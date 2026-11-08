Riyadh: un edificio danneggiato Aramco

Un edificio amministrativo ad Aramco a Riyadh è stato danneggiato domenica 8 novembre dopo un tentativo di attacco. Il Ministero dell’Energia saudita riferisce le cadute dei detriti, i danni limitati e le perdite. I testimoni descrivono le finestre rotte nel distretto finanziario della capitale. La coalizione ha annunciato separatamente cinque intercetti missilistici a diverse regioni del regno. Non è stabilita alcuna cessazione della produzione di petrolio relativa a questo incidente, e le circostanze esatte rimangono da specificare.

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Un edificio amministrativo ad Aramco a Riyadh subì danni domenica 8 novembre 2026, dopo un tentativo di attacco. Una fonte ufficiale del Ministero dell’Energia saudita ha attribuito danni ai detriti e non ha riportato lesioni o morti. Questo annuncio viene dopo diverse intercettazioni missilistiche rivendicate dalla coalizione guidata dall’Arabia Saudita.

Un edificio di Aramco a Riyadh colpito da detriti

Il Ministero descrive i danni limitati ad un edificio amministrativo della compagnia petrolifera. Egli ha indicato che le autorità competenti erano intervenute e hanno avviato le misure necessarie. Il suo rilascio non fornisce alcuna crittografia dei danni.

I testimoni intervistati da due agenzie internazionali collocano l’edificio danneggiato nel distretto finanziario di King Abdullah, il distretto finanziario della capitale. Descrivono finestre rotte su diversi piani della Torre Aramco e danni visibili da parte della sua facciata.

Queste osservazioni stabiliscono l’esistenza di danni, ma non determinano in sé la traiettoria di un proiettile. La versione ufficiale evoca detriti dopo un tentativo di attacco. Non deve essere confuso con i primi resoconti di testimoni che parlano di un edificio direttamente mirato.

Il sito interessato è un edificio amministrativo. Le informazioni disponibili non indicano una raffineria interessata o un’interruzione della produzione petrolifera relativa a questo incidente. Inoltre non specificano se le attività degli occupanti della torre sono state sospese.

Diversi intercetti annunciati domenica

Il generale Turki al-Maliki, portavoce della coalizione che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha annunciato diverse operazioni di difesa aerea durante la mattina. Egli sostiene che due missili balistici lanciati da Houthis sono stati intercettati e distrutti in direzione di Riyadh.

Un annuncio separato riguarda un missile balistico diretto verso la provincia orientale. Il portavoce ha anche riferito due missili da crociera intercettati nelle regioni del Riyadh e del Sud. Queste comunicazioni totali cinque missili, sparsi su diverse aree. Non descrivono una singola intercettazione.

Detonazioni sono state sentite nella capitale dopo un avviso di difesa civile. Ha poi annunciato la fine del pericolo. Le dichiarazioni pubbliche non permettono di collegare i detriti che caddero sull’edificio di Aramco ad uno dei missili specificamente menzionati dalla coalizione.

Un episodio separato di Sabato Interception

Il balsamo annunciato domenica non è confuso con quello del 7 novembre. Sabato, la coalizione ha riferito un missile da crociera diretto alla zona di Riyadh. Il giorno prima, aveva annunciato la distruzione di un drone nella stessa zona.

Questi attacchi fanno parte delle rinnovate ostilità tra Arabia Saudita e Houthis. Dal 2015, Riyadh ha guidato una coalizione che sostiene le autorità yemenite riconosciute a livello internazionale contro il movimento, che ha conquistato Sana’a nel 2014.

Per l’incidente di domenica, le autorità non hanno pubblicato una valutazione dettagliata del danno alla torre o un programma di recupero. Il record ufficiale in questa fase rimane quello di danni di proprietà senza una vittima.

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