilancio.

Il finanziamento per il ritorno diventa così una questione di equità e di volume.

I dati indicano che gli aiuti sono principalmente destinati alle esigenze di base

Il modo in cui il denaro viene speso aiuta anche a capire che cosa significa reintegrazione in pratica. I beneficiari non descrivono principalmente acquisti eccezionali. Parlano di trasporto, documenti, cibo, alloggio e rimborso del debito.

Questi elementi rivelano un’economia di ritorno dominata da esigenze di base. Le famiglie non hanno molto capitale per iniziare una nuova vita. Usano l’aiuto per prendere i primi passi.

Il rimborso del debito, in particolare tra alcuni beneficiari in Giordania, è particolarmente evidente. Diversi anni di spostamento possono produrre debito accumulato. Il ritorno non rimuove automaticamente questi obblighi. Parte dell’aiuto è quindi utilizzato per chiudere i conti di viaggio prima che possa effettivamente finanziare la nuova struttura.

Un altro esempio è il trasporto di merci. Una famiglia che ha vissuto per diversi anni in un paese ospitante ha necessariamente accumulato oggetti essenziali. Abbandonare queste merci per ridurre il costo del viaggio può costringerle ad essere acquistate in Siria. Il pagamento del loro trasporto può quindi essere economicamente più razionale, anche se aumenta le spese immediate.

Il confine è quindi solo un momento in un processo finanziario molto più lungo.

L’aiuto non deve diventare un bonus politico all’inizio

L’osservazione che il denaro facilita il ritorno senza essere il fattore principale è anche di importanza etica. I programmi dovrebbero evitare la percezione dell’assistenza finanziaria come un incentivo a spingere i rifugiati fuori dai paesi ospitanti indipendentemente dalle loro circostanze.

I risultati disponibili forniscono un’importante sfumatura su questo punto: i beneficiari intervistati avevano generalmente già preso la loro decisione. Il sostegno riduce gli ostacoli pratici, ma non sarebbe, nella maggior parte dei casi, il motivo di partenza.

Questa distinzione mantiene il principio del ritorno volontario. L’aiuto accompagna una decisione invece di acquistarla.

Esso obbliga anche i governi a non confondere la politica di ritorno con la politica finanziaria. L’aumento degli importi non è sufficiente per affrontare i fattori che detengono determinate famiglie: sicurezza, alloggio, occupazione, legami familiari o incertezza sulle loro condizioni future.

Il finanziamento è quindi necessario ma non sufficiente. Questo è proprio ciò che rende la sua carenza paradossale: non può creare il movimento di ritorno da solo, ma la sua assenza può complicare notevolmente un movimento che già esiste.

20 milioni di dollari per evitare un buco nella transizione

Il requisito aggiuntivo di 20 milioni di dollari deve finalmente essere posto in questa equazione. Non si tratta di finanziare indefinitamente la vita di decine di migliaia di famiglie. La domanda è per i primi mesi dopo il loro ritorno, cioè il periodo in cui la loro vulnerabilità può essere più grande.

L’elenco di 70.000 famiglie ammissibili mostra che la domanda non è più teorica. I finanziamenti disponibili per circa 37.500 famiglie coprono poco più della metà della necessità identificata. Il divario può quindi diventare più visibile quando le nuove famiglie ritornano.

Per i paesi ospitanti, i donatori e la Siria stessa, il calcolo dovrebbe essere relativamente semplice: un ritorno sostenibile richiede più di un passaggio di frontiera. Un ponte deve essere creato tra spostamento e trasferimento.

L’attuale assistenza finanziaria è uno dei mazzi di questo ponte. È modesto, temporaneo e non risolve l’alloggio o l’occupazione. Ma le indagini familiari mostrano che riduce la durezza materiale e lo stress quando le famiglie hanno il minimo margine.

Il rischio è, quindi, che la comunità internazionale riuscirà a raggiungere l’obiettivo a lungo atteso di accelerare i ritorni, sovvenzionando la fase che dovrebbe renderli sostenibili. Il paradosso sarebbe costoso: dopo aver trascorso anni per accompagnare il viaggio, manca qualche decina di milioni di dollari al momento in cui si deve accompagnare il viaggio fuori.

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