Avvertenze ricevute da Nawaf Salam: Perché Beirut teme un ulteriore deterioramento nel Sud

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I messaggi ricevuti da Nawaf Salam negli Stati Uniti sarebbero stati significativamente più preoccupanti di quanto suggerisce la diplomazia pubblica. Nel corso dei suoi incontri, il primo ministro libanese ha osservato un restringimento dell’approccio americano e ha ricevuto avvertimenti da parte di interlocutori arabi e internazionali che la situazione nel sud potrebbe ulteriormente deteriorarsi. Questa valutazione viene in un momento in cui i negoziati con Israele stanno rallentando, le operazioni israeliane continuano e un certo numero di funzionari israeliani stanno facendo un discorso sempre più offensivo sul futuro dei territori di confine.

Tuttavia, l’immagine non è quella di una guerra annunciata in una data fissa. Non ci sono prove per concludere che un’offensiva generale sarebbe stata decisa. Piuttosto, gli avvertimenti riguardano un accumulo di fattori avversi: l’assenza di un significativo ritiro israeliano, la difficoltà di rivedere i negoziati, la pressione americana su Beirut sulle armi di Hezbollah, le scadenze elettorali israeliane e la persistenza di un confronto regionale che ora collega il Libano con l’Iran e il Golfo. Per il governo di Nawaf Salam, la sfida è quindi di trasformare un periodo di grande incertezza in una sequenza diplomatica prima che i fatti militari stessi stabilissero le nuove regole del gioco.

A Washington, un clima più duro che a New York

Il passaggio da New York a Washington segna un cambio di registro. Prima delle Nazioni Unite, Nawaf Salam era in grado di difendere i principi della posizione libanese: sovranità, monopolio statale sulle decisioni strategiche, ritiro israeliano e la ricerca di un accordo diplomatico. Negli Stati Uniti, il dibattito sta diventando molto più concreto. Si concentra su ciò che Beirut può effettivamente raggiungere in Sud e sulle garanzie che Washington ritiene necessarie prima di spingere Israele verso ulteriori concessioni.

Le informazioni raccolte intorno agli incontri del Primo Ministro indicano un « indurimento » americano. Il termine non significa necessariamente che Washington avrebbe abbandonato il governo libanese o scelto di sostenere pienamente tutte le richieste israeliane. Piuttosto, riflette la crescente impazienza nel divario tra gli impegni politici dello Stato e la loro traduzione sul terreno. I funzionari degli Stati Uniti continuano a porre il problema delle armi di Hezbollah, il ruolo dell’esercito e il controllo efficace del territorio al centro delle loro aspettative.

Questo sviluppo è tanto più importante quanto il Libano sperava di utilizzare la diplomazia per raggiungere i risultati israeliani in parallelo con i progressi compiuti dallo Stato. Beirut difende una logica di reciprocità: ritiro israeliano, distribuzione dell’esercito, meccanismo di verifica, poi progressiva estensione dell’autorità pubblica. Parte dell’approccio americano ora sembra porre più enfasi sulle azioni previste dal Libano prima che Washington potesse ottenere ulteriori passi da Israele.

Il problema è quindi quasi meccanico. Più Washington chiede a Beirut di agire prima, più il governo deve convincere un’opinione e forze politiche che Israele continua a occupare posizioni e condurre operazioni. Più Israele mantiene questa pressione, più Hezbollah ha argomenti per presentare le sue armi come ancora necessario. La strategia degli Stati Uniti per rafforzare lo stato può quindi avere l’effetto politico opposto se non è accompagnato da controparti israeliane.

Avvertenze arabe e internazionali sul Sud

È in questo contesto che gli avvertimenti ricevuti da Salam diventano più importanti. Interlocutori arabi e internazionali gli hanno detto che la situazione nel sud potrebbe « svegliarsi ». La formulazione è abbastanza ampia da non essere trasformata in una precisa previsione militare. Tuttavia, indica che diversi partner libanesi non considerano lo status quo attuale stabile.

I segnali disponibili sono in questa direzione. Le operazioni israeliane continuano in diverse aree del Sud. Strikes ha colpito le zone di Tiro, Nabatiyah, Marjayoun e Bint Jbeil. Gli elicotteri Apache sono stati utilizzati in alcuni attacchi, uno sviluppo notato proprio perché questo tipo di aereo non era precedentemente associato alle operazioni quotidiane riportate in questa fase del conflitto. Inoltre, la distruzione e gli interventi terrestri continuano a mantenere un alto livello di incertezza nei villaggi di confine.

Il discorso politico israeliano aggiunge un’altra dimensione. Bezalel Smotrich ha chiesto l’annessione di settori dal sud del Libano a Litani. Questa dichiarazione, naturalmente, non è di per sé una decisione del governo israeliano. Tuttavia, dimostra che, come si sono avvicinate le elezioni, gli scenari territoriali massimisti possono essere pubblicamente difesi da importanti membri della coalizione.

Per Beirut, il pericolo sta meno in una dichiarazione isolata che nell’incontro tra questo discorso e la realtà militare. Più a lungo una presenza israeliana continua su alcuni punti, più il Libano teme che ciò che è stato presentato come un temporaneo bisogno di sicurezza diventerà gradualmente una nuova situazione di fatto.

Lo scenario temuto: una zona di sicurezza che si espande nelle fasi

La principale preoccupazione libanese riguarda proprio la possibile estensione dell’area controllata dagli israeliani. Il processo non avrebbe necessariamente preso la forma spettacolare di invasione di massa. Potrebbe svilupparsi in fasi: mantenere le posizioni esistenti, aumentare le operazioni in profondità, distruggere le infrastrutture considerate correlate a Hezbollah, creare nuovi vincoli per gli abitanti e poi consolidare gradualmente una banda in cui il ritorno alla sovranità libanese sarebbe diventato più difficile.

Questo scenario spiega perché il governo insiste così tanto su un programma di ritiro. Un’occupazione senza scadenze trasforma gradualmente il dibattito. All’inizio, la questione riguarda le condizioni necessarie per la partenza delle forze israeliane. Nel corso del tempo, può diventare una delle condizioni in cui Israele accetterebbe di abbandonare una situazione militare che ora considera utile per la sua sicurezza.

La diplomazia libanese cerca quindi di evitare che il provvisorio diventi strutturale. Esso vuole ottenere garanzie americane sulle aree eventualmente consegnate all’esercito e impedire alle forze israeliane di tornare dopo la loro evacuazione. Le discussioni intorno ad Ali al-Taher illustrano questa preoccupazione: Beirut vorrebbe vedere un ritorno del territorio all’esercito libanese accompagnato da un forte impegno sufficiente a garantire che il ritiro sia sostenibile.

Israele, tuttavia, pone la propria condizione. Prima di abbandonare più posizioni, vuole essere in grado di verificare che Hezbollah non reinsediamento infrastrutture militari nelle aree evacuate. Ciascuno richiede quindi una garanzia sul comportamento futuro dell’altro. E’ questo cerchio che Washington sta cercando di rompere.

Le trattative rallentano al momento peggiore

Il deterioramento del clima sarebbe meno preoccupante se il canale diplomatico progredisce rapidamente. Ma è il rovescio che succede. La prossima sessione dei negoziati è stata rinviata e non sembra essere assicurata la ripresa immediata dei negoziati. La vicinanza delle elezioni israeliane del 27 ottobre riduce ulteriormente il margine disponibile.

Una campagna elettorale ovviamente non vieta alcuna negoziazione. Tuttavia, altera gli incentivi politici. Una concessione territoriale, il ritiro o il compromesso di sicurezza possono diventare argomenti utilizzati dagli avversari del governo. Al contrario, una dimostrazione di fermezza può essere valutata politicamente. Questa dinamica non significa che qualsiasi decisione israeliana sarebbe elettorale, ma complica la ricerca di un accordo per un periodo già teso.

Il Libano deve quindi affrontare un calendario sfavorevole. Vuole rapidi progressi prima che la campagna israeliana chiuda lo spazio politico. Ma più urgente è, meno leva deve imporre il ritmo. Washington rimane l’unico attore in grado di esercitare un’influenza decisiva su Israele, proprio mentre le priorità statunitensi si muovono verso altre crisi regionali.

Questa combinazione spiega parte del pessimismo trasmesso a Salam. Il pericolo non si trova solo in una decisione militare israeliana. È possibile che nessuna decisione diplomatica venga presa mentre la situazione militare continua ad evolversi.

Il Libano ha retto nella gerarchia americana

Un altro fatto pesa sui calcoli di Beirut: il Libano sembra occupare un posto meno centrale nell’agenda immediata della Casa Bianca. La mancanza di riferimento per il paese nel discorso di Donald Trump all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata interpretata da alcuni osservatori come segno di questo insuccesso.

Sarebbe eccessivo concludere che gli Stati Uniti sono disinteressati in Libano. L’incontro con Marco Rubio, la continuazione dei contatti militari e il ruolo americano nei negoziati mostrano l’opposto. Il cambiamento sembra essere più circa il metodo. Washington sarebbe passata da una fase di forte impulso politico a una fase di pressione, attesa e gestione del blocco.

La guerra con l’Iran spiega in parte questo sviluppo. Lo Stretto di Ormuz, le esportazioni di petrolio, le discussioni con Teheran e la sicurezza degli alleati americani stanno ora mobilitando gran parte dell’attenzione strategica. Il Libano rimane importante, ma viene sempre più trattato come uno dei pezzi di questa architettura regionale.

Questo sviluppo è problematico per Nawaf Salam. La strategia del suo governo si basava sull’idea che la comunità internazionale potesse aiutare lo Stato ad ottenere attraverso la negoziazione ciò che una nuova guerra avrebbe reso ancora più costoso. Se gli investimenti diplomatici degli Stati Uniti diminuiscono prima che il meccanismo sia consolidato, il governo può trovarsi impegnato in una strategia il cui principale garante rallenta il suo coinvolgimento.

Washington si aspetta di più sulle armi di Hezbollah

L’indurimento americano è particolarmente evidente sulla questione delle armi. L’argomentazione libanese che l’azione affrettata potrebbe minacciare la pace civile è compresa, ma non sembra più sufficiente a giustificare il rinvio indefinito. Dal punto di vista americano, ciò che è ora una prudenza relativa al rischio interno potrebbe eventualmente indebolire il principio stesso della sovranità che il governo sostiene di voler ripristinare.

Questo critico pone Nawaf Salam in una posizione delicata. Non può accettare che lo Stato debba rinunciare al suo monopolio militare su una base duratura senza contraddire il proprio programma. Ma nemmeno lui può trattare Hezbollah come una semplice organizzazione che l’esercito potrebbe disarmare amministrativamente. Il partito mantiene un’importante base politica, sociale e militare, in particolare nelle aree direttamente esposte alle operazioni israeliane.

Il governo sta cercando una sequenza. Il ritiro israeliano deve produrre uno spazio in cui l’esercito può esercitare la sua autorità. Il dispiegamento dell’esercito dovrebbe ridurre la giustificazione per una presenza armata parallela. La verifica internazionale deve rassicurare Israele. Allora il dialogo interno deve affrontare il resto del dossier.

Washington ora sembra chiedere prove più veloci di questa sequenza realmente iniziata. È probabilmente uno degli elementi dell’indurimento percepito da Salam.

Naim Kassem risponde con la logica opposta

Il discorso di Naim Kassem mostra quanto rimangono le posizioni. Il Segretario Generale di Hezbollah rifiuta di trattare le armi prima del ritiro israeliano. Ha chiesto il congelamento dei negoziati diretti e il ritorno a una formula indiretta. Egli accusa le autorità di aver offerto a Israele concessioni troppo rapidamente nel corso delle discussioni.

Per Hezbollah, la resistenza avrebbe impedito a Israele di raggiungere tutti i suoi obiettivi militari. Il partito ritiene quindi che abbandonare i suoi mezzi prima di ottenere un completo ritiro sarebbe equivale ad abbandonare la leva che avrebbe impedito una maggiore sconfitta. Questa lettura è respinta dai suoi avversari, ma struttura la sua posizione.

Il governo viene poi catturato tra due pressioni opposte. Washington chiede il progresso sul monopolio statale. Hezbollah chiede il progresso israeliano prima di qualsiasi discussione sostanziale delle sue armi. Israele chiede garanzie contro il ritorno di Hezbollah prima di continuare il suo ritiro.

Ognuno quindi aspetta l’altro per fornire la prova iniziale di buona fede.

Questa impasse non è solo diplomatica. Più dura, più attori militari possono cercare di cambiare l’equilibrio del potere sul terreno per migliorare la loro posizione nei negoziati futuri.

Il rischio di una nuova guerra esiste, ma non è l’unico

Gli avvertimenti ricevuti da Salam non dovrebbero essere ridotti unicamente all’assunzione di una guerra generale. Un deterioramento può assumere diverse forme. Israele può intensificare i suoi scioperi senza lanciare una massiccia offensiva terrestre. Può espandere i settori in cui interviene regolarmente. Può moltiplicare la distruzione per evitare la ricostruzione delle capacità di Hezbollah. Può anche estendere l’occupazione di posizioni considerate strategiche.

Per i meridionali, la differenza tra questi scenari è importante militarmente, ma a volte molto meno nella vita quotidiana. Una famiglia che non può tornare al loro villaggio, una fattoria inaccessibile o una casa regolarmente esposta agli scioperi stanno già soffrendo gli effetti di un conflitto che non ha bisogno di essere ufficialmente dichiarato per evitare un ritorno alla normalità.

Questo è anche il motivo per cui la ricostruzione e la presenza dello stato stanno diventando problemi di sicurezza. Più la gente rimane spostata, più svuota il territorio. Più lo svuota il territorio, più diventa difficile per le istituzioni libanesi dimostrare la sovranità normale.

Il governo sta proprio preparando una visita a Nabatiyah e progetta in e intorno alla città per aiutare gli abitanti a rimanere nelle loro località. Questa iniziativa non è estranea alla questione diplomatica: mantenere la popolazione e i servizi di ripristino è anche un modo per affermare la presenza dello Stato.

Nabatiyah come risposta politica al pessimismo militare

La prospettiva di un incontro governativo o di un viaggio ufficiale a Nabatiyeh prende, in questo contesto, una dimensione che supera di gran lunga il simbolo. Yassine Jaber sta lavorando alla preparazione di questa sequenza e al lancio di progetti per consolidare la presenza degli abitanti nelle loro città e villaggi.

In questo modo, il governo cerca di rispondere sul terreno al rischio di degradazione. Non ha i mezzi militari per cambiare l’equilibrio del potere con Israele solo. Può, tuttavia, rafforzare le istituzioni locali, sostenere le infrastrutture e dimostrare che il Sud non è abbandonato a un confronto tra Israele e Hezbollah.

Questo approccio comprende anche una dimensione politica interna. Hezbollah ha le proprie reti di aiuto e ha annunciato nuove iniziative per l’edilizia, le riparazioni e la ricostruzione. Se lo stato è lento ad intervenire, queste strutture partigiane occupano naturalmente lo spazio lasciato vacante. Se il governo torna con progetti concreti, può ripristinare un rapporto diretto con la gente.

La battaglia del Sud non è quindi solo sulle colline e sui posti militari. Ha anche un ruolo nel mantenere una scuola aperta, riparare una strada, ricostruire una casa o permettere a una famiglia di rimanere nel loro villaggio.

I partner arabi temono anche la crisi oltre il Libano

Le avvertenze arabe a Salam devono essere osservate anche nel contesto regionale. Un ulteriore degrado in Libano non sarebbe rimasto confinato al confine. Potrebbe influire sulle discussioni con l’Iran, la stabilità del Golfo e tutti gli sforzi per evitare ulteriori scontri.

Gli Stati arabi hanno quindi avuto interesse a impedire al fronte libanese di diventare un grande teatro. Ma questo interesse non significa che tutti abbiano gli stessi mezzi o la volontà di intervenire. Ad esempio, l’Arabia Saudita favorisce il sostegno alle istituzioni, all’economia e all’esercito piuttosto che il coinvolgimento militare diretto nel Sud.

Questa cautela illustra il problema di Beirut. Molti attori vogliono evitare una nuova guerra, ma pochi vogliono diventare i garanti militari di un insediamento. Gli Stati Uniti rimangono quindi indispensabili in un momento in cui la sua attenzione si disperde.

Le avvertenze ricevute da Salam possono essere comprese come riflettendo questa contraddizione: il rischio è identificato da diversi partner, ma la coalizione diplomatica capace di ridurla non è ancora sufficientemente strutturata.

La finestra diplomatica si restringe

Il governo ha così poche settimane particolarmente sensibili. Deve mantenere Washington impegnato, ottenere partner arabi ed europei per sostenere un’architettura di sicurezza nel Sud, prepararsi per il post-UNIFIL e convincere attori libanesi che una strategia statale può produrre risultati.

Allo stesso tempo, deve impedire che la pressione americana sulle armi di Hezbollah si trasformi in un confronto interno. Essa deve inoltre evitare che le richieste di salvaguardie israeliane diventino un pretesto per un’occupazione senza scadenza.

Nessuna di queste attività può essere eseguita separatamente. Un prelievo senza un dispositivo di sicurezza può essere fragile. Il disarmo irrisolto sarebbe politicamente esplosivo. Una presenza internazionale senza autorità statale reale non risolverebbe il problema della sovranità. La ricostruzione non sicura esporrebbe gli stessi villaggi ad una ulteriore distruzione.

È questo accumulo che spiega il tono degli avvertimenti ricevuti da Nawaf Salam. Il rischio non proviene da un evento imminente, ma da diversi calendari che si stanno avvicinando senza una soluzione comune che ancora si trova.

A Washington, il Primo Ministro stava cercando garanzie e un modo per rilanciare i negoziati. Avrebbe scoperto soprattutto che molti dei suoi interlocutori ora considerano il tempo come un avversario. Più le settimane passano senza ritiro, senza meccanismo di verifica e senza compromessi interni, più il terreno produce le proprie realtà.

Per Beirut, quindi, non è più urgente avere una nuova riunione. È per evitare che, quando i negoziatori finiscono intorno a un tavolo, parte di ciò che dovevano negoziare è già stato deciso altrove, con la forza.

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