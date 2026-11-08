Mezzi: Perché gli elettori hanno sanzionato Trump

La sanzione di Donald Trump per i midterms non è limitata al ritiro partigiano. Le indagini nazionali documentano la delusione economica, la responsabilità attribuita al Presidente e la richiesta di contropotere. Essi mostrano anche perché il successo democratico non rappresenta ancora un impegno duraturo per il suo programma politico.

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Secondo le proiezioni elettorali pubblicate il 7 novembre, i Democratici hanno vinto il controllo di entrambe le camere del Congresso. I midterms del 3 novembre 2026 trasformarono il malcontento di Donald Trump in una sanzione per il suo campo. La spiegazione centrale sta nel passato record economico, la responsabilità attribuita al Presidente e il desiderio di contropotere lui. Le indagini effettuate prima del documento di voto queste tre giurisdizioni. Descrivono anche un limite decisivo per i Democratici: rifiutare i repubblicani non significa aderire al loro avversario per molto tempo.

Medi: La promessa economica contro Trump

Il costo della vita è il primo punto di rottura. In un’indagine nazionale pubblicata il 15 ottobre da un centro di ricerca universitario americano, l’85% degli elettori intervistati ha valutato l’economia come una questione importante. Il costo della vita era dell’84 per cento. Sono state possibili diverse risposte. Queste proporzioni non rappresentano quindi quote esclusive dell’elettorato.

Il risultato politico è spiegato dall’incontro tra questa priorità e un giudizio negativo sull’azione presidenziale. Nello stesso sondaggio, il 74% disapprovò la gestione economica di Trump, e il 79% della gestione dei costi di vita di Trump. Un candidato può mantenere i suoi sostenitori mentre perde la fiducia necessaria per vincere gli elettori meno attaccati al suo partito. Questo è particolarmente pericoloso quando il soggetto della diffidenza colpisce quasi ogni casa.

I dati economici danno coerenza a questa sentenza. Il Bureau of Labor Statistics misura una diminuzione dello 0,7% del salario orario medio reale tra il settembre 2025 e il settembre 2026. Le ore di lavoro più lunghe ammortizzano la perdita settimanale. Non lo cancella completamente. In altre parole, lavorare un’ora guadagnata in media meno potere d’acquisto di un anno prima.

Questa media non descrive ogni famiglia. Tuttavia, rende possibile escludere una spiegazione conveniente: il malessere non è solo una questione di scarsa percezione. Un aumento salariale nominale può coesistere con una perdita reale. Per l’elettore, l’importo aggiuntivo sul libro paga è meno importante se le spese necessarie sono assorbite.

I votanti hanno assegnato la responsabilità al presidente

La sola difficoltà economica non è sufficiente a spiegare una sanzione elettorale. Il potere deve anche apparire responsabile o incapace di correggere la situazione. Un sondaggio nazionale di 2.140 adulti dal 24 al 28 settembre fa luce su questa fase. Circa il 65% attribuiva prezzi elevati alle politiche di Trump. Inoltre, il 69% ha ritenuto che il loro costo di gestione della vita fosse al di sotto delle loro aspettative.

Questa delusione è stata del 52% dei repubblicani intervistati. Questa cifra non significa che la metà dei repubblicani ha votato democratico. Mostra una crepa nella soddisfazione del campo presidenziale. Un partigiano deluso può mantenere il loro voto, astenersi, meno partecipare alla campagna o scegliere un altro candidato in una gara locale. Questi comportamenti non hanno gli stessi effetti, ma tutti possono indebolire la maggioranza.

I doveri doganali hanno complicato la difesa presidenziale. In questa indagine, il 64% ritiene che i nuovi prelievi siano andati troppo lontano. La promessa di addebitare ai partner stranieri va contro il funzionamento delle importazioni. L’azienda americana paga il diritto al confine. Deve quindi assegnare il suo costo tra il suo margine, fornitori e clienti. Il consumatore non ha bisogno di conoscere questo sistema fiscale per vedere un prezzo più alto.

Tuttavia, la responsabilità politica non è confusa con una contabilità esaustiva dell’inflazione. Il presidente non fissa ogni prezzo di affitto o di petrolio. Ma sostiene una strategia economica. Gli elettori possono quindi sanzionare i suoi risultati e i suoi strumenti senza assegnare materialmente l’origine di ogni aumento.

Un voto contro Trump, non solo per i democratici

Un sondaggio condotto dal Marist Institute, svoltosi il 19 e 20 ottobre tra i 1.289 elettori registrati, misura direttamente questa dimensione. Di quelli considerati probabili votare, il 44% ha detto che volevano votare principalmente contro Trump. Solo il 21 per cento voleva votare per lui. Per il 35%, il presidente pesava poco a loro scelta.

Lo squilibrio è politico. Trump non comparve sulle schede del Congresso, ma la sua azione ha strutturato parte del voto. Un’elezione legislativa diventa quindi un mezzo per limitare un altoparlante che gli elettori non possono sostituire immediatamente. I candidati repubblicani affrontano due giudizi: uno sul proprio lavoro e uno sulla leadership nazionale del loro partito.

Nella stessa indagine, il 34% citò il costo della vita come primo numero, rispetto al 33% per la conservazione della democrazia. Queste risposte non giustificano l’opposizione meccanica al portafoglio e alle istituzioni. Un elettore potrebbe voler pagare di meno e rifiutare la concentrazione del potere. Entrambe le motivazioni possono convergere alla stessa newsletter.

La votazione non si limita pertanto ad una domanda tecnica di prezzi più bassi. Esso esprime anche una richiesta di revisione. Quando il partito del presidente ha una forte influenza sull’azione federale, il voto per il suo avversario può essere utilizzato per ripristinare una capacità di indagine, dibattito e negoziazione fiscale. Ciò non implica una completa conversione al programma democratico.

La politica estera non si separa più dalla vita quotidiana

La guerra con l’Iran ha aggiunto una dimensione a questa sanzione. Nel sondaggio di settembre, il 71% non è d’accordo con la gestione di Trump di questo caso. Circa il 69 per cento riteneva che questa guerra non ne valesse la pena. Queste sono opinioni pre-elezione, non una misura del numero di posti persi a causa del conflitto.

Il meccanismo politico rimane chiaro. Un intervento può indebolire un presidente in diversi modi: il disaccordo sul suo scopo, la preoccupazione per i soldati, i costi finanziari o gli effetti economici. Diventa particolarmente difficile da difendere quando le famiglie sperimentano simultaneamente un aumento della loro spesa. La priorità internazionale del potere viene poi in competizione con una domanda di protezione interna.

Questa lettura deve essere distinta da una dichiarazione eccessiva. I dati disponibili non consentono di distribuire la sconfitta tra una percentuale legata all’Iran, un’altra alle tariffe e un terzo alle istituzioni. Queste cause si sovrappongono. Per aggiungerli sarebbe di contare gli stessi elettori più volte.

Il desiderio di cambiamento va oltre le linee partigiane

Lo studio nazionale di NORC, pubblicato dopo l’elezione e condotto durante la settimana precedente, rafforza questo risultato. Esso copre più di 110.000 persone registrate nei cinquanta Stati, compresi coloro che non hanno votato. Di coloro che possono partecipare, l’80% ha chiesto cambiamento sostanziale o trasformazione profonda. Circa il 72% non era d’accordo con il Congresso.

Il rifiuto quindi supera Trump da solo. Esso mira anche al funzionamento del potere. Questa distinzione è importante per i democratici: possono beneficiare di una necessità alternata senza diventare immediatamente popolari. Nel sondaggio nazionale di ottobre, solo il 40% aveva un parere favorevole del Partito Democratico, rispetto al 36% del Partito Repubblicano. La vittoria elettorale e l’adesione politica rimangono due realtà diverse.

I democratici hanno così un’opportunità, non un brevetto illimitato di fiducia. Per trasformare la punizione in una maggioranza duratura, dovranno collegare i loro poteri concreti alle preoccupazioni degli elettori. Le udienze possono stabilire responsabilità. Non riducono automaticamente il prezzo delle gare. Un’opposizione efficace deve mostrare ciò che blocca, ciò che negozia e ciò che propone.

Maggior parte dei risultati

La risposta alla questione politica è tuttavia solida. Trump e i repubblicani hanno affrontato un voto di sanzione alimentato da vita costosa, delusione con la loro risposta e il desiderio di limitare il potere presidenziale. I risultati dettagliati e gli studi di partecipazione consentiranno poi di distinguere tra i cambiamenti del campo e le nuove astensioni e mobilitazioni statali per Stato.

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