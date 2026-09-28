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Lo Stretto di Ormuz divenne teatro di un secondo confronto, meno spettacolare delle operazioni militari ma quasi strategico: una guerra di numeri. Washington sostiene che i flussi di petrolio sono tornati fortemente. Il presidente Donald Trump ha anche assicurato che una quantità record di petrolio aveva recentemente attraversato lo Stretto, secondo lui, superando i volumi osservati prima della guerra. Il suo Segretario all’Energia, Chris Wright, ha avanzato una media di circa 13 milioni di barili al giorno e oltre 20 milioni in uno degli ultimi giorni. Dietro queste affermazioni, tuttavia, è una difficoltà raramente spiegata: contare in tempo reale le botti che attraversano Ormuz è diventato estremamente complicato.

La guerra ha interrotto il comportamento delle navi, ha interrotto i porti e aumentato il numero di carichi i cui movimenti sono conosciuti solo in ritardo. Le petroliere possono spegnere il loro sistema di identificazione automatico e temporaneamente scomparire dagli schermi utilizzati per monitorare il traffico marittimo. Ma non smettono di navigare. Pochi giorni o settimane dopo, i loro movimenti possono essere ricostruiti tramite dati portuali, immagini satellitari, riapparire in mare o arrivo in un terminal di destinazione. Le statistiche storiche vengono poi corrette. Un barile invisibile il giorno del suo passaggio può così riapparire diverse settimane dopo nei conti del giorno che aveva effettivamente attraversato lo stretto.

Questa meccanica fa dichiarazioni trionfali come fragili come annunci catastrofici. Una spettacolare figura quotidiana può riflettere un vero recupero, ma anche l’evacuazione del carico accumulato per diversi giorni. Una media calcolata sulle navi immediatamente visibili può sottovalutare il traffico prima della revisione. E un’apertura politica dello Stretto non significa che le esportazioni del Golfo possano tornare immediatamente al loro livello precedente. A Ormuz, l’olio è ora seguito come intelligenza.

La figura di Washington: 13 milioni di barili al giorno

L’amministrazione degli Stati Uniti vuole dimostrare che la serratura iraniana su Ormuz non produce più gli effetti desiderati di Teheran. Chris Wright sostiene che defluisce ora in media circa 13 milioni di barili al giorno. Egli afferma inoltre che hanno superato i 20 milioni in un giorno recente, che, secondo la sua interpretazione, è più che prima dell’inizio del conflitto. Donald Trump prende la stessa idea quando dice che una quantità record di olio ha attraversato lo stretto durante il fine settimana.

Il messaggio politico è trasparente. Se l’olio scorre di nuovo in grandi quantità, l’Iran perde parte dello strumento di pressione di chiusura o di limitazione del passaggio. L’aumento dei prezzi energetici potrebbe quindi essere attribuito ad altri fattori. Chris Wright insiste proprio sulle capacità di raffinazione, che presenta come un problema ora maggiore del volume del grezzo attraverso lo Stretto.

Questa presentazione serve anche il discorso americano sull’efficacia della pressione contro Teheran. Washington afferma che la sua campagna di isolamento economico sta iniziando a produrre i suoi effetti, mentre Donald Trump continua a evocare una possibile ripresa dei negoziati e non esclude ulteriori scioperi. Per dimostrare che il commercio petrolifero del Golfo può riprendere nonostante il confronto è quindi quello di ridurre la portata strategica dell’arma iraniana.

Ma la misurazione del traffico marittimo non funziona come un metro installato su un oleodotto. Non c’è dispositivo all’ingresso di Ormuz immediatamente aggiungendo ogni barile trasportato sotto lo scafo delle petroliere. Le cifre provengono dal monitoraggio delle navi, dalla stima dei loro carichi e dalla ricostruzione dei loro movimenti. Quando la visibilità si deteriora, aumenta il margine di incertezza.

Ormuz prima della crisi: circa 15 milioni di barili come riferimento

I dati utilizzati nelle analisi del traffico pongono il livello del petrolio di riferimento prima della crisi a circa 15 milioni di barili al giorno. Questa è la base per misurare la grandezza dello shock causato dalle restrizioni di guerra e di navigazione. Ci permette anche di capire perché le dichiarazioni americane su un ritorno sopra i livelli precedenti sono di tale importanza politica.

Se i 13 milioni di barili al giorno annunciati dal Segretario dell’Energia degli Stati Uniti corrispondono a una media sostenibile e direttamente comparabile, il divario con il livello pre-crisi avrebbe effettivamente ridotto notevolmente. Una giornata di oltre 20 milioni potrebbe anche dare l’impressione che la crisi dello stretto sia già in passato.

Il problema sta nella parola « sostenibile ». Il traffico petrolifero è naturalmente irregolare. Diversi grandi petroliere possono attraversare un punto di attraversamento lo stesso giorno, seguito da una giornata molto più debole. In tempi di guerra, questo effetto è amplificato. Le navi aspettano, il carico si accumula, si apre una finestra di navigazione e si effettuano diverse partenze contemporaneamente. Il volume giornaliero saltò senza cambiare la capacità strutturale dello stretto.

Questo è proprio ciò che rende i picchi difficili da interpretare. Mostrano che l’olio può passare. Non provano necessariamente che il traffico è tornato alla normalità.

I precedenti 55 milioni di barili

Un episodio all’inizio di luglio illustra perfettamente questa trappola statistica. Tra il 1 e il 6 luglio, più di 55 milioni di barili avrebbero attraversato lo Stretto. Rispetto a pochi giorni, la figura dà l’immagine di uno spettacolare riavvio del traffico. Preso in isolamento, potrebbe anche suggerire che il mercato aveva recuperato una capacità vicina alla normalità.

Tuttavia, una parte significativa di questi volumi sono stati precedentemente accumulati carichi. La ripresa della navigazione aveva liberato uno stock galleggiante o ritardato. Le petroliere non solo illustrano la produzione e l’esportazione di questi sei giorni; Hanno anche evacuato le conseguenze del blocco precedente.

Questa distinzione è fondamentale per comprendere la guerra delle figure intorno a Ormuz. Uno stretto può avere un flusso molto alto per alcuni giorni proprio perché ha lavorato inattivo prima. Il picco è quindi la conseguenza del blocco tanto quanto la prova del suo relax.

Per conoscere la situazione attuale, il periodo di osservazione deve quindi essere esteso. Una media su più settimane è più istruttiva di un record giornaliero. È anche necessario sapere se i volumi esportati corrispondono a nuova produzione o carico già in attesa della loro partenza. Infine, il passaggio fisico di una nave deve essere distinto dall’identificazione immediata del suo carico.

È a questo terzo livello che appaiono le navi fantasma.

Quando una petroliera scompare dagli schermi

La moderna spedizione commerciale è in gran parte basata sul sistema di identificazione automatica delle navi. In particolare, trasmette la loro identità, posizione e traiettoria. Queste informazioni aiutano a evitare collisioni, ma ha anche creato un mercato enorme per i dati marittimi. Aziende specializzate monitorano continuamente petroliere, vettori di rinfuse e portacontainer per stimare il movimento delle merci in tutto il mondo.

Quando una nave spegne il suo faro, scompare da questa lettura immediata. Ovviamente non è diventato invisibile nel senso fisico. I satelliti possono ancora fotografarlo. Radar può rilevarlo. Le autorità militari hanno altre risorse. Ma per le basi commerciali utilizzate per stabilire rapidamente i flussi di petrolio, parte del suo viaggio diventa più difficile da seguire.

Questo comportamento non è nato con la guerra attuale. I carichi trasportati in ambienti soggetti a sanzioni hanno pratiche a lungo utilizzate per complicare la loro tracciabilità. La rimozione temporanea di beacon, i cambiamenti di bandiera, il trasferimento di carico tra le navi o i cambiamenti di identità commerciale possono creare aree di ombra nei database.

La crisi di Ormuz, tuttavia, dà nuova importanza a questi fenomeni. Non è più solo questione di se un carico sanzionato ha cambiato la proprietà. È necessario misurare quasi in tempo reale quanto petrolio sta effettivamente uscendo dal Golfo mentre questo dato influenza i prezzi mondiali e il rapporto di potenza tra Washington e Teheran.

Come trovare una nave che è diventata un fantasma

La scomparsa di una petroliera dai sistemi di monitoraggio è spesso solo temporanea. Gli analisti possono ricostruire il loro viaggio dopo il fatto. Un’immagine satellitare può rivelare la sua presenza in una determinata area. Un registro porta può confermare il suo carico. La sua riapparizione nel sistema di identificazione automatico può aiutare a ricostruire la sua traiettoria. Il suo arrivo in un porto straniero fornisce finalmente ulteriori informazioni sull’origine e la destinazione del carico.

Il lavoro poi sembra più un sondaggio che una semplice lettura statistica. Gli specialisti attraversano le ore, le posizioni, le caratteristiche della nave, la sua pesca, i terminali occupati e i movimenti osservati prima e dopo il periodo di silenzio. Una volta che il viaggio è stato ricostruito, il volume trasportato può essere realelocato al giorno in cui la petroliera ha effettivamente attraversato lo stretto.

Questa correzione retrospettiva produce un fenomeno confuso: il passato cambia. Il numero di barili attribuiti ad un giorno del mese precedente può aumentare diverse settimane dopo, non perché i nuovi barili hanno viaggiato in passato, ma perché gli analisti hanno appena trovato la loro traccia.

Le statistiche marittime recenti dovrebbero quindi essere considerate come una stima che potrebbe essere riveduta. Più navi tentano di mascherare i loro movimenti, più importante questa revisione può essere.

Ciò rende ogni confronto tra una figura politica annunciata oggi e una media storica ricalcolata diverse settimane dopo i fatti particolarmente difficili.

Una media molto più bassa

I dati riportati dal monitoraggio specializzato portano ad una lettura molto più conservatrice del recupero. Una volta che i movimenti e gli episodi eccezionali sono stati corretti nel loro contesto, il flusso medio recente sarebbe di circa 4 milioni di barili al giorno, lontano dai 15 milioni osservati prima della crisi.

Il divario è notevole. A questo livello, Ormuz non avrebbe operato quasi il 90% della sua capacità precedente, ma circa un quarto del suo traffico petrolifero di riferimento. La differenza cambia completamente l’interpretazione economica e politica della situazione.

Non significa necessariamente che la cifra statunitense di 13 milioni sia falsa. Entrambi i valori possono corrispondere a periodi, definizioni o metodi diversi. La figura degli Stati Uniti si riferisce ai recenti deflussi. La media inferiore riportata dalle analisi degli esperti cerca di misurare un periodo più ampio e correggere gli effetti di giorni eccezionali. Senza l’accesso alla serie grezza e a una metodologia strettamente identica, i due valori non possono essere paragonati come se si cancellasse meccanicamente l’altro.

Ma la loro divergenza è sufficiente a dimostrare che l’espressione « ritorno alla normalità » è prematuro. La realtà dello Stretto non può essere riassunta dal miglior giorno della settimana.

L’apertura di Ormuz non sarebbe sufficiente per ripristinare le esportazioni

Un altro errore sarebbe quello di assimilare l’apertura della transizione al ripristino immediato dell’intero apparato energetico del Golfo. La guerra non ha solo colpito il traffico marittimo. Anche l’infrastruttura del petrolio e del gas è stata colpita. Il loro restauro richiede tempo.

Anche in caso di un accordo politico che ristabilisca pienamente la libertà di navigazione, gli esportatori non sarebbero necessariamente in grado di tornare di notte ai loro volumi precedenti. Le strutture danneggiate devono essere riparate, alcune catene di approvvigionamento devono essere ripristinate e le attrezzature necessarie per il carico devono essere restituite al servizio.

Un altro ostacolo è il comportamento degli armatori. Una società non decide di portare una petroliera in una zona a rischio solo perché un comunicato diplomatico annuncia una de-escalation. Esso esamina il rischio militare, il prezzo dell’assicurazione, la disponibilità degli equipaggi e la possibilità di una improvvisa ripresa delle ostilità.

Gli assicuratori fanno lo stesso calcolo. Maggiore è la probabilità di perdita di una nave o di un carico, maggiore è il premio. Questi costi influiscono quindi sul prezzo del trasporto e, indirettamente, sull’energia.

Il ritorno alla normalità comporta quindi diversi passi: aprire lo stretto, ripristinare le strutture, restituire gli armatori, ridurre i premi assicurativi e ripristinare i flussi regolari. Solo uno di questi elementi non è sufficiente.

Qatar intrappolato in geografia

La crisi ricorda anche che lo Stretto non è solo un problema iraniano o americano. Anche gli Stati del Golfo dipendono da questa via marittima. Il Qatar insiste su questo fatto: quando il passaggio diventa pericoloso, le restrizioni interessano anche i paesi che cercano di esportare i propri idrocarburi.

Doha ha quindi interesse a realizzare una riapertura duratura attraverso i negoziati. A differenza di alcuni vicini, il Qatar non ha la stessa architettura delle tubazioni terrestri per bypassare parzialmente lo Stretto. La sua geografia energetica lo rende particolarmente dipendente dalla libertà di navigazione.

Questo spiega in parte il suo ruolo di mediatore tra Washington e Teheran. Il governo del Qatar non solo difende un principio astratto del libero movimento marittimo. Protegge direttamente un interesse economico vitale.

Allo stesso tempo, altri paesi stanno cercando di rafforzare le rotte terrestri. La crisi ha rilanciato i progetti di gasdotti per trasportare più idrocarburi nel Mar Rosso, nel Mediterraneo o in altri terminal. I progetti sono pianificati o sviluppati in Arabia Saudita, Iraq e Emirati Arabi Uniti.

Ma le tubazioni non sono un’assicurazione assoluta. Possono essere colpiti da sé, così come le raffinerie e i terminal ai quali sono collegati. La guerra ha mostrato una realtà scomoda: diversificare le strade riduce la vulnerabilità senza rimuoverlo.

Dietro i barili, una battaglia sui prezzi

La battaglia statistica intorno a Ormuz ha una conseguenza immediata: influenza le aspettative di mercato. Se gli operatori ritengono che il traffico stia tornando a livello prebellico su base sostenibile, il premio di rischio integrato con i prezzi del petrolio può diminuire. Al contrario, se si considera che i volumi rimangono bassi e vulnerabili a una ulteriore chiusura, questo premio persiste.

Così Washington meglio mostrare che il passaggio sta funzionando. Teheran ha interesse a dimostrare che mantiene la capacità di interrompere un’arteria essenziale nel commercio mondiale dell’energia. I paesi del Golfo vogliono convincere che le loro esportazioni possono continuare spingendo per una soluzione diplomatica.

In questo confronto, il numero diventa un’arma. L’annuncio di 20 milioni di barili in un giorno racconta una storia: quella di uno stretto che l’Iran non avrebbe potuto soffocare. Mettendo in avanti una media di quasi 4 milioni ne dice un’altra: quella di un’arteria ancora lontana dal suo normale funzionamento.

Entrambe le storie possono essere basate su osservazioni reali mentre si selezionano periodi diversi.

Pertanto, la media, la durata dell’osservazione e la metodologia contano tanto quanto la figura finale.

Satelliti contro la nebbia di guerra

La crisi di Ormuz mostra infine come i dati commerciali siano diventati una componente dell’intelligenza contemporanea. Qualche decennio fa, era principalmente la responsabilità delle autorità portuali, delle aziende e dei servizi di intelligence di conoscere esattamente il movimento delle petroliere. Oggi, le aziende private stanno attraversando miliardi di punti di localizzazione, immagini satellitari e informazioni commerciali per quasi ricostruire le catene di approvvigionamento globali dal vivo.

La guerra, tuttavia, pone una certa quantità di incertezza in questo sistema, che è considerato trasparente. Una nave può spegnere il suo segnale. Un carico può aspettare al largo. Un trasferimento può avvenire tra due petroliere. Una destinazione annunciata può cambiare. Il monitoraggio automatizzato deve quindi cedere il passo all’analisi umana e alla ricostituzione.

Quindi le « forze fantasma » non sono solo una curiosità di guerra marittima. Essi rivelano il limite delle statistiche istantanee in un ambiente in cui gli attori stanno cercando di ingannare gli strumenti che li osservano.

Questo limite dovrebbe incoraggiare la cautela quando i politici trasformano un giorno di traffico in un verdetto sullo stato dello Stretto.

Ormuz può essere più aperto di qualche settimana prima senza riprendere il normale funzionamento. I volumi possono aumentare senza riparare l’infrastruttura. Le petroliere possono attraversare il percorso rimanendo invisibili nelle prime stime. E un record giornaliero può essere seguito da una nuova caduta.

In questa guerra, quindi, la questione non è più solo se le navi stanno passando. È importante sapere quanto effettivamente spendono, quanto petrolio trasportano, quanto tempo i loro carichi sono stati in attesa e quante altre petroliere stanno ancora navigando all’ombra delle statistiche. Finché queste risposte rimangono in movimento, le figure di Ormuz dovranno essere lette come immagini di un radar in tempo di guerra: indispensabile per comprendere la situazione, ma mai sufficiente, da solo, per dichiarare lo stretto di nuovo alla normalità.

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