La tempesta del Ringraziamento ha depositato fino a 38 centimetri di neve nel Missouri orientale. Nel sud-est dello stato, circa 10.000 famiglie sono state private di elettricità all’altezza dell’episodio. Venerdì, l’accesso a est degli Stati Uniti, ma le docce persistono vicino ai Grandi Laghi prima del fine settimana.

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La tempesta del Ringraziamento ha depositato fino a 38 centimetri di neve nel Missouri orientale. Nel sud-est dello stato, circa 10.000 famiglie sono state private di elettricità all’altezza dell’episodio. Venerdì, l’accesso a est degli Stati Uniti, ma le docce persistono vicino ai Grandi Laghi prima del fine settimana.

La stessa tempesta portò forti nevicate al Missouri e forti piogge lungo la costa atlantica degli Stati Uniti. Venerdì 27 novembre, il Weather Prediction Center, il centro di previsione federale, ha annunciato un progressivo miglioramento nell’est del paese. Il record dell’episodio stava cominciando a diventare più chiaro nel Midwest: il servizio meteo di Paducah ha registrato circa 10.000 famiglie di elettricità privata all’altezza della tempesta nel sud-est del Missouri.

Fino a 28 cm stimato in Perryville

Il Weather Prediction Center riferisce cumulazioni che vanno da 25 a 38 centimetri in parti del Missouri orientale e dell’Illinois sud-occidentale. Più a sud, l’ufficio di Paducah trovò una striscia di neve marcata in sei contee del Missouri, tra cui Perry, Bollinger e Cape Girardeau. A Perryville, l’indagine preliminare consisteva di 10,4 pollici, circa 26 centimetri, e una stima separata di 11 pollici, quasi 28 centimetri. Il massimo di 38 centimetri del bilancio regionale non è quindi la misura di Perryville.

Le cadute iniziarono mercoledì 25 novembre e continuarono giovedì, giorno del Ringraziamento. La caduta è stata riportata a Perryville dopo l’accumulo del mattino. Nell’estremo sud-ovest dell’Illinois e del Kentucky, il centro di Paducah ha registrato fino a cinque centimetri nella sua zona di monitoraggio. Queste differenze spiegano perché l’esperienza degli automobilisti può variare notevolmente da un viaggio all’altro. La cifra di 10.000 famiglie corrisponde al picco del blackout nel sud-est del Missouri, non al numero di clienti ancora senza potere venerdì.

Lavoro sospeso intorno a Saint-Louis

Il Dipartimento dei Trasporti del Missouri ha annunciato la sospensione della maggior parte dei cantieri su autostrade e strade statali intorno a Saint-Louis fino a domenica 29 novembre. Lo schema, che è progettato per facilitare il viaggio del fine settimana, lascia in atto le restrizioni imposte dalle barriere permanenti e consente la risposta di emergenza. Il servizio ha anche annunciato rotazioni di dodici ore per gli equipaggi di lavorazione delle strade durante l’episodio.

Nel sondaggio stradale di venerdì mattina, diverse sezioni nella contea di St. Louis, comprese le porzioni di U.S. 67 e Missouri Route 100, sono state già riportate. Queste indicazioni erano tempistiche e specifiche per ogni sezione. I siti di costruzione regolari sono programmati per riprendere il lunedì 30 novembre alle ore 6:00 ora locale, secondo il calendario dell’autorità stradale.

Sulle Grandi Laghi, docce più localizzate

A New York State, Buffalo previsioni del tempo che l’estensione delle piogge del venerdì avrebbe dato il via a docce più localizzate ad est dei Laghi Erie e Ontario da Venerdì sera a Sabato notte. Il bollettino ha principalmente annunciato la pioggia, con alcuni possibili fiocchi sulle altezze, senza previsto accumulo significativo in queste aree. Un nuovo disturbo, distinto dal Ringraziamento, era quello di riportare le piogge nella zona di Buffalo la domenica scorsa.

A New York, il rapporto annunciato prima della tempesta rimane in vigore: la parata Macys è prevista per sabato 28 novembre alle 8:30 ora locale. Il nuovo avviso della città fissa alcune chiusure di strada il venerdì, tra cui Central Park West. Le indicazioni stradali e gli orari per la sfilata fanno parte di questo nuovo programma, non del calendario originale del giovedì.

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