Il comando militare statunitense sostiene di aver detenuto il vettore di massa Pacific Archer giovedì 26 novembre, nel Golfo di Oman. Secondo lui, la nave sotto la bandiera di Palau aveva lasciato Bandar Abbas nonostante il blocco americano. Il comando indica che l’equipaggio civile non è stato ferito. La condizione della nave rimane da confermare.

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Il comando militare statunitense sostiene di aver detenuto il vettore di massa Pacific Archer giovedì 26 novembre, nel Golfo di Oman. Secondo lui, la nave sotto la bandiera di Palau aveva lasciato Bandar Abbas nonostante il blocco americano. Il comando indica che l’equipaggio civile non è stato ferito. La condizione della nave rimane da confermare.

Il comando militare americano per il Medio Oriente (CENTCOM) ha annunciato venerdì 27 novembre che si era fermato il giorno precedente ilArcher del Pacifico, una nave mercantile sotto la bandiera di Palau. Secondo la sua dichiarazione, il vettore di massa aveva lasciato il porto iraniano di Bandar Abbas e ha continuato la sua rotta nonostante diversi avvisi americani. Il comando attribuiva l’immobilizzazione ad uno sciopero americano nel Golfo di Oman.

CENTCOM afferma che l’equipaggio civile non è stato ferito. Non ha dato il numero di marinai a bordo, la natura del carico, o informazioni su qualsiasi operazione di assistenza. L’entità del danno e il destino della nave dopo lo sciopero non sono stati confermati in modo indipendente.

Il blocco dei porti iraniani continua

Il comando degli Stati Uniti sostiene di aver deviato 158 navi mercantili e ne ha detenuto sei, che, secondo lui, hanno rifiutato di rispettare. Queste cifre derivano dal bilancio americano dell’operazione. Non descrivono tutto il traffico marittimo nella regione. Il 7 novembre CENTCOM aveva già annunciato un intervento contro la nave cargoHudanel Golfo di Oman.

Il sollevamento del blocco è una delle condizioni avanzate da Teheran per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. L’annuncio americano sulArcher del Pacificonon riporta alcun cambiamento nell’applicazione dell’embargo. Né è sufficiente stabilire che la nave trasportava olio: è un vettore di massa, e il comunicato stampa non specifica ciò che trasportava.

Le perturbazioni superano il Golfo di Oman da solo

Nella sua revisione annuale pubblicata il 26 novembre, il commercio e lo sviluppo delle Nazioni Unite prevede una stagnazione del commercio marittimo mondiale nel 2026, dopo un aumento dell’1,9 per cento nel 2025. L’organismo attribuisce questo rallentamento a diversi disturbi simultanei, tra cui lo Stretto di Ormuz, il Mar Rosso, il Mar Nero e il Canale di Panama. Osserva viaggi più lunghi, costi di carburante più elevati e più incertezza per i vettori. Questa è una proiezione annuale, non una stima dell’impatto dello sciopero sullaArcher del Pacifico.

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