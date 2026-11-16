Echmoun: cosa tiene la memoria digitale del tempio

Vicino a Saida, il Santuario di Echmoun ha indagini digitali condotte nel gennaio 2017. Fotogrammetria e scanner laser documentano i resti senza sostituire il loro studio archeologico. Questo archivio ci permette di comprendere le possibilità di conservazione digitale, i suoi limiti e il ruolo essenziale dei professionisti locali nella trasmissione del patrimonio.

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Il Santuario di Echmoun, vicino a Saida, ha un archivio tridimensionale da una campagna condotta nel gennaio 2017. Queste indagini documentano una condizione del sito. Non sostituiscono le sue pietre o il lavoro di archeologi, ma danno un altro modo per studiare questo patrimonio fenicio.

In Echmoun, la storia è letta in muri di sostegno, bacini e costruzioni successive. È anche tenuto sotto forma di dati. Il santuario vicino a Saida è stato intervistato digitalmente dal 16 al 18 gennaio 2017. Pubblicato nell’aprile 2018 sulla piattaforma Open Heritage 3D, rimangono identificati da un documentario stabile. Non è quindi una scoperta recente, ma un fondo dedicato ad un importante sito libanese.

Questa campagna ha associato la fotografia terrestre, la sparatoria aerea e lo scanner laser. Due set sono elencati: 27.7 gigabyte per sondaggi laser e 149.53 gigabyte per fotogrammetria. Questi volumi da soli non misurano l’accuratezza dell’indagine. Tuttavia, danno un’idea del materiale dietro le opinioni accessibili al pubblico.

Echmoun, un santuario costruito intorno all’acqua

Il tempio era dedicato al dio curativo Echmoun, vicino ad Asclepios nella tradizione greca. La scelta della posizione è dovuta in particolare alla presenza di acqua. Basi, tubi e aree di culto permettono di avvicinarsi all’architettura e alle pratiche religiose.

Il dossier presentato dal Libano all’elenco indicativo del patrimonio mondiale descrive un insieme di 3,6 ettari, a Bqosta, sulla riva sud di Awwali. Due podi, templi ellenistici, strutture romane e una chiesa bizantina testimoniano una lunga successione di occupazioni. Le iscrizioni reali forniscono anche informazioni sulle costruzioni e gli ampliamenti del santuario.

Questa sovrapposizione spiega il valore della documentazione precisa: una fotografia generale non è sufficiente per fare relazioni tra tutti i livelli e volumi. L’elenco indicativo, su cui è stato presentato il dossier l’11 luglio 2019, non deve essere confuso con un’iscrizione sulla lista dei patrimoni mondiali.

Formazione in Libano

La documentazione digitale di Echmoun fa parte del progetto Anqa. Ciark, ICOMOS e Yale Institute for the Preservation of Cultural Heritage hanno partecipato a questo processo, insieme alle amministrazioni delle antichità interessate. Un workshop tenutosi a gennaio 2017 presso la sede dell’UNESCO a Beirut ha formato professionisti del patrimonio libanese e siriano.

L’ambizione ha superato la produzione di modelli ricercabili da remoto. Il programma ha anche lo scopo di trasferire competenze e strumenti a squadre locali. In una regione in cui l’accesso ai ricercatori stranieri può diventare difficile, la capacità di documentare in loco è un problema concreto. Il progetto Anqa in seguito documentò diversi monumenti a Damasco.

Questa dimensione umana è inclusa nel lavoro scientifico sul programma. I ricercatori sottolineano che la digitalizzazione di un edificio non è sufficiente per ripristinare la sua storia. Gli usi, le trasformazioni e i valori allegati al luogo devono accompagnare i dati geometrici. Senza questa interpretazione, il visitatore vede un volume, ma non comprende necessariamente ciò che rappresenta.

Un archivio datato, non uno stato permanente

Laser e fotografie registrano superfici accessibili al momento dell’indagine. Pertanto, un archivio del 2017 da solo non può stabilire lo stato attuale del santuario. Non dimostra la presenza o l’assenza di alcun degrado da allora. Un confronto richiede nuove indagini e un’analisi appropriata.

Allo stesso modo, un modello digitale non ricostruisce automaticamente le parti mancanti. Rappresentare ciò che rimane e proporre l’aspetto di un vecchio edificio sono due operazioni diverse. Il secondo richiede argomenti archeologici, il cui grado di certezza deve rimanere visibile.

La consultazione pubblica è infine accompagnata da condizioni di utilizzo. Il set di dati Echmoun è proposto in licenza con una restrizione all’uso commerciale. L’accesso a un’immagine o a un modello non dà quindi tutti i diritti di riproduzione. La fotografia documentaria del sito, l’indagine scientifica e la sua diffusione seguono regole separate.

Per i ricercatori e i curiosi, questi archivi offrono un ulteriore punto di ingresso a Echmoun. Il loro valore è proprio quello che sono: una documentazione che si trova nel tempo, per riunire iscrizioni, vestigia e ricerca dedicate al santuario.

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