Shenzhou-24 ormeggiato a Tiangong il mercoledì 25 novembre. Muhammad Zeeshan Ali divenne il primo pakistano in orbita e il primo astronauta straniero ad unirsi alla stazione cinese. Lo specialista dell’esperimento farà un soggiorno più breve dei suoi due compagni di squadra e dovrebbe partire a bordo della nave precedente, Shenzhou-23.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La nave cinese Shenzhou-24 attraccò alla stazione di Tiangong il mercoledì 25 novembre. A bordo, Muhammad Zeeshan Ali è il primo pakistano a volare un volo orbitale e il primo astronauta straniero ad unirsi alla stazione cinese. Il suo soggiorno sarà più breve di quello dei due astronauti cinesi che lo accompagnano.

Il razzo Long March 2F è decollato al 0818 Pechino tempo (018 UTC) dal centro spaziale Jiuquan nella Cina nord-occidentale. La nave è separata circa dieci minuti dopo. Alle 1156 ore, ora di Pechino (356 UTC) si piegò al porto di Tianhe, il modulo centrale di Tiangong, secondo l’agenzia di volo manned cinese. La Commissione ha confermato che la riconciliazione e l’ormeggio hanno avuto luogo automaticamente. L’ormeggio precede l’apertura di cappelli e il passaggio di astronauti da un veicolo all’altro.

Specialista di esperienza, non un passeggero

Muhammad Zeeshan Ali ha collaborato con il comandante Tang Hongbo e l’ingegnere di volo Wu Yi. L’agenzia cinese ha scelto come specialista di payload, cioè a bordo di esperimenti e attrezzature scientifiche. E’ il suo primo volo spaziale, come quello di Wu Yi. Tang Hongbo è già volato su Shenzhou-12 e Shenzhou-17.

La missione risponde ad un accordo tra Cina e Pakistan nel febbraio 2025. Due candidati pakisani preparati per questo primo volo, prima della nomina di Ali. L’agenzia spaziale pakistana SUPARCO partecipa al programma. Ahsan Iqbal ha partecipato al lancio a Jiuquan, secondo il governo pakistano.

Un viaggio su Shenzhou-24, un ritorno su Shenzhou-23

L’equipaggio che ha lasciato Shenzhou-23, che era stato a bordo per più di 180 giorni, ha preparato la ricezione di nuovi arrivi. Le due navi non porteranno esattamente gli stessi equipaggi alla partenza e al ritorno. Il programma cinese prevede che Ali tornerà dopo un breve soggiorno a Shenzhou-23 con due occupanti in uscita. Un membro dell’equipaggio in uscita deve rimanere per estendere la sua missione fino a un anno in orbita. Questi sono obiettivi di volo; il ritorno e la durata effettiva del soggiorno rimangono da confermare.

Tiangong non è la Stazione Spaziale Internazionale. È gestito dalla Cina, intorno a Tianhe, dove arrivano i vasi abitati. La presenza di un astronauta pakistano segna l’apertura di questa missione in un altro paese. Non cambia il funzionamento della stazione o la durata abituale della rotazione cinese. Per il Pakistan, il primo è il volo orbitale di uno dei suoi cittadini, effettuato a bordo di una nave cinese.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews