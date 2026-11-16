Le persone mascherate, ritratte come libanesi, sono dichiarate presenti accanto ai soldati israeliani alle dighe del sud del Libano, secondo un rapporto di Al-Mahatta. Informazioni simili sono state fornite a Libnanews da un giornalista locale. I luoghi, le date, le identità e le funzioni restano da stabilire. Non ci sono prove di una nuova milizia o di un collegamento con l’ex esercito del sud del Libano. L’accento segnalato non costituisce prova di nazionalità o di affiliazione.

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Si dice che le persone mascherate, ritratte come libanesi, siano presenti accanto ai soldati israeliani alle dighe del sud del Libano, secondo un rapporto attribuito ad Al-Mahatta. Informazioni simili sono state riportate a Libnanews. La loro identità, ruolo e possibile appartenenza a un’organizzazione rimangono sconosciuti.

La storia attribuita ad Al-Mahatta descrive le persone presenti con soldati alle dighe israeliane che controllano gli ingressi e le uscite dei villaggi occupati nel sud del Libano. Secondo questo racconto, avrebbero parlato arabo con un accento libanese. Tuttavia, non fornisce alcuna prova per stabilire la loro identità.

François El Bacha ha detto di aver sentito una storia simile alcuni giorni prima da un giornalista della regione.

Nel sud del Libano, le identità e il ruolo da stabilire

Il carattere libanese dell’accento è, in questa fase, la valutazione riportata dalla fonte. Non è sufficiente stabilire una nazionalità, luogo di residenza o affiliazione. La presunta presenza sul lato dei soldati rende anche impossibile determinare una funzione: l’interpretazione, l’assistenza locale o la partecipazione ai controlli rimangono possibilità non dimostrate.

L’ipotesi di aiuto alle forze israeliane da parte di persone che vivono in Libano rimane inconfermata. Una conoscenza della terra da sola non permetterebbe di distinguere tra gli abitanti attuali degli ex residenti.

Riferimento all’ex esercito del Libano meridionale

Il riferimento a una nuova « Armata Lahad » si riferisce all’Esercito del Sud del Libano (SLA), alleata milizia israeliana comandata da Antoine Lahad. Finanziato e dotato da Israele, ha partecipato al controllo dell’area occupata prima del suo crollo durante il ritiro israeliano nel maggio 2000. Alcuni dei suoi membri e le loro famiglie avevano poi vinto Israele.

Questo precedente storico non stabilisce alcun legame con le persone oggi menzionate. Non ci sono prove della presenza di ex membri della SLA o di una nuova milizia.

Illustrazione: Ras Naqoura, una fotografia d’archivio di Libnanews, presente dal 2019. Data di sparatoria non stabilita. Questa immagine non mostra le dighe o le persone menzionate nell’articolo. © François el Bacha / Libnanews.

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