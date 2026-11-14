Siria: La nazionalità della madre rimane in discussione

La trasmissione della nazionalità ai figli delle madri siriane torna nel dibattito dopo le dichiarazioni di Hind Kabawat a Ginevra. Il ministero degli affari sociali ha dichiarato l’8 novembre che la proposta era ancora in considerazione e dovrebbe seguire un percorso legislativo. L’attuale legge favorisce la filiazione paterna, con una limitata eccezione materna. La comprensione della riforma richiede una distinzione tra i diritti dei figli, quelli dei coniugi e le condizioni per un testo non ancora adottato.

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Può una madre siriana trasmettere la sua nazionalità ai suoi figli quando il loro padre è straniero? La questione si pone in primo luogo nelle seguenti dichiarazioni del ministro degli affari sociali e del lavoro, Hind Kabawat, a Ginevra il 4 novembre. Ma un annuncio politico da solo non crea un diritto di stato civile. Il dipartimento chiariva l’8 novembre 2026 che la proposta era ancora in considerazione.

Il problema va oltre il riconoscimento simbolico della maternità. Esso copre la regola che allega legalmente un bambino a uno Stato, le condizioni per tale riconoscimento e uguaglianza tra i genitori. Per comprendere il campo di applicazione del dibattito, è necessario separare tre livelli: la legge esistente, il lavoro del governo e le esigenze dei difensori delle donne.

Una trasmissione basata principalmente sul padre

Il D.Lgs. 276 del 1969 pone la filiazione paterna al centro dello schema. Il suo articolo 3 riconosce, tra l’altro, come siriano il bambino nato a un padre siriano, all’interno e all’esterno del paese. La situazione di una madre siriana sposata con un alieno non beneficia di una regola generale equivalente.

Tuttavia, sarebbe errato dire che la madre non trasmette mai la sua nazionalità. In particolare, la legge prevede il caso di un bambino nato in Siria a una madre siriana quando il padre non è legalmente stabilito. Questa eccezione non corrisponde ad un diritto generale per tutti i figli delle madri siriane: dipende dal luogo di nascita e dallo status giuridico del padre.

Questa distinzione spiega perché il dibattito non può essere ridotto alla presenza della parola « madre » nella legge. Un’eccezione risponde a una situazione particolare; una regola uguale permetterebbe a entrambi i genitori di trasmettere la loro nazionalità in condizioni comparabili. È il divario tra questi due meccanismi che struttura la discussione attuale.

Una commissione, non ancora una legge passata

Nella sua precisazione dell’8 novembre, il Ministero ricorda che una commissione governativa è stata istituita dalla decisione 556 del 29 aprile 2026. Presieduta dal Vice Ministro dell’Interno, comprende la Giustizia, gli Affari Sociali, gli Affari Religiosi, la Segreteria Generale della Presidenza e il Consiglio di Stato.

Il dipartimento descrive ulteriormente un lavoro di proposta. Il meccanismo deve seguire un percorso legislativo tra cui la revisione parlamentare e l’approvazione, e poi le fasi di promulgazione e pubblicazione. Il comunicato non fornisce alcun testo o data di entrata in vigore. Non consente pertanto di presentare la riforma come nuova legge già applicabile.

Per una famiglia interessata, la differenza è decisiva: le intenzioni annunciate non sostituiscono le condizioni di un testo esistente. Le categorie di beneficiari, le giustificazioni, le possibili esclusioni e le procedure amministrative devono essere stabilite prima che vengano fornite spiegazioni concrete su come presentare una domanda di riforma.

La parità richiesta va oltre un’eccezione aggiuntiva

Sawsan Zakzak, membro del segretariato della Lega delle donne siriane, difende una trasmissione aperta ai bambini delle madri siriane, sia nati nel paese che all’estero. La sua posizione riguarda l’uguaglianza di diritto, non solo l’ampliamento di alcune deroghe.

Questa domanda solleva anche la questione delle condizioni per la futura riforma. Una disposizione che coprirebbe alcune madri o bambini, ma escluderebbe altri, non dovrebbe necessariamente affrontare questa richiesta di uguaglianza. L’esatto campo di applicazione dovrebbe essere letto nel testo finale piuttosto che dedotto da dichiarazioni successive.

Il giornalista Nesrine Alaaeddine insiste sulla separazione tra i diritti del bambino e la via dei suoi genitori. L’appartenenza o la scelta di un padre non deve, a suo avviso, determinare i diritti del figlio. Questa è una posizione nel dibattito, non una disposizione che sarebbe stata adottata.

Non confondere i bambini e i coniugi

L’avvocato Rami Jalbout distingue la nazionalità dei bambini dalla naturalizzazione del coniuge straniero. Concedere un diritto a un bambino da una madre non significa automaticamente concedere lo stesso diritto al padre. Confondendo le due questioni, la lettura delle proposte e le loro conseguenze.

In questa fase, il punto da seguire è quindi preciso: la pubblicazione di un testo per confrontare la regola attuale con il meccanismo proposto. Il dibattito politico è aperto; il chiarimento ufficiale disponibile non consente ancora di annunciare che la trasmissione della nazionalità da parte delle madri è diventata un diritto generale.

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