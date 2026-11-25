All’alba di mercoledì 25 novembre, un bombardamento ha colpito un appartamento nel campo Al-Shati, ad ovest di Gaza City. Fonti mediche all’ospedale di Al-Shifa riferiscono quattro morti, tra cui due ragazze, e diverse lesioni. Questa valutazione riguarda questo sciopero e non deve essere confusa con quello di martedì.

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Quattro palestinesi, tra cui due ragazze, sono stati uccisi all’alba mercoledì 25 novembre nel campo Al-Shati nella città di Gaza occidentale. Fonti mediche all’ospedale Al-Shifa hanno riferito di aver ricevuto i quattro corpi e diversi feriti. Secondo le informazioni raccolte da queste fonti palestinesi, un bombardamento israeliano ha colpito un appartamento.

La prima prova medica pone lo sciopero nel campo, ai margini del Mediterraneo. Non danno una precisa testimonianza dei feriti. Fonti mediche citate separatamente indicano che le quattro persone uccise appartenevano alla stessa famiglia. Le circostanze dell’attacco e il motivo per cui questo appartamento è stato colpito non sono stati stabiliti indipendentemente. Nessun commento da parte dell’esercito israeliano su questo episodio è stato trovato al momento della pubblicazione.

Uno sciopero separato dagli attacchi di martedì

Il rapporto fornito da fonti ad Al-Shifa riguarda lo sciopero di mercoledì ad Al-Shati. È separato dal conte pubblicato martedì sera, che ha riportato 10 morti nella Striscia di Gaza. La recensione di martedì includeva una donna morta di ferite subite venerdì a Nousseirat. Così, non corrispondeva a dieci persone uccise in scioperi lo stesso giorno.

Martedì, l’esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira i combattenti in due scioperi. Questa dichiarazione riguardava le operazioni di martedì e non è una spiegazione dello sciopero di mercoledì in Al-Shati.

Un campo densamente popolato ad ovest di Gaza

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati palestinesi presenta Al-Shati, noto anche come Beach Camp, il terzo più grande degli otto campi della Striscia di Gaza. Lo descrive come uno dei più densamente popolati. Il campo è stato colpito più volte da ottobre 2023. La fotografia che illustra questo articolo documenta la distruzione nel campo nel luglio 2024, non l’attacco di mercoledì.

Il cessate il fuoco in vigore dal 2025 ottobre non ha fermato gli scioperi. Nel caso di Al-Shati, il bilancio pubblicato il mercoledì mattina si basa sugli arrivi in Al-Shifa. Il numero totale di feriti e le loro condizioni non erano state confermate da un dettagliato rapporto ospedaliero.

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