Turchia: Drought rivela un patrimonio fragile

In Turchia, il declino delle acque espone un patrimonio a lungo immerso. A Žznik, la basilica scoperta nel 2014 alimenta ancora il dibattito sul luogo del Concilio di Nicea. Vicino al serbatoio Atatürk, incisioni rocciose e T-stones illuminano altri periodi di storia. Le date avanzate a volte richiedono la conferma. Per i team di ricerca, questa nuova visibilità richiede soprattutto la protezione dei materiali fragili, la documentazione dei siti e la preparazione della loro conservazione prima di un possibile aumento dell’acqua.

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In Turchia, la siccità rivela resti a lungo coperti da acqua. Intorno al lago di İznik e il serbatoio Atatürk, chiese, incisioni e strutture preistoriche diventano accessibili ai ricercatori. Ma la loro mostra indebolisce anche questo patrimonio. Alcune scoperte, già vecchie, rimangono al centro delle indagini archeologiche le cui conclusioni richiedono ancora la conferma.

Il ritiro dell’acqua offre immagini spettacolari. Cambia principalmente le condizioni in cui gli archeologi lavorano. I siti studiati nelle immersioni si trovano all’aperto. Altri appaiono alcune settimane prima di un aumento del livello li copre. Un rapporto pubblicato il 24 settembre 2026 nella stampa americana mette in evidenza questa difficoltà: scoprire di più non significa necessariamente mantenere meglio.

Gli esempi turchi riuniscono situazioni molto diverse. A İznik, provincia di Bursa, i ricercatori stanno studiando una basilica che è stata identificata nel 2014. Nella provincia di Adıyaman, nel 2018. Più recentemente, le pietre a forma di T si sono unite alle collezioni presentate a Perre. Questi resti non sono né dello stesso periodo né della stessa siccità.

Drought rivela vestigia già studiate a Iznik

Così la basilica del lago Díznik non è stata scoperta quest’anno. Il suo piano è apparso su fotografie aeree fatte all’inizio del 2014, come parte di un inventario comunale. Le prime indagini subacquee hanno poi spianato la strada agli scavi, iniziati nel novembre 2015. Mustafa şahin, archeologo della Bursa Uludağ University, è il direttore della ricerca.

Il sito testimonia l’antica architettura cristiana. Conserva muri, spazi liturgici e tracce di occupazione successiva. Un rapporto scientifico pubblicato nel 2022 descrive tra l’altro frammenti di marmo, elementi architettonici e mobili. Si nota anche il danno causato da vecchi prelievi in diversi settori. La conservazione del sito era quindi un problema prima della sua esposizione attuale.

La goccia d’acqua sta trasformando il sito. I sedimenti precedentemente bagnati induriscono, rendendo difficile liberare le strutture. L’attrezzatura di immersione non rimuove i vincoli. I team devono ora lavorare sul terreno esposto e adattare i loro metodi alla sua essiccazione.

Il Consiglio di Nicea, un’ipotesi ancora discussa

İznik occupa il sito dell’antica Nicea, dove Costantino assembla un consiglio cristiano nel 325. Questo incontro è un passo importante nella formulazione della dottrina cristiana. Ma identificare la città non è sufficiente per identificare ogni edificio utilizzato dai partecipanti.

Il team di scavo propone di collegare al consiglio i resti di un edificio precedente, avvistato sotto la basilica. La riconciliazione si basa su osservazioni archeologiche e sulla lettura di testi antichi. Pertanto, le pareti visibili della basilica non devono essere presentate come prova del luogo di incontro.

Gli esperti al di fuori del cantiere contestano questa identificazione. Essi evidenziano le incertezze di datazione e riferimenti storici al palazzo imperiale. Una vicina chiesa avrebbe potuto svolgere un ruolo, senza ospitare le sessioni principali. Continua la ricerca: il legame con il consiglio rimane un’ipotesi, non un risultato accettato da tutti.

A Belören, incisioni la cui datazione rimane da specificare

Più a est, il serbatoio di Atatürk ha rivelato figure rocciose vicino a Belören, nel distretto di Kahta. Le osservazioni del 2018 citano raffigurazioni umane e animali incise nella roccia. Il termine « petroglifi » si riferisce proprio a questa tecnica. Non devono essere confusi automaticamente con vernici pigmentate.

La protezione del sito è documentata. Il Consiglio Regionale del Patrimonio di Žanlıurfa ha adottato una decisione il 23 novembre 2018. Dopo aver esaminato il file presentato dal Museo Adıyaman, ha classificato l’area come un sito archeologico di primo grado. Il testo prevede la sua conservazione e il suo utilizzo.

La data di 10.000 B.C.E. è circolata nei conti di queste cifre. Essa corrisponderebbe ad una anzianità di circa dodici millenni. Tuttavia, la decisione amministrativa consultata non fornisce una dimostrazione di questa data. Esso conferma l’esistenza e la protezione dei resti, senza stabilire questa età precisa. Essa deve quindi essere presentata con cautela e non può essere applicata a tutte le scoperte esposte dal ritiro dell’acqua.

T-pietre riparate a Perre

A Kızılöz, distretto di Samsat, altri resti emersero sulla banca dello stesso serbatoio. Un annuncio del 27 gennaio 2026 descrive due piccole strutture e una pietra a forma di T. I ricercatori li avvicinano agli ensemble neolitici della regione di Göbekli Tepe. Questo confronto riguarda le loro forme e il contesto culturale.

L’archeologo Sabahattin Ezer ha avanzato un’anzianità di circa undicimila anni. Ha anche sottolineato la necessità di ampliare la ricerca. La scoperta costituisce quindi un percorso importante, senza permettere la ricostruzione immediata dell’intera organizzazione del sito.

Il museo spiega che i movimenti dell’acqua hanno rimosso una copertura di terra che era una volta diversi metri di spessore. Il problema supera così la visibilità delle pietre: l’erosione trasforma il loro ambiente archeologico. Le squadre hanno avviato un’operazione di soccorso prima dell’ascesa dell’acqua. Gli elementi recuperati cominciarono a essere presentati nell’antica città di Perre.

Mantenere i residui che cambiano l’ambiente

Non tutti i materiali immersi lunghi reagiscono allo stesso modo alla loro esposizione. Il legno immerso nell’acqua è un caso particolarmente fragile. La sua struttura può aver perso parte della sua resistenza mantenendo il suo aspetto. L’asciugatura incontrollata può portare a restringimento, deformazione e crepe irreversibili.

Le raccomandazioni di conservazione sottolineano il mantenimento di condizioni adeguate dal momento della scoperta. Salvare l’oggetto, la sua posizione e condizione prima dell’elaborazione. La scelta dell’intervento dipende dal materiale e dal contesto. Prendere un pezzo d’acqua per mostrarlo può compromettere la sua conservazione se nessun dispositivo specializzato è pronto.

Le rovine di muratura richiedono un altro approccio, con attenzione a superfici, sedimenti e accesso al sito. I rapporti della ricerca a Díznik ricordano che il saoting ha già privato ricercatori di informazioni stratigrafiche. Conservare gli oggetti non è sufficiente: la loro posizione nei diversi strati aiuta a comprendere la storia del luogo.

A Žznik, la reception pubblica è già cambiata. Il museo ha aperto il 28 ottobre 2025, con un centro di accoglienza e una piattaforma di traffico. I visitatori possono scoprire questo patrimonio come continua la ricerca. La cronologia delle costruzioni e il loro possibile rapporto con il consiglio rimangono tra le questioni da risolvere.

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