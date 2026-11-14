Trasferimenti diaspora: quali rischi per il libro?

Un costante calo dei trasferimenti di diaspora influenzerebbe le famiglie, la fornitura di dollari e le riserve della Banca del Libano. I dati disponibili documentano un calo del 2025, senza misurare i recenti segnali autunno 2026. Questa analisi distingue il tasso nominale, il tasso reale e il potere di acquisto, torna alla cessazione del finanziamento nel 2019 e dettaglia i mezzi di azione della BDL. Esso spiega anche perché la stabilità dei tassi di cambio può coesistere con un deterioramento dell’attività e del reddito.

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Un declino a lungo termine dei trasferimenti di diaspora indebolirebbe molto di più del solo prezzo della sterlina. Ridurrebbe il reddito familiare, la fornitura di dollari e la capacità della Banca del Libano di ricostruire le sue riserve. Tuttavia, le preoccupazioni sollevate nel mercato non permettono ancora di misurare un calo nell’autunno 2026. Il precedente 2019 aiuta a comprendere il rischio, a condizione che le rimesse familiari si distinguono dal capitale bancario e dalla stabilità nominale dal reale potere di acquisto.

A partire dal 14 novembre 2026, la questione va quindi posta come analisi di vulnerabilità, non come annuncio di una rottura imminente. I trasferimenti meno frequenti o meno frequenti sono segnali da documentare. Essi diventano una tendenza nazionale solo con dati comparabili in diversi mesi, coprendo i diversi canali e i loro possibili movimenti.

Trasferimenti diaspora: cosa è stabilito

La serie A42 della Banca del Libano, dedicata alle spedizioni dei lavoratori, permette un confronto annuale omogeneo. Aggiungendo le sue dodici osservazioni mensili, i deflussi raggiunsero 6.245 miliardi di dollari nel 2025, in aumento da 6,757 miliardi di dollari nel 2024. La diminuzione calcolata è del 7,57%, o circa $ 511 milioni. Queste sono voci lorde in questa serie, non il saldo dopo le spedizioni all’estero.

Dimissioni dei lavoratori, serie BDL A42 2024 2025 Entrate annuali, somma delle osservazioni mensili $6,757 miliardi $6.245 miliardi Andamento annuo calcolato Base per confronto – 7,57%

Questa diminuzione riguarda il 2025. L’ultima osservazione della serie consultata è il dicembre 2025. Non solo conferma una recente accelerazione del declino. La diagnosi del novembre 2026 rimane distinta da questo confronto storico.

Il perimetro è importante quanto il numero. Le transazioni registrate dalle società di trasferimento non rappresentano automaticamente tutte le spedizioni dalla diaspora. Un cambiamento di fornitore o canale può ridurre una serie senza ridurre le risorse ricevute dalle famiglie nella stessa proporzione. E ‘anche difficile misurare la quantità di denaro fornito in un viaggio e alcune operazioni all’estero.

Un importo annuo non fornisce informazioni sulla frequenza dei pagamenti. Al fine di verificare se gli espatriati avrebbero spazio le loro spedizioni, sarebbe necessario conoscere il numero di transazioni, la loro quantità media e la loro evoluzione per paese di origine. Queste dimensioni non possono essere differite da una testimonianza isolata o dal totale ricevuto.

Un dollaro ricevuto non entra automaticamente nella BDL

Il primo effetto di un trasferimento è privato. Una famiglia riceve risorse che può consumare, conservare o allocare a un debito. Se cambia i suoi dollari per i libri, alimenta direttamente la fornitura di valuta. Se paga il suo affitto in dollari, la valuta circola tra i residenti. Se acquista un prodotto importato, una parte può essere utilizzata per il pagamento da un fornitore esterno.

Queste rotte spiegano perché un dollaro trasferito non corrisponde necessariamente a un dollaro di riserve aggiuntive. Per aumentare i suoi beni, BDL deve acquisire valuta estera o ricevere altre risorse esterne. Un importo conservato in un portafoglio privato non è incluso nelle sue riserve.

Un calo costante delle spedizioni può quindi essere raggiunto attraverso diversi canali. Le famiglie vendono meno dollari ai tassi. I commercianti raccolgono meno entrate. Gli importatori trovano meno valuta nel circuito privato. La banca centrale può trovare più difficile comprare dollari senza mettere pressione sui loro prezzi.

Tuttavia, la trasmissione non è meccanica. I maggiori ricavi del turismo, le esportazioni o altri finanziamenti possono compensare alcune delle carenze. Al contrario, uno shock simultaneo sul turismo e i trasferimenti amplifica il vincolo. Il calo dei consumi può anche ridurre le importazioni al prezzo di un rallentamento economico.

La parità nominale e il tasso reale non dicono la stessa cosa

La parità nominale è il numero di libri scambiati per un dollaro. Un prezzo stabile intorno a 89 500 può facilitare i contratti e i pagamenti. Non garantisce prezzo o standard di stabilità di vita.

Il tasso di cambio reale corregge il prezzo nominale dei prezzi relativi tra le economie. Se i prezzi libanesi aumentano più velocemente di quelli dei partner, con prezzi nominali invariati, i beni e i servizi libanesi diventano relativamente più costosi. E’ un vero apprezzamento. Il tasso effettivo reale riunisce diverse relazioni bilaterali, ponderate in base al commercio. Non designa un altro corso per comprare dollari.

La parità reale non dovrebbe quindi essere confusa con un tasso di equilibrio assunto. La determinazione di un prezzo sostenibile richiederebbe, tra l’altro, una valutazione della produttività, del commercio, del finanziamento e degli impegni esterni. Un aumento dell’indice dei prezzi non è sufficiente per annunciare che il dollaro dovrebbe valere un importo specifico.

Il potere d’acquisto dei trasferimenti è ancora un terzo problema. Una famiglia può ricevere esattamente lo stesso importo in dollari e acquistare meno proprietà in Libano. La sua perdita effettiva non dimostra che il trasferimento nominale è diminuito. Al contrario, una diminuzione dell’importo ricevuto riduce il suo bilancio anche quando i prezzi e i prezzi rimangono invariati.

Se entrambi i movimenti si combinano, la casa è sotto doppia pressione: meno dollari ricevuti e meno possibili acquisti con ogni dollaro. Il problema è quindi visibile nella spesa alimentare, scolastica o medica prima di apparire sulla tabella di un ufficio di cambio estero.

2019: fermare i fondi, non solo l’aiuto della famiglia

Il precedente libanese chiama non fino ad oggi tutte le difficoltà di ottobre 2019. Già nel 2018, il FMI ha visto l’inversione dei depositi non residenti e di altri flussi. La perdita di fiducia e i deflussi successivi del capitale esacerbarono la carenza di liquidità. L’esposizione della Banca alla BDL ha reso impossibile rimborsare normalmente i depositi di valuta estera. Il default sovrano del marzo 2020 ha poi aggravato una crisi già iniziata.

Prima della rottura, il sistema dipendeva dal rinnovo dei finanziamenti attratti in particolare da un elevato compenso. Un deposito era un debito per il suo titolare, non un reddito nazionale. I fondi potrebbero essere utilizzati per finanziare lo Stato o le operazioni della banca centrale, pur rimanendo pagabili dai depositanti.

Quando i nuovi contributi non sono più sufficienti per soddisfare le esigenze e le uscite, questa assemblea incontra un vincolo di pagamento. L’interesse promesso non porta i dollari necessari per onorarli. L’aumento della remunerazione può ritardare alcuni prelievi, ma aumenta le passività future se le attività finanziate non generano i ricavi corrispondenti.

Il blocco bancario poi cambiato la natura stessa del denaro disponibile. Un saldo del dollaro in un vecchio conto non offriva più le stesse opportunità di un dollaro liberamente trasferibile. Restrizioni e conversioni differiscono le perdite sui candidati. Il calo della moneta ha colpito il reddito in sterline.

L’analogia rilevante riguarda quindi la dipendenza da ingressi esterni e la fiducia. Non si può dire che qualsiasi riduzione dei trasferimenti familiari avvenga automaticamente nel 2019. Oggi, una parte molto più grande delle transazioni si basa su dollari direttamente utilizzabili, al di fuori del credito bancario tradizionale. Lo shock può in primo luogo influenzare il reddito e l’attività piuttosto che prendere la forma di una nuova corsa sugli stessi depositi.

Le riserve possono deteriorarsi prima del prezzo

Per la banca centrale, la scarsità di cambio straniera può in primo luogo significare meno acquisti. Le riserve poi smettere di crescere senza la BDL necessariamente vendere più dollari per difendere il libro. Se i suoi sbocchi continuano e superano i ricavi, le attività disponibili diminuiscono.

L’ultimo bilancio alla fine di ottobre, tratto da una nota economica bancaria del 4 novembre, mette le attività di riserva valuta estera a circa 11,47 miliardi di dollari. Indica una diminuzione di circa 430 milioni dall’inizio del 2026, nonostante un piccolo aumento della seconda metà di ottobre. Questo bilancio non misura gli effetti dei trasferimenti diaspora da solo.

La Banca mondiale stava già descrivendo una più stretta disponibilità di monete in ottobre. Ha notato una diminuzione delle riserve di $458 milioni tra la metà di febbraio e la metà di agosto 2026, mentre la restrizione della liquidità nei libri ha sostenuto lo scambio. Queste date e perimetri devono rimanere attaccati alle cifre: non è un registro di cassa giornaliero.

Anche le riserve lorde non costituiscono la ricchezza netta senza alcun obbligo. Una distinzione va fatta tra beni liquidi, investimenti, passività valutarie e risorse che possono essere realmente mobilitate. Un cambiamento di valutazione può cambiare un inventario contabile senza corrispondere ad una voce o all’uscita di dollari.

L’oro richiede la stessa cautela. Un aumento del suo valore migliora il valore di un bene; non fornisce automaticamente la valuta richiesta per i pagamenti correnti. Aggiungendo senza distinzione oro e denaro darebbe un quadro fuorviante della capacità di risposta immediata.

Sarebbe altrettanto fuorviante dividere lo stock visualizzato da un recente calo dei trasferimenti per annunciare una data di esaurimento. Non tutte le spedizioni passano attraverso la BDL, non tutti i pagamenti difendono lo scambio e altri flussi si evolvono. Tale previsione richiederebbe un reale scenario di flusso di cassa, non una regola di tre.

Ciò che BDL può ammortizzare, e che cosa non può creare

La prima risposta è evitare la creazione di libri che aggiungono una domanda di dollaro alla mancanza di valuta. Il finanziamento monetario delle spese pubbliche può aumentare questa pressione. Il coordinamento di bilancio conta quindi tanto quanto le operazioni di cambio straniere, soprattutto quando le entrate fiscali rallentano.

La raccolta delle tasse nei libri e la conservazione dei bilanci pubblici presso la banca centrale ritirano dalla liquidità del mercato. D’altra parte, le loro spese sono tornate in circolazione. La BDL deve tener conto di questi movimenti nella valutazione della domanda di valuta, senza confondere un effetto di cash flow stagionale con un miglioramento duraturo.

Può anche vendere dollari per assorbire uno shock temporaneo. Questo intervento scambia una risorsa limitata per tempo. Non sostituisce i ricavi esterni a lungo termine. Il problema chiave è la durata dello shock e il costo di difendere il corso.

La liquidità eccessivamente indurente comporta un’altra fattura. I pagamenti diventano più difficili, più costoso finanziamento dell’inventario e l’attività può rallentare. Una moneta nominalmente stabile ottenuta disidratando tutte le transazioni non è sufficiente per proteggere l’economia.

La trasparenza sarebbe uno strumento complementare: pubblicare regolarmente gli acquisti e le vendite di valuta estera, i beni liquidi, le loro variazioni di valutazione e gli obblighi di pagamento. I dati coerenti distinguono una tensione transitoria da uno squilibrio persistente. Riducono anche lo spazio lasciato alle voci.

Infine, la ricostruzione della fiducia richiede un trattamento credibile delle perdite bancarie e dei diritti dei depositanti. Nel suo comunicato del 18 settembre 2026, il FMI ha chiesto che i rimborsi rimangano compatibili con la fattibilità bancaria e la sostenibilità pubblica. Promising di più senza risorse identificate muovere il problema piuttosto che risolverlo.

La sola banca centrale non può creare esportazioni, ripristinare il turismo o garantire il reddito degli espatriati. Il finanziamento esterno sostenibile e il ritorno di un sistema bancario sostenibile aumenterebbero i suoi margini. Riciclare gli impegni costosi per attrarre temporaneamente i dollari, al contrario, ripristinare la vulnerabilità familiare.

La pressione viene trasmessa all’intera economia

Per le famiglie beneficiarie, l’adeguamento inizia con le spese di trasporto. Ma quando i trasferimenti finanziano le esigenze di base, il margine si restringe rapidamente. Una famiglia può deferire la riparazione, ridurre gli acquisti o sollecitare i membri della famiglia. Queste decisioni riguardano i redditi di altri residenti.

I commerci e i servizi sono poi ridotti. Essi riducono i loro ordini, ore di lavoro o investimenti. Le aziende che vendono alle famiglie assistite dall’esterno sono particolarmente vulnerabili. L’effetto è diffuso anche ai dipendenti che non ricevono alcun trasferimento.

Il calo degli acquisti può ridurre le importazioni e la necessità di dollari. Questo riequilibrio non è necessariamente un successo produttivo: può derivare dall’impoverimento. Una riduzione del disavanzo esterno risultante dalla cessazione della cura, delle attrezzature o degli input non si prepara automaticamente alla crescita futura.

Sono coinvolte anche le finanze pubbliche. Meno consumi e importazioni possono ridurre le entrate fiscali, mentre le esigenze sociali aumentano. Se lo stato risponde con una questione monetaria senza risorse corrispondenti, la difficoltà fiscale si aggiunge alla pressione sul tasso di cambio.

Un’ammortamento nominale aggiungerebbe una ridistribuzione. I redditi fissi nei libri perderebbero valore contro i prezzi del dollaro. Gli input importati costerebbero di più in valuta nazionale. Le aziende esportatrici potrebbero beneficiare di costi locali più bassi, ma solo se questi costi non sono immediatamente indicizzati e possono essere prodotti.

Non tutti i prezzi del dollaro salirebbero automaticamente. Una domanda indebolita può ridurre i margini o gli affitti; i prodotti importati rimangono sensibili ai prezzi e al finanziamento internazionali. La Dollarizzazione protegge alcune unità di conto, non il reddito di tutti gli attori.

Indicatori per identificare un cambiamento

Il primo controllo deve coprire i trasferimenti stessi: periodi comparabili, voci lorde e nette, numero di transazioni, importo medio, paese di partenza e canali utilizzati. Un confronto con lo stesso mese dell’anno precedente limita gli errori relativi a vacanze e vacanze.

La seconda riguarda tutte le monete: turismo, esportazioni, importazioni, finanziamento e movimenti di capitali. I trasferimenti correnti fanno già parte del conto corrente. Essi non dovrebbero essere aggiunti una seconda volta come finanziamento per il disavanzo rimanente dopo che sono presi in considerazione.

La terza riguarda la risposta monetaria: gli acquisti in valuta, le erogazioni, la liquidità nei libri e le attività di riserva effettivamente disponibili. La combinazione di trasferimenti sostenibili inferiori, alte esigenze esterne e riserve in declino sarebbe più significativa di un singolo indicatore isolato. I dati successivi dovrebbero indicare se le preoccupazioni espresse riflettono un cambiamento del canale, un rallentamento stagionale o una contrazione continua delle risorse ricevute.

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