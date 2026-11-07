Il Paraguay sta iniziando a indennizzare i clienti di Ueno Bank, a soffitto e condizioni. In Libano, sette anni dopo il congelamento del deposito, i risparmiatori sono ancora in attesa di un esito completo. Questo editoriale affronta la velocità dei primi pagamenti paraguaiani con il ripagamento libanese razionato, senza confondere due crisi bancarie di natura diversa. Santiago Peña è stato respinto dopo le dimissioni non accettate. I suoi precedenti legami con Ueno Holding non provano alcun senso di colpa criminale. I nuovi limiti libanesi annunciati per dicembre non rendono disponibili tutti gli ex depositi.

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Brutte notizie per l’attesa teorici: sono iniziati i primi rimborsi in Paraguay. Da giovedì 5 novembre, i clienti di Ueno Bank stanno recuperando denaro. José Maciel, Capo del Fondo di garanzia del deposito, ha confermato l’inizio dei pagamenti. In Libano, i depositi bloccati dal 2019 continuano il loro brillante soggiorno in arresti domiciliari: esistono sui registri, ma il loro proprietario lotta ancora per smaltirli.

Lo spettacolo ha qualcosa di indeciso. Una banca sta crollando, le autorità intervengono, un meccanismo di garanzia attivo. Tutto nella stessa settimana. I funzionari libanesi dovrebbero essere avvertiti: da qualche parte, i colleghi prendono la parola « emergenza » ai piedi della lettera. Questo potrebbe creare un precedente sfortunato.

Primi rimborsi in Paraguay: lo scandalo del cemento

Tuttavia, teniamo le figure, anche in un editoriale. La Banca centrale del Paraguay ha avviato la risoluzione Ueno il 2 novembre. Ha annunciato un primo anticipo fino a 10 milioni di guarani. Il primo gruppo comprende depositanti senza debiti all’istituzione, che hanno un conto in un’altra banca e i cui depositi non superano tale importo.

Il Fondo di garanzia copre fino a 228,3 milioni di Guaranis per persona per istituzione, vale a dire 75 salari minimi. Questo soffitto non si moltiplica con i conti. Le anticipazioni non significano quindi una restituzione generale immediata o un rimborso garantito di tutti gli importi più elevati. I risparmiatori paraguaiani hanno ancora motivo di preoccuparsi.

Ma un dettaglio merita la nostra ammirazione provinciale: lo schema già produce pagamenti. Non solo una promessa di un calendario preceduta da una consultazione sul metodo di organizzazione della prossima riunione. Il denaro cambia i conti. Nella nostra regione, questa operazione rudimentale potrebbe quasi giustificare un simposio internazionale.

Un presidente lascia il potere, davvero

La cronologia politica merita anche di meglio di una scorciatoia. Santiago Peña ha annunciato le dimissioni il 5 novembre. Il Congresso non lo accettò; il Senato lo congedò il giorno successivo. Gli succedette Pedro Alliana. I primi rimborsi erano iniziati prima della rimozione. Quindi non sono un miracolo personale del nuovo presidente.

Peña aveva detenuto azioni in Ueno Holding, una struttura legata al gruppo bancario, e dichiarò che era separato da esso nel marzo 2025. Una comunicazione della società documenta una decisione di ripagare e cancellare i titoli interessati. Presentarlo come attuale azionista della banca senza un voto sarebbe impreciso. Per quanto riguarda le responsabilità criminali, sono una questione di giustizia, non del nostro umore.

Questa curiosità istituzionale rimane: una crisi bancaria può costare al capo dello stato la sua sedia. Per un depositante libanese, la scena sembra una finzione straniera scarsamente tradotta. A casa, la sedia sembra spesso meglio garantito del deposito. Forse dovremmo aprire un conto per conto della sedia.

In Libano, il ritiro è diventato una specialità accademica

Siamo anche precisi sul Libano: dire che nessuno ha ricevuto nulla dal 2019 sarebbe falso. Le circolari 158 e 166 consentono rimborsi parziali, soggetti a condizioni. La Banca del Libano ha annunciato soffitti mensili di $1.200 e $600 per il 1 dicembre. Il loro aumento riguarda la quota utilizzabile per carta, non banconote.

Sotto il primo accordo, $800 è in contanti e altro instalmento disponibile, e 400 è nel rateo della carta. Nel secondo, la distribuzione è $400 e $200. Entrambe le buste non aggiungono liberamente. Ci vuole quasi una laurea per capire come spendere una frazione dei vostri soldi.

Questi pagamenti valgono per le famiglie. Minimizzarli sarebbe disprezzo. Presentarli come tornare in una banca normale sarebbe altrettanto offensivo. Un risparmio disponibile quando necessario rimane diverso da una razione mensile soggetta a condizioni. Il richiedente ha voluto preparare il suo ritiro; È stato offerto una formazione continua nel regolamento bancario.

Due diverse crisi, sette anni reali

Il fallimento di un’istituzione paraguaiana non è confuso con il crollo sistemico libanese, combinando banche, banche centrali e finanze pubbliche. Le risorse, le perdite e le valute differiscono. Copiare un soffitto di garanzia non riempirebbe fori. Questa differenza spiega la difficoltà; Non trasforma sette anni di attesa in una prestazione amministrativa.

Il vero confronto riguarda la priorità data alla ricorrente. Proteggere le piccole economie, stabilire responsabilità, assegnare perdite e responsabilità: questo è il programma. È meno spettacolare di una conferenza, ma ha un notevole vantaggio commerciale: il cliente può finalmente pagare per la sua spesa dopo. Non c’è differenza nel sistema bancario che esenta da dire chi pagherà, quali regole e quando. Questo programma manca ancora ai candidati libanesi.

In Paraguay, c’è ancora la necessità di verificare la continuazione dei rimborsi e la sorte degli importi non coperti. In Libano, il prossimo evento concreto rimane l’aumento dei soffitti in dicembre. Un altro mese per imparare quanto denaro ci sarà permesso di usare. Grazie per l’attesa: i vostri risparmi sono importanti per noi.

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