Iran: NYT descrive la finestra per gli scioperi · Global Voices

Le informazioni attribuite al New York Times su una finestra di sciopero degli Stati Uniti devono essere confrontate con le dichiarazioni di Donald Trump. Il Presidente ha detto che non ha anticipato un attacco immediato, mentre il Qatar continua a mediare. Il rafforzamento navale è stato avviato prima delle elezioni. Le operazioni limitate riferite a Qeshm non sono sufficienti per stabilire il lancio di una campagna generale. I preparativi, l’autorizzazione politica e le operazioni confermate effettive restano tre elementi da distinguere nella lettura di questa notizia.

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Gli scioperi statunitensi contro l’Iran potrebbero beneficiare di una finestra operativa favorevole all’inizio di novembre, secondo i rapporti del New York Times. Ma Donald Trump ha dichiarato il 3 novembre di non pianificare un attacco immediato. Dopo le elezioni americane, la preparazione militare e la decisione presidenziale rimangono due questioni distinte.

Gli attacchi americani contro l’Iran: una finestra limitata

In un articolo del 3 novembre, il quotidiano descrive, secondo la sua copertura da parte di un’agenzia di stampa, i piani del CENTCOM che possono essere eseguiti mercoledì 4 novembre, previa autorizzazione presidenziale. Tre vettori aerei sarebbero presenti nella zona. In caso di ritorno al porto dopo l’inizio del mese, le condizioni considerate favorevoli sarebbero di poca durata.

Questa valutazione riguarda i mezzi disponibili e la loro tempistica. Non è né un ordine di attacco né una garanzia di successo militare. Non vi è alcun documento operativo pubblico qui per verificare gli obiettivi, la portata o il tempo di una possibile offensiva.

La dichiarazione di Trump sottolinea l’ipotesi dell’imminenza

La linea temporale conta. Un’agenzia di spedizione trasmessa il 3 novembre alle 11:48 UTC riferisce un colloquio telefonico con un quotidiano britannico. Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non hanno un piano immediato per colpire l’Iran. Ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti nel confronto.

Questa dichiarazione pubblica deve accompagnare qualsiasi presentazione dei preparativi militari. Previene la possibilità operativa di trasformarsi in un annuncio di bombardamento. Tuttavia, non stabilisce un impegno duraturo da parte di Washington a rinunciare alla forza. Il Presidente non fissa un limite di tempo per questa posizione e non annuncia un accordo con Teheran.

Libnanews ha riferito questa dichiarazione la notte dal 3 al 4 novembre. Le nuove informazioni sui mezzi militari devono quindi essere lette con questo elemento più recente, non come se la Casa Bianca avesse pubblicamente confermato un’offensiva.

Un rinforzo navale impegnato per diverse settimane

La distribuzione aggiuntiva non risale al giorno dopo le elezioni. Già il 1o ottobre, un’agenzia di stampa americana ha riferito di aver inviato circa 9.000 truppe e un terzo vettore aereo in Medio Oriente. Un funzionario americano ha poi menzionato una possibile presenza di tre gruppi di aerei a fine ottobre.

Questo precedente conferma l’esistenza di un rinforzo preparato a monte. Non basta certificare la posizione di ogni edificio il 4 novembre. I programmi di distribuzione annunciati e la disponibilità effettiva delle forze non sono confusi.

Qeshm non permette di concludere una campagna generale

Le operazioni limitate hanno già avuto luogo. Il 3 novembre, i funzionari statunitensi citati da un’agenzia di stampa hanno descritto gli scioperi notturni sull’isola iraniana di Qeshm. Secondo loro, stavano puntando missili da terra a aria usati contro mezzi americani. Un ufficiale riteneva che non fossero un ritorno alle principali operazioni di combattimento.

Questa qualifica rimane quella delle fonti americane. Tuttavia, distingue un episodio localizzato da una campagna più grande. Un’offensiva generale richiederebbe ulteriori elementi per essere descritto come impegnato.

Doha continua il commercio, Tehran mantiene le condizioni

Qatar continua a mediare in parallelo. Nella sua relazione ufficiale del 3 novembre, il Ministero degli Affari Esteri afferma che Washington e Teheran stanno esaminando le proposte presentate. Il portavoce Majed Al Ansari ha detto che una delegazione del Qatar aveva incontrato i suoi interlocutori iraniani per circa tre ore il lunedì precedente, prima di tornare a Doha.

La persona responsabile non riporta alcuna svolta specifica. Ha sottolineato che i contatti continuavano e avvertivano che un’escalation complicava i negoziati. Doha sta cercando un accordo provvisorio in grado di ripristinare la fiducia prima di un accordo più ampio.

Da parte sua, un alto funzionario iraniano citato martedì da un’agenzia di stampa giudicato le posizioni ancora remote. Ha chiesto il sollevamento delle sanzioni petrolifere, la fine del blocco navale degli Stati Uniti e il rilascio di fondi congelati. Ha anche minacciato una forte risposta ai nuovi scioperi americani.

Il prossimo fatto decisivo sarà quindi una decisione identificabile: un accordo annunciato, un’istruzione presidenziale reso pubblico o confermato operazioni. In questa fase, le informazioni consultate descrive i preparativi militari e una negoziazione aperta senza stabilire il lancio della campagna.

Fonti e riferimenti

Il passaggio preciso sulla finestra operativa è stato controllato nel recupero di Anadolu. L’accesso diretto al New York Times originale non ha avuto successo. Le ricadute non sono una conferma indipendente dei piani militari.

Archivio fotografia: Bandiere iraniane in Qom, 6 maggio 2011. Mostafa Meraji / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Integer foto ridimensionata proporzionalmente, senza ritocco; Libnanews dressing grafico. Non è né uno sciopero né una distribuzione corrente.Fonte di foto e diritti.

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