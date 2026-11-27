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Nel thriller di Alexander Smia, un presidente francese e il suo ministro della difesa affrontano un ultimatum russo. Nella fotocamera mostra come la crisi riduce il tempo di decidere.

InGioveDenis Ménochet incarna Paul Archambault, un presidente francese appena eletto. Dopo un attacco alla sua controparte russa, Mosca ha accusato l’Ucraina della minaccia nucleare. Il Capo di Stato francese scende al posto di comando dell’Elysée, dove il suo Ministro della Difesa, interpretato da Reda Kateb, e i suoi consiglieri civili e militari devono valutare la risposta possibile. Il film di 87 minuti, presentato a settembre alla Mostra di Venise, è stato pubblicato in Francia il 18 novembre.

Le opinioni di chi ha bisogno di decidere

Alexandre Smia spiega, nella presentazione ufficiale del festival, avendo cercato il realismo con il suo co-autore Thomas Finkielkraut. Il film inizia da un luogo di vero potere, ma la crisi e i personaggi sono finti. Il suo dispositivo è quello di avvicinare lo spettatore a una decisione che non vede né tutte le cause né tutte le conseguenze. L’azione non è sospesa perché i personaggi ignorano la gravità della minaccia; È perché devono decidere prima di poter verificare tutte le informazioni che vengono da loro.

Il Presidente di Ménochet e il Ministro di Kateb non svolgono la stessa funzione drammatica. Il primo deve rispondere per una scelta che non può delegare. Quest’ultimo partecipa alla delibera e all’arbitrato tra la lettura militare di una minaccia e le sue conseguenze politiche. La tensione deriva da questa differenza di responsabilità, e non solo dall’imminenza di uno sciopero.

Che cosa la telecamera lascia fuori dal campo

Mettendosi sul lato francese, il film dà una forma concreta alla solitudine del decisore. Riduce anche ciò che lo spettatore può cogliere dal calcolo di Mosca e dall’esperienza della popolazione minacciata. È la forza e il limite del dispositivo: rende visibili gli scambi tra i responsabili, limitando al contempo le persone che avrebbero subito la decisione alla periferia della storia. L’arredamento ispirato all’Elysée non trasforma il film in una ricostruzione di una vera crisi.

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