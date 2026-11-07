Sudan: L’ONU avverte la carenza di rifugi · Global Voices

Relazione dell’UNHCR e dell’OM sull’esaurimento delle scorte per gli sfollati interni in Sudan. Il loro comunicato del 6 novembre stima la necessità di riparo e beni essenziali a 15,4 milioni di persone. Solo 936,000 hanno già ricevuto assistenza. I ritorni a case distrutte sostengono la domanda come approcci invernali. La risposta al riparo ha ricevuto solo il 35 per cento dei $179 milioni richiesti. IOM sostiene che i suoi magazzini sono ora vuoti.

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Il rifugio di emergenza in Sudan potrebbe mancare per milioni di sfollati. L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM) hanno lanciato questo avviso venerdì 6 novembre 2026. I bisogni aumentano man mano che le riserve e i finanziamenti si esauriscono come approcci invernali.

Nel loro comunicato congiunto, le due agenzie stimano che 15,4 milioni di persone hanno bisogno di alloggio di emergenza e beni di famiglia essenziali. Senza risorse, le organizzazioni umanitarie possono dare priorità solo al 10 per cento della popolazione. In questa fase, 936,000 persone sono stati effettivamente assistiti.

Questi due indicatori non descrivono quindi la stessa realtà. Il primo corrisponde alla quota delle esigenze selezionate per l’intervento. La seconda misura è già assistita, che rappresenta circa il 6% delle esigenze identificate. Il divario rimane considerevole, anche nel campo limitato della risposta proposta.

Rifugi di emergenza in Sudan: magazzini vuoti

Da Khartoum, capo della missione IOM in Sudan, Mohamed Refaat, ha descritto la situazione in un briefing stampa delle Nazioni Unite. La sua organizzazione ha distribuito oltre 40.000 tende quest’anno. Ma i suoi magazzini ora sono vuoti, ha detto.

Secondo lui, sedici camion sono arrivati a Darfur giovedì 5 novembre. Tuttavia, hanno portato le ultime azioni disponibili. IOM sta cercando un finanziamento flessibile per ricostituire le proprie riserve e continuare la distribuzione in aree difficili da raggiungere.

Mohamed Refaat ha anche segnalato un migliore accesso umanitario di un anno fa. Questo miglioramento non è sufficiente per risolvere la carenza. Essere in grado di raggiungere alcune comunità non garantisce più le attrezzature necessarie per aiutarli.

I ritorni non garantiscono l’alloggio

Il graduale declino del numero di persone sfollate internamente non significa che le esigenze scompaiono. IOM riporta 8,6 milioni di persone ancora sfollate in Sudan e circa 5,2 milioni di ritorni. Queste figure non devono essere confuse con quelle di coloro che hanno bisogno di riparo e rifornimenti.

Le famiglie che ritornano possono trovare case distrutte o saccheggiate. L’acqua, l’elettricità e la cura possono anche mancare. Secondo Mohamed Refaat, alcuni sono a rischio di partire a causa della mancanza di condizioni per rimanere. Altri continuano a fuggire combattendo per la seconda o la terza volta.

Il freddo aumenta le esigenze immediate

Il Rappresentante aggiunto dell’UNHCR in Sudan, Abubakarr Jalloh, ha evidenziato i rischi associati all’inverno. Le notti possono essere molto fredde nel Darfur. Nel nord del paese, le temperature possono scendere sotto i 10 °C. I neonati e gli anziani sono particolarmente vulnerabili quando non hanno una copertura e un riparo adeguati.

Il manager evidenzia anche la funzione protettiva delle tende e delle attrezzature di base. Uno spazio chiuso porta privacy. Una lampada solare facilita il viaggio notturno. Queste esigenze includono donne e bambini, che rappresentano tre quarti degli sfollati secondo le agenzie.

Due finanziamenti, due disavanzi separati

La risposta collettiva ai rifugi richiedeva $179 milioni nel 2026, secondo l’UNHCR. Solo il 35 per cento di questo importo è stato finanziato. Questo bilancio specifico differisce dal piano umanitario globale per il Sudan.

Quest’ultimo sostiene 2,9 miliardi di dollari per aiutare 20 milioni di persone su 33 milioni di persone bisognose. Le Nazioni Unite indicano che è solo il 47 per cento finanziato. Le agenzie stanno ora cercando contributi per rinnovare le scorte, mentre le famiglie continuano ad arrivare a siti dislocamento e tornare a case danneggiate.

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