Tripoli, Qleiat e la ferrovia per la Siria: il Nord sta finalmente iniziando a formare un vero e proprio corridoio economico?

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Il cambiamento è nella simultaneità dei progetti

Per anni, il porto di Tripoli, la zona economica speciale, l’aeroporto di Qleiat e la vecchia ferrovia per la Siria sono stati menzionati separatamente. Ognuno aveva il proprio calendario, promesse, studi e ritardi. Nel 2026 la situazione cominciò a cambiare. Per la prima volta da molto tempo, queste quattro infrastrutture si stanno muovendo simultaneamente e sono ora presentate dal governo come elementi dello stesso insieme.

Nawaf Salam stesso integrato nel suo discorso economico. A New York, il Primo Ministro ha citato il porto di Tripoli, la zona economica speciale, l’aeroporto di Qleiat, la ferrovia e i progetti di collegamento regionale nella stessa sequenza. Qualche mese prima, il Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Fayez Rassamny, aveva adottato la stessa logica: il porto, la zona economica, l’aeroporto e il collegamento ferroviario con la Siria devono funzionare come sistema e non come quattro attrezzature indipendenti.

Questo riavvicinamento è molto più importante che rivivere un particolare sito. Ha elaborato una strategia geografica: rendere il Libano del Nord una piattaforma che collega il Mediterraneo alla Siria, e alla fine ai mercati oltre la Siria.

Il progetto rimane tutt’altro che completo. Alcune infrastrutture sono operative, altre sono in fase di messa in servizio, e altre sono ancora nella fase di studio. Ma alcune decisioni prese tra maggio e settembre 2026 dimostrano che siamo andati oltre la fase delle dichiarazioni generali. La questione ora è se questi progetti possano essere realmente assemblati prima di finanziare difficoltà, rivalità politiche e instabilità regionale ancora una volta li disperdono.

Il porto ha già una grande infrastruttura per molto più del mercato nord

Il porto di Tripoli è il punto di partenza naturale per questo sistema. Il suo interesse non è solo nella sua posizione geografica. Una parte significativa dell’investimento necessario per cambiare la scala è già stata effettuata negli anni precedenti.

Il piano di sviluppo del porto prevede una banchina di circa 1.050 metri e profondità per ospitare grandi portacontainer. Il suo design fornisce una capacità massima di circa 1,6 milioni di equivalenti a 20 piedi, l’unità utilizzata per misurare il traffico dei container. Grandi aree sono state riservate anche per stoccaggio, magazzini e logistica.

Eppure il dettaglio più rivelatore del piano è altrove. Un corridoio largo 50 metri è stato riservato a quattro futuri binari ferroviari. Per i contenitori ferroviari è prevista una superficie specifica di circa 15.000 mq.

Rail non è quindi un’idea innestata nel 2026 su un porto progettato esclusivamente per camion. La possibilità di un collegamento ferroviario era già parte della sua architettura di sviluppo.

Questo è esattamente ciò che può cambiare la sua funzione. Senza un entroterra ferroviario, Tripoli rimane principalmente un porto libanese. Con un legame con la Siria, può diventare un porto di transito.

La differenza economica è notevole.

Il mercato libanese è troppo piccolo per giustificare solo la capacità portuale. L’accesso a Homs, Hama e, a più lungo termine, al commercio di reti in Iraq o nel Golfo darebbe al porto un entroterra molto più ampio.

Il vero mercato potenziale sta dietro il confine siriano

Tripoli si trova a poche decine di chilometri dalla Siria. Questa vicinanza è sempre stata il suo principale vantaggio teorico nei confronti di Beirut.

Un carico atterrato a Tripoli può essere diretto a nord della Siria senza attraversare l’agglomerato di Beyrouthin e poi su tutto il territorio libanese. Per alcune destinazioni siriane, il viaggio è naturalmente più breve.

Ma la vicinanza geografica non è sufficiente. Un corridoio commerciale richiede strade o rotaie efficienti, procedure doganali veloci, assicurazione, un confine funzionale e una domanda sufficiente dall’altra parte.

Ecco perché la ripresa delle relazioni economiche con Damasco cambia l’equazione. La visita di Nawaf Salam in Siria ha riattivato diversi casi, tra cui il collegamento ferroviario. A maggio, Fayez Rassamny firmò le specifiche per lanciare lo studio di fattibilità della linea tra Tripoli e Abboudieh.

La sezione libanese rappresenta circa 35-40 chilometri. Il percorso deve partire dal porto, attraversare il sistema economico del Nord e raggiungere il confine. L’obiettivo discusso con le autorità siriane è quindi quello di collegare questa linea alla rete siriana verso Homs.

Quest’ultimo punto è essenziale. Una ferrovia che si ferma a Abboudieh avrebbe un interesse limitato. Il valore del progetto dipende dalla continuità al di là del confine.

A settembre, i siriani e i libanesi si spostarono all’ispezione della rotta

Il progetto ferroviario ha subito una nuova fase pochi giorni prima del 23 settembre. Una delegazione tecnica siriana ha visitato il Libano per discutere con le sue controparti la rotta tra il porto di Tripoli e il confine.

Le discussioni si sono concentrate sul collegamento della rete libanese alla rete siriana tramite la stazione Akkari e poi a Homs. Le squadre ispezionarono il percorso e identificarono gli ostacoli tecnici da affrontare.

Entrambe le parti hanno convenuto di proseguire gli studi tecnici ed economici. In particolare, un workshop comune dovrebbe esaminare la fattibilità, i costi, le fonti di finanziamento e le modalità di attuazione.

Ciò significa che non vi è ancora alcun bilancio definitivo e che non sono state assegnate opere ferroviarie complete. Presentare il treno Tripoli-Homs come progetto finanziato pronto a costruire sarebbe quindi prematuro.

Ma la natura del caso è cambiata. Per decenni, il rinascimento della ferrovia libanese era principalmente una questione di discorso. Nel 2026 vi era una specifica, una procedura di studio, una via prioritaria e discussioni tecniche con il paese a cui la linea doveva essere collegata.

La scelta di iniziare con Tripoli piuttosto che con una completa ricostruzione della rete ferroviaria libanese riflette una logica economica: creare prima una linea di trasporto relativamente breve con un cliente naturale, il porto e uno sbocco identificabile, la Siria.

La Banca Mondiale stava già considerando Tripoli come porta d’ingresso per la Siria e l’Iraq

L’idea non è nuova. Il lavoro internazionale sulle infrastrutture libanesi aveva già identificato il legame tra il porto di Tripoli e il confine siriano come uno dei pochi progetti ferroviari con giustificazione economica relativamente chiara.

Il ragionamento era già quello di un entroterra oltre il Libano. Tripoli potrebbe servire le regioni di Homs e Hama, quindi potenzialmente scorre in Iraq.

Questa prospettiva spiega perché la questione siriana è inseparabile dal progetto.

Il porto non diventerà un grande centro regionale semplicemente perché le sue banchine sono state ampliate. Ha bisogno di traffico. Parte di questo traffico deve necessariamente provenire da fuori del mercato libanese.

La ricostruzione siriana può creare questa domanda, ma non costituisce una garanzia automatica. I porti siriani di Latakia e Tartous esistono e cercheranno anche di catturare i flussi. Le strade turche offrono un’altra via di accesso alla Siria settentrionale. Anche i porti giordani e i corridoi terrestri regionali partecipano a questa competizione.

Tripoli dovrà quindi essere più economico, più veloce o più affidabile su alcuni percorsi per diventare un vero e proprio gateway siriano.

La zona economica speciale è la stanza che deve impedire a Tripoli di diventare una semplice banchina di transito

Se il progetto consistesse solo in contenitori disembarking prima di inviarli immediatamente in Siria, i benefici locali resterebbero limitati. Il porto riceverebbe ricavi e trasporti creerebbe attività, ma gran parte del valore economico lascerebbe Tripoli con le merci.

La zona economica speciale deve proprio evitare questo scenario.

Fondata legalmente nel 2008, è rimasta per anni lontana dalle sue ambizioni originali. La sua funzione è di accogliere le attività industriali, logistiche e di esportazione all’interno di un quadro fiscale, doganale e amministrativo progettato per attirare gli investitori.

Il progetto è entrato in una fase più concreta nel 2026. Nel mese di settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato studi sul centro industriale e logistico della zona e ha autorizzato la sua amministrazione a lanciare la procedura di qualificazione per selezionare uno sviluppatore e operatore internazionale.

Questa decisione è più importante di un nuovo studio. Ci permette di cercare un attore privato in grado di sviluppare e gestire il sito.

L’obiettivo è quello di avviare una procedura internazionale. La selezione di un operatore potrebbe verificarsi nel 2027 se il calendario è rispettato.

Dopo quasi due decenni di attesa, quindi, la zona economica arriva solo ora quando il suo modello dovrà affrontare il mercato.

L’area dovrà produrre qualcosa di diverso dalle prestazioni fiscali

Il suo successo non dipende solo dalle esenzioni per le imprese.

Una zona economica funziona quando riduce il costo totale di un’attività. Ciò richiede procedure doganali rapide, elettricità affidabile, terra sviluppata, magazzini, connessione digitale, strade fluide e un rapporto diretto con il porto.

Nel caso di Tripoli, ferrovia e Qleiat possono aggiungere due vantaggi aggiuntivi.

Una società situata nella zona potrebbe importare componenti in barca, processo o assemblare in Libano, e poi riesportare la sua produzione. Potrebbe anche usare Tripoli come centro di stoccaggio e ridistribuzione per la Siria.

Questo è il vero valore aggiunto del progetto. Il Libano non solo vincerebbe sul passaggio di un container. Si otterrebbe dalle operazioni effettuate tra il suo arrivo e la sua partenza: stoccaggio, elaborazione, imballaggio, manutenzione, servizi, assicurazione, trasporto e finanziamento.

Tuttavia, questo richiederà attrarre attività industriali reali. Un’area riempita solo di magazzini creerebbe meno posti di lavoro e meno valore.

Qleiat aggiunge al dispositivo una funzione che la porta e la rotaia non possono soddisfare

Il terzo elemento è l’aeroporto di René Moawad a Qleiat.

Dopo circa tre decenni senza regolare attività civile, il suo ritorno al servizio in realtà ha cominciato nel giugno 2026. Il governo ha quindi approvato le licenze per i voli internazionali programmati nel mese di luglio.

La prima fase si basa su una formula transitoria per lo sfruttamento e la riabilitazione. Le proiezioni pubblicate intorno al progetto suggeriscono un progressivo aumento della capacità fino a 600.000 passeggeri dopo diversi anni.

L’aeroporto non dovrebbe essere paragonato solo con l’aeroporto di Beirut. Il suo interesse per l’apparato settentrionale è diverso.

Per il trasporto merci di alto valore, parti urgenti, alcuni prodotti agroalimentari o il viaggio di investitori e dirigenti, la prossimità tra un aeroporto, una zona industriale e un porto può diventare un vantaggio.

Qleiat può anche servire direttamente Akkar e Tripoli senza imporre un passaggio attraverso Beirut.

Il governo insiste anche che il sito dovrebbe integrare piuttosto che sostituire l’aeroporto di Rafic Hariri.

Questa ombra è importante. Qleiat non diventerà immediatamente un importante centro aereo regionale. Il suo valore iniziale è più nella diversificazione dell’accesso al paese e nella sua integrazione nel sistema economico settentrionale.

Il percorso ferroviario mostra che le quattro infrastrutture iniziano a pensare insieme

Il progetto ferroviario è particolarmente rivelato perché il suo layout deve articolare i diversi componenti.

La linea studiata parte dal porto e si dirige verso il confine siriano. Le discussioni hanno menzionato i collegamenti con la Zona Economica Speciale e Qleiat. Le ispezioni tecniche di settembre hanno esaminato un percorso attraverso queste infrastrutture.

Questo dà al progetto una certa consistenza che mancava dagli annunci precedenti.

Il porto offre accesso marittimo. La zona economica fornisce il quadro terreno e industriale. Qleiat ha accesso all’aria. La ferrovia collega tutto alla Siria.

Questo sistema può quindi essere completato da strade esistenti.

È questa combinazione che giustifica l’espressione del corridoio economico. Nessuno dei quattro progetti, presi singolarmente, è sufficientemente trasformativo. Tuttavia, la loro connessione può cambiare la funzione economica del Nord.

Il porto stesso ora vuole cambiare la sua professione

La nuova amministrazione portuale non presenta più il suo obiettivo come semplicemente un aumento del numero di navi.

Dopo circa 11 mesi di gestione, si concentra sui servizi di digitalizzazione, governance e logistica a valore aggiunto. L’ambizione è di trasformare Tripoli in uno dei principali porti del Mediterraneo orientale e in una porta di accesso al Mashrek.

Questa ambizione è notevole in termini di traffico attuale e deve quindi essere confrontata con la realtà.

Un grande porto moderno non vive solo sulle sue banchine. Dipende dal tempo necessario per uscire da un contenitore, dall’affidabilità delle sue procedure, dal costo della movimentazione, dai collegamenti terrestri e dalla prevedibilità amministrativa.

La digitalizzazione diventa così un problema commerciale. Ogni documento che può essere elaborato prima dell’arrivo della nave riduce potenzialmente il tempo necessario per immobilizzare la merce.

La governance gioca lo stesso ruolo. Un armatore o operatore logistico costruisce le sue strade per diversi anni. Egli deve sapere che regole e costi non cambieranno arbitrariamente.

Il porto può avere ottime profondità e tuttavia perdere il traffico se le procedure terrestri rimangono lente.

La capacità teorica di 1,6 milioni di container ha senso solo se il traffico segue

Il piano di gestione portuale prevede una notevole capacità finale. Ma una capacità non è un traffico.

Si tratta di una distinzione essenziale nei grandi progetti infrastrutturali libanesi. Le banchine degli edifici non garantiscono il loro utilizzo. Sviluppare una zona economica non garantisce l’arrivo delle fabbriche. La riabilitazione di un aeroporto non crea automaticamente compagnie aeree. Posare una rotaia non crea le merci che circolano su di essa.

Il progetto nord dovrà quindi essere giudicato sulla domanda.

Quali armatori desiderano utilizzare Tripoli come porta d’ingresso in Siria? Quali industrie stanno progettando di stabilirsi nella zona economica? Quale volume di carico siriano potrebbe effettivamente essere deviato da Latakia o Tartous? Quali vettori sono pronti per usare la rotaia? Quali voli possono essere vantaggiosi a Qleiat?

Questi studi di mercato sono importanti come il lavoro.

Il rischio sarebbe quello di costruire diverse infrastrutture simultaneamente sulla base della stessa ipotesi di traffico e poi scoprire che questa domanda era stata sopravvalutata.

La Siria è sia l’occasione principale che il rischio principale

L’intero modello si basa in parte sull’apertura siriana.

Una ricostruzione siriana richiede materiali, macchinari, attrezzature, beni di consumo e servizi logistici. Tripoli è geograficamente ben posizionato per catturarne alcuni.

Ma questa opportunità è soggetta a variabili che il Libano non controlla: stabilità politica siriana, regime doganale, sanzioni internazionali, sicurezza stradale, funzionamento dei porti siriani e politica commerciale a Damasco.

Il Libano deve quindi evitare di costruire un modello dipendente esclusivamente dalla ricostruzione siriana.

La zona economica dovrebbe anche attrarre attività orientate al mercato in Libano, nel Mediterraneo e nei paesi arabi. Il porto dovrà sviluppare servizi di transhipment e logistica indipendenti dalla Siria. Qleiat dovrà avere una propria clientela.

La Siria può accelerare il corridoio. Non deve diventare la sua unica giustificazione.

Il finanziamento ferroviario rimane il grande buco nel progetto

Il punto meno avanzato rimane proprio quello che deve collegare fisicamente il sistema: la ferrovia.

Gli studi sono in corso. Il percorso viene esaminato. La cooperazione siriana esiste. Ma il costo finale e il finanziamento non sono ancora fissati.

La riabilitazione di una pista che è stata abbandonata da decenni non consiste nella sostituzione di alcune rotaie. Bisogna controllare il diritto del terreno, alcune sezioni ricostruite, passaggi di livello trattati, segni installati e caratteristiche tecniche definite per l’interconnessione con la rete siriana.

Rolling stock solleva anche domande.

Sarà necessario decidere se la linea è utilizzata esclusivamente per il trasporto merci o se deve anche trasportare passeggeri. Le esigenze di un container train non sono quelle di un servizio passeggeri regionale.

Più il progetto è caricato con obiettivi diversi, più il suo costo aumenta.

La decisione più razionale potrebbe quindi essere quella di iniziare con il trasporto portuale, che ha il modello economico più identificabile.

Anche la questione legale dei porti rimane aperta

Joseph Aoun ha fatto riferimento alla necessità di modificare alcune leggi che governano i porti. Questo sembra tecnico, ma può determinare la capacità di Tripoli di attrarre un operatore e investimenti.

Il quadro istituzionale del porto libanese è stato costruito da strata. Le autorità portuali hanno regimi speciali, mentre le relazioni tra lo Stato, i consigli di amministrazione, gli operatori privati e le autorità di vigilanza non sempre soddisfano gli standard utilizzati nei principali porti internazionali.

L’ammodernamento legale può essere necessario per concessioni, prezzi, trasparenza, concorrenza e responsabilità dell’operatore.

Sarà particolarmente importante se Tripoli intende attrarre il capitale internazionale nelle sue infrastrutture.

Un investitore non guarda il molo. Guarda il contratto che gli dà accesso al molo e al tribunale che applicherà questo contratto.

Tripoli può competere con Beirut senza scatenare una guerra portuale?

Lo sviluppo di Tripoli è talvolta presentato come alternativa al porto di Beirut. Questa opposizione è troppo semplice.

Il mercato libanese probabilmente non ha interesse a finanziare due porti con esattamente le stesse funzioni e un volume nazionale limitato.

La logica economica sarebbe piuttosto quella della specializzazione e della complementarità.

Beirut mantiene il suo ruolo principale per il capitale e il centro del paese. Tripoli ha un vantaggio geografico verso la Siria e il nord. Ha anche più spazio per alcuni sviluppi logistici.

La zona economica rafforza questa differenza.

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