Il 20 novembre il Tagikistan ha notificato alle Nazioni Unite il suo ritiro dallo Statuto di Roma. Non avrà effetto fino al novembre 2027. L’Unione europea e la presidenza dell’Assemblea degli Stati parti hanno risposto lunedì, ricordando che il ritiro non toglie gli obblighi precedenti del paese alla Corte.

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Il Tagikistan ha notificato alle Nazioni Unite il 20 novembre del suo ritiro dallo Statuto di Roma, il trattato di fondazione della Corte Penale Internazionale (ICC). Secondo il parere del depositario, questa decisione non avrà effetto fino al 20 novembre 2027. L’Unione europea e la presidenza dell’Assemblea degli Stati parti hanno invitato lunedì 23 novembre Dushanbe a riconsiderare la sua decisione o a mantenere il suo impegno per l’istituzione.

La notifica non termina l’adesione

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha registrato la notifica in qualità di depositario del trattato. L’articolo 127 stabilisce un periodo di un anno dal ricevimento, a meno che la notifica non preveda una data successiva. Il Tagikistan rimane quindi un partito di Stato fino a quando il ritiro non avrà effetto.

Lo stesso articolo afferma che il ritiro non elimina gli obblighi derivanti durante l’adesione, compresi gli obblighi finanziari già accumulati. Né influisce sulla cooperazione dovuta in relazione alle indagini o ai procedimenti penali avviati prima che esso abbia effetto. La Corte conserva l’opportunità di esaminare le questioni già anteriori a tale data.

Bruxelles chiede a Dushanbe di invertire la sua decisione

A nome dell’Unione europea, l’alto rappresentante ha chiesto al Tagikistan di riconsiderare la sua decisione. Il testo pubblicato lunedì dal Consiglio UE cita altri sei paesi che hanno iniziato il ritiro nel 2026: Niger, Burkina Faso, Mali, Chad, Venezuela e Nauru. Queste notifiche non significano che abbiano già avuto effetto.

Anche la presidenza dell’Assemblea degli Stati parti, che riunisce gli Stati membri dello Statuto, ha deplorato il processo. Ha invitato Dushanbe a sollevare le sue preoccupazioni nell’Assemblea piuttosto che lasciare il quadro del trattato.

Una precedente controversia sulla cooperazione con la Corte

Nel marzo del 2026, nel fascicolo del caso sulla situazione in Ucraina, una Camera Pre-Trial dell’ICC scoprì che il Tagikistan non aveva rispettato una richiesta di arresto e resa di Vladimir Putin durante la sua visita al territorio di Tajik. La presidenza della Corte ha trasmesso questa constatazione all’Assemblea in maggio. Né l’avviso di deposito delle Nazioni Unite né le dichiarazioni emesse lunedì stabiliscono che questa controversia ha motivato la decisione di ritirarsi.

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