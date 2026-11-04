L’opinione siriana: la minaccia prioritaria di Israele

L’indice di opinione siriana pone Israele davanti all’Iran come una delle minacce percepite alla sicurezza del paese. Ma la classifica e la valutazione separate delle politiche regionali non rispondono alla stessa domanda. I risultati distinguono anche incontri diplomatici dal riconoscimento di Israele. Le interviste condotte prima delle elezioni degli Stati Uniti descrivono le risposte di un campione di 3.600 persone. La loro lettura richiede di mantenere il periodo, il metodo e i limiti di ogni indagine.

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Israele è in cima alle minacce percepite da coloro intervistati nel nuovo indice di opinione siriana. Ma i risultati pubblicati il 2 novembre non sono solo una classifica. Essi mostrano anche che una valutazione molto negativa delle politiche israeliane può coesistere con un dibattito sull’utilità delle riunioni diplomatiche. L’Iran è secondo.

Parere siriano: due domande, due misure

Nella relazione, il 61% degli intervistati ha identificato Israele come la principale minaccia per la sicurezza della Siria, davanti all’Iran, citata del 20%. La Turchia rappresenta il 6% e gli Stati Uniti per il 5%. Per la sicurezza del mondo arabo, l’ordine rimane lo stesso: Israele raggiunge il 58 per cento, l’Iran il 24 per cento.

Un altro problema riguarda separatamente le politiche di diversi poteri. In questo caso, il 97% ritiene che Israele sia una minaccia per la sicurezza e la stabilità regionali e il 93% sia una minaccia per l’Iran. Queste risposte non sono esclusive: la stessa persona può vedere diversi Stati come minacce. Non si tratta quindi di una seconda classifica in cui le percentuali dovrebbero ammontare a cento.

Questa distinzione cambia la lettura dell’indagine. Essere designato come pericolo prioritario non significa essere l’unico pericolo identificato. Al contrario, non entrare in testa non dimostra fiducia. Il divario tra le due serie vieta in particolare la presentazione della posizione relativa dell’Iran come segno di adesione alla sua politica.

La diplomazia non è confusa dal riconoscimento

Gli incontri diretti tra funzionari siriani e israeliani dividono gli intervistati: il 41% li considera utili per gli interessi siriani, il 49% ritiene di no. Inoltre, l’80 per cento si oppose al riconoscimento di Israele e il 74 per cento rifiutò un accordo senza il ritorno del Golan. Queste domande riguardano atti diversi.

I discorsi possono essere utilizzati per negoziare un prelievo, prevenire un incidente, o cercare un accordo di sicurezza. Riconoscere uno Stato si impegna in una relazione politica di una diversa portata. Non è quindi possibile convertire meccanicamente un parere favorevole alle interviste a sostegno della standardizzazione completa. Il rapporto non pubblica qui la sezione trasversale individuale che ci permetterebbe di sapere esattamente come queste posizioni si combinano.

Il file territoriale dà contenuto concreto a questa differenza. A settembre, il presidente siriano Ahmed al-Charaa ha riaffermato l’attaccamento del Damasco delle Nazioni Unite al Golan. Ha anche ricordato il suo impegno per l’accordo di separazione del 1974, secondo un’agenzia di stampa. Una posizione ufficiale non descrive automaticamente il parere della popolazione; tuttavia, specifica l’argomento di possibile negoziazione.

Terreno completato prima delle elezioni americane

Il Centro Arabo di Ricerca e Studi Politici ha condotto l’indagine con il Centro Arabo di Studi sulla Siria Contemporanea. Le interviste si sono svolte dal 28 settembre al 15 ottobre 2026. Il campione comprende 3.600 rispondenti utilizzando un metodo a cluster stratificato multi-grado. Gli organizzatori hanno annunciato la copertura da tutte le province, un livello di fiducia del 98% e un margine di errore di due a tre punti.

I risultati rilasciati a novembre non misurano quindi una reazione alle elezioni americane del 3 novembre. La data di pubblicazione e il periodo di intervista devono rimanere separati. Né l’indagine dovrebbe diventare una dichiarazione di tutti i siriani, soprattutto quelli che vivono al di fuori del paese.

Il margine statistico annunciato non risolve solo le difficoltà di un’indagine di opinione. Le condizioni di accesso alle persone, il rifiuto di rispondere, la formulazione e la libertà provate durante l’intervista devono anche essere considerate. L’interesse di questo lavoro è nelle sue domande separate, piuttosto che in un unico verdetto su una popolazione. Le future sezioni trasversali per regione e caratteristiche sociali consentiranno un esame più dettagliato delle differenze rispetto ai risultati nazionali non mostrano.

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